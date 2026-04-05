Phương Oanh hiếm hoi cập nhật cuộc sống sau biến cố

Trên trang cá nhân, Phương Oanh đăng tải những hình ảnh bên cặp song sinh Jimmy - Jenny. Nữ diễn viên diện trang phục nhẹ nhàng, thanh lịch, vui vẻ cùng hai con trong chuyến đi chơi. Cô không viết chú thích cho loạt ảnh, chỉ để biểu tượng ba trái tim màu xanh. Đây là lần hiếm hoi Phương Oanh cập nhật hình ảnh về cuộc sống kể từ khi ông xã Nguyễn Hòa Bình vướng vào vòng lao lý.

Trong ảnh, cặp song sinh ngồi trong lòng mẹ khi ngắm cảnh non nước. Hai bé hiện gần 2 tuổi, là trái ngọt trong cuộc hôn nhân của Phương Oanh.

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả, bạn bè, đồng nghiệp dành lời khen cho nhan sắc của Phương Oanh, bên cạnh đó họ cũng mong người đẹp sớm vượt qua biến cố.

Trước đó, đoạn video ghi lại khoảnh khắc Phương Oanh đi làm tóc cũng gây chú ý với nhiều bình luận khen nữ diễn viên trẻ trung, xinh đẹp.

Thời gian gần đây, Phương Oanh đã hoạt động lại mạng xã hội sau khoảng thời gian dài im ắng. Cô cũng quay vlog nấu ăn và thu hút lượng người xem lớn. Sau khi phim truyền hình "Gió ngang khoảng trời xanh" kết thúc, Phương Oanh chưa tham gia dự án mới.

Phương Oanh sinh năm 1989, xuất thân là người mẫu nhưng cô lại bén duyên với diễn xuất và trở thành nữ diễn viên nổi tiếng của VTV. Cô ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như “Hoa bay”, “Lặng yên dưới vực sâu”, “Ngược chiều nước mắt”, “Quỳnh búp bê”, “Cô gái nhà người ta”, “Lựa chọn số phận”, “Hương vị tình thân”,... “Quỳnh búp bê” trong bộ phim cùng tên là vai diễn đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp diễn xuất của Phương Oanh.

Tháng 6/2022, Phương Oanh hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn và tổ chức đám hỏi, rước dâu 1 tháng sau đó. Tháng 5/2024, Phương Oanh đón cặp song sinh Jimmy & Jenny. Những năm gần đây, Phương Oanh tạm dừng đóng phim, tập trung kinh doanh và chăm sóc tổ ấm nhỏ.

Sau 4 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ, sắp tới Phương Oanh trở lại với bộ phim “Góc ngang khoảng trời xanh” trong vai Mỹ Anh.