Phương Oanh hiếm hoi cập nhật cuộc sống sau biến cố

Chủ Nhật, 14:39, 05/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Diễn viên Phương Oanh gây chú ý khi hiếm hoi hé lộ nhan sắc hiện tại cùng khoảnh khắc vui đùa cùng hai con Jimmy - Jenny.

Trên trang cá nhân, Phương Oanh đăng tải những hình ảnh bên cặp song sinh  Jimmy - Jenny. Nữ diễn viên diện trang phục nhẹ nhàng, thanh lịch, vui vẻ cùng hai con trong chuyến đi chơi. Cô không viết chú thích cho loạt ảnh, chỉ để biểu tượng ba trái tim màu xanh. Đây là lần hiếm hoi Phương Oanh cập nhật hình ảnh về cuộc sống kể từ khi ông xã Nguyễn Hòa Bình vướng vào vòng lao lý. 

Trong ảnh, cặp song sinh ngồi trong lòng mẹ khi ngắm cảnh non nước. Hai bé hiện gần 2 tuổi, là trái ngọt trong cuộc hôn nhân của Phương Oanh.

Những hình ảnh hiện tại của Phương Oanh. Ảnh: FBNV
Phương Oanh đăng tải những hình ảnh bên cặp song sinh  Jimmy - Jenny. Ảnh: FBNV

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả, bạn bè, đồng nghiệp dành lời khen cho nhan sắc của Phương Oanh, bên cạnh đó họ cũng mong người đẹp sớm vượt qua biến cố.

Trước đó, đoạn video ghi lại khoảnh khắc Phương Oanh đi làm tóc cũng gây chú ý với nhiều bình luận khen nữ diễn viên trẻ trung, xinh đẹp.

Thời gian gần đây, Phương Oanh đã hoạt động lại mạng xã hội sau khoảng thời gian dài im ắng. Cô cũng quay vlog nấu ăn và thu hút lượng người xem lớn. Sau khi phim truyền hình "Gió ngang khoảng trời xanh" kết thúc, Phương Oanh chưa tham gia dự án mới. 

Ảnh: FBNV

Phương Oanh sinh năm 1989, xuất thân là người mẫu nhưng cô lại bén duyên với diễn xuất và trở thành nữ diễn viên nổi tiếng của VTV. Cô ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như “Hoa bay”, “Lặng yên dưới vực sâu”, “Ngược chiều nước mắt”, “Quỳnh búp bê”, “Cô gái nhà người ta”, “Lựa chọn số phận”, “Hương vị tình thân”,... “Quỳnh búp bê” trong bộ phim cùng tên là vai diễn đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp diễn xuất của Phương Oanh. 

Tháng 6/2022, Phương Oanh hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn và tổ chức đám hỏi, rước dâu 1 tháng sau đó. Tháng 5/2024, Phương Oanh đón cặp song sinh Jimmy & Jenny. Những năm gần đây, Phương Oanh tạm dừng đóng phim, tập trung kinh doanh và chăm sóc tổ ấm nhỏ. 

Sau 4 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ, sắp tới Phương Oanh trở lại với bộ phim “Góc ngang khoảng trời xanh” trong vai Mỹ Anh.

Mai Trang/VOV.VN
Tag: Phương Oanh nhan sắc cuộc sống shark bình nguyễn hòa bình biến cố hai con song sinh
Phương Oanh và hội phú bà xách túi hiệu gây xôn xao
Phương Oanh và hội phú bà xách túi hiệu gây xôn xao

Phương Oanh và hội phú bà xách túi hiệu gây xôn xao

VOV.VN - Khán giả bàn tán xôn xao phân cảnh nhân vật Mỹ Anh cùng dàn phú bà khoe túi hiệu trong bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh". Trong cảnh này, các phu nhân giàu có trưng diện loạt túi xách xa xỉ trị giá hàng trăm triệu đồng, trong khi Mỹ Anh chỉ mang theo chiếc túi bình dân khiến cô trở nên lép vế.

Phương Oanh gây sốt với cảnh bảo vệ con trong “Gió ngang khoảng trời xanh”

Phương Oanh gây sốt với cảnh bảo vệ con trong “Gió ngang khoảng trời xanh”

VOV.VN - Trong tập 12 "Gió ngang khoảng trời xanh", phân cảnh Mỹ Anh (Phương Oanh) nổi giận, tát thẳng tay người đã bắt nạt con trai nhận được nhiều sự quan tâm. Nhiều ý kiến khen ngợi diễn xuất chân thực, bùng nổ cảm xúc của nữ diễn viên, cho rằng cô đã lột tả trọn vẹn hình ảnh một người mẹ quyết liệt bảo vệ con.

Phương Oanh vào vai vợ của Doãn Quốc Đam trong "Gió ngang khoảng trời xanh"

Phương Oanh vào vai vợ của Doãn Quốc Đam trong "Gió ngang khoảng trời xanh"

VOV.VN - Phương Oanh có vai diễn đầu tiên sau 4 năm vắng bóng và sự trở lại này còn đáng chờ đợi hơn khi đóng cặp với cô chính là Doãn Quốc Đam. Hai diễn viên vào vai vợ chồng trong "Gió ngang khoảng trời xanh".

