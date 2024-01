"Poor Things" nhận giải phim hay nhất tại Quả cầu Vàng 2024

"Poor Things" được đánh giá là một phim đề cao nữ quyền và câu chuyện của nữ giới.

Poor Things là một bộ phim pha chất hài và chất khoa học viễn tưởng của đạo diễn người Hy Lạp Yorgos Lanthimos. Bộ phim chính là một câu chuyện kỳ ​​quặc dành cho lứa tuổi mới lớn.

Poor Things đã ra mắt thế giới tại Liên hoan phim Venice. Chuyện phim kể về một phụ nữ trẻ tên Bella, sống ở thế kỷ 19 do Emma Stone thủ vai. Nhân vật Bella từng tự sát, sau đó, cô được một nhà khoa học thay thế bằng bộ não của một đứa trẻ. Khi trưởng thành, cô dấn thân vào thế giới, khám phá Lisbon và Paris, cùng với giới tính và những ham muốn trưởng thành của chính mình.

Poor Things được đánh giá là một phim đề cao nữ quyền và câu chuyện kể về nữ giới. Phim từng giành được giải thưởng Sư Tử Vàng cao quý nhất tại Liên hoan phim Venice 2023. Giải thưởng này vốn được xem là có tính chất dự báo cho tiềm năng của phim tại giải Quả cầu Vàng và giải Oscar.

Tại Quả Cầu Vàng năm nay, Poor Things nhận được tới 7 đề cử và giành về 2 giải quan trọng, gồm Phim ca nhạc hoặc phim hài hay nhất và Nữ diễn viên phim ca nhạc hoặc phim hài xuất sắc nhất (dành cho Emma Stone).

Ngay khi phim ra mắt, giới phê bình đã rất khen ngợi tác phẩm, đặc biệt là diễn xuất của Emma Stone. Poor Things nằm trong top 10 phim hay nhất năm 2023 do Viện phim Mỹ và Ủy ban Quốc gia về phê bình điện ảnh Mỹ bình chọn.

Nữ diễn viên Emma Stone

Trong quá trình quảng bá cho bộ phim, đạo diễn Yorgos Lanthimos đã dành nhiều lời cảm ơn cho nữ chính Emma Stone. Đạo diễn Lanthimos khẳng định nếu không có Emma Stone, bộ phim Poor Things đã không thể được thực hiện. Ngoài vai trò nữ chính, Emma Stone còn tham gia sản xuất bộ phim.

Đối với Lanthimos, Emma Stone là nhân vật quan trọng cả trước và sau máy quay, cô đã góp công lớn để dự án phim Poor Things được thực hiện hoàn tất.

Là một bộ phim tràn ngập cảnh nóng, nữ chính Emma Stone cũng phải rất tự tin, không được có chút ngại ngần nào về hình thể trong lúc cô thực hiện cảnh khỏa thân, cảnh nóng. Cô phải thực sự cống hiến cho những cảnh ấy và hiểu điều đó rất rõ ràng ngay khi tham gia dự án này.

Do đó, Emma Stone đã mang về cho mình giải thưởng Nữ chính phim điện ảnh thể loại hài kịch/nhạc kịch xuất sắc nhất. Emma Stone bắt đầu bài phát biểu bằng cách nói về chồng của mình - Dave McCary, tiếp theo đó gửi lời cảm ơn tới các bạn diễn trong bộ phim Poor Things. "Điều này thật tuyệt vời. Dave, em sẽ bắt đầu thật nhanh với anh. Em yêu anh rất nhiều, cảm ơn anh vì tất cả", nữ diễn viên gửi lời cảm ơn tới chồng.

Cũng trong bài phát biểu, nữ diễn viên khẳng định mỗi ngày trên phim trường Poor Things đều là "một niềm vui tuyệt đối".

Giải thưởng mới đã giúp Emma Stone có được chiến thắng Quả cầu vàng thứ hai trong sự nghiệp điện ảnh của mình. Năm nay, nữ diễn viên giành chiến thắng trước hàng loạt đối thủ nặng ký, bao gồm Fantasia Barrino với The Color Purple, Jennifer Lawrence với No Hard Feelings, Natalie Portman với May November, Alma Pöysti với Fallen Leaves và Margot Robbie với Barbie.