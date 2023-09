Quách Phú Thành - Ngôi sao toàn năng trong làng giải trí Hồng Kông

Quách Phú Thành có tên tiếng Anh là Aaron Kwok, sinh năm 1965 tại Hồng Kông (Trung Quốc), là một ca sĩ, vũ công và diễn viên nổi tiếng. Anh hoạt động nghệ thuật từ những năm 1980, Quách Phú Thành được xem là một trong "Tứ đại thiên vương" của Hồng Kông, đồng thời được mệnh danh là "Vũ vương" xuất phát từ tài năng nhảy với những vũ điệu điêu luyện trên sân khấu.

Giới chuyên môn từng nhận xét, Quách Phú Thành là ca sĩ, vũ công cũng như một diễn viên hoàn hảo – là một chuyên gia (và bậc thầy) trong mọi ngành nghề anh từng làm trong giới giải trí, người đã làm hài lòng người Hồng Kông trong gần bốn thập kỷ qua. Đồng thời anh cũng rất “được lòng” người hâm mộ trên khắp châu Á và trên thế giới.

Thiên vương Hồng Kông Quách Phú Thành.

Từ khả năng diễn xuất của anh trong các phim như Savior of the Soul, Future Cops, Port of Call, hay album âm nhạc Mandopop đầu tiên của anh bắt đầu với Loving You Never Stop hay những bước di chuyển trên sân khấu lấy cảm hứng từ những điệu nhảy mê hoặc của Michael Jackson – Quách Phú Thành đã tạo ra một chỗ đứng nổi bật và được tôn vinh là một ngôi sao giải trí toàn diện.

Nếu như theo ý nguyện của cha anh, Quách Phú Thành có thể sẽ trở thành người quản lý công việc kinh doanh trang sức của gia đình mình. Nhưng may mắn thay, một trong những người anh em của anh đã nhận đảm đương trọng trách này và nhờ đó mở đường cho anh hướng tới niềm đam mê nghệ thuật, phát triển thành công và trở thành ngôi sao lớn.

Mọi chuyện bắt đầu với một quảng cáo truyền hình cho chiếc xe máy Honda DJ-1RR vào năm 1990, quảng cáo này đã giúp anh trở nên vô cùng nổi tiếng với phụ nữ Đài Loan và phần còn lại đã trở thành lịch sử.

Ngày nay, Quách Phú Thành là một ngôi sao Cantopop nổi tiếng, một vị thần khiêu vũ, một diễn viên nổi tiếng và một người đàn ông yêu gia đình, người luôn tiếp tục truyền cảm hứng. Để giúp bạn làm quen với di sản của Quách Phú Thành đã gây dựng, đây là những sự thật không nhiều người biết về biểu tượng giải trí Hồng Kông.

Khởi nghiệp bằng nghề vũ công phụ họa

Giống như nhiều người cùng thời, Quách Phú Thành cũng có khởi đầu khiêm tốn. Trong khi nhiều người biết đến anh là một diễn viên và ca sĩ hàng đầu, thì ban đầu anh chỉ là một vũ công nền, biểu diễn trong các video ca nhạc và chương trình tạp kỹ trong một khóa đào tạo vũ công tại TVB, nơi tài năng của anh ngay lập tức được chú ý.

Sau khi làm vũ công phụ họa, anh cũng đóng các vai nhỏ trong nhiều bộ phim truyền hình TVB trước khi “hạ cánh” trong quảng cáo mô tô Honda giúp anh thay đổi cuộc đời.

Giữ kỷ lục Guinness thế giới

Đó là tại Asia World Arena ở Hồng Kông vào năm 2008, khi Quách Phú Thành lập Kỷ lục Guinness Thế giới mới.

Trong chương trình 'Aaron Kwok De Show Reel Extension Live' vào tháng 2/2008, nghệ sĩ này đã biểu diễn trên bệ xoay trong nhà lớn nhất – một bệ xoay 450 độ, sân khấu có kích thước 10m x 9,44m, được ghi vào sách kỷ lục Guinness thế giới, không chỉ lập kỷ lục biểu diễn trên sân khấu xoay trong nhà lớn nhất mà còn tạo nên hạng mục như một sáng tạo mới trong biểu diễn.

Là một trong ‘Tứ đại thiên vương của Cantopop’

Quách Phú Thành và Lương Triều Vỹ.

Sự nghiệp ca hát của Quách Phú Thành đạt đến tầm cao mới vào những năm 1990 sau khi phát hành album Mandopop, trong đó có bài hát nổi tiếng Loving You Forever. Anh tiếp nối nó với những sản phẩm Cantopop đặc biệt ở Hồng Kông và nhanh chóng được vinh danh là một trong 'Tứ đại thiên vương' cùng với Lưu Đức Hoa, Trương Học Hữu và Lê Minh.

Ngoài việc trở thành một trong những ngôi sao nhạc pop nổi bật của Hồng Kông, Quách Phú Thành còn củng cố sự nổi tiếng của mình trên trường quốc tế.

Anh đã hợp tác với các biểu tượng ca hát toàn cầu như Janet Jackson và Ricky Martin cho một đĩa đơn quảng cáo và quảng cáo cho Pepsi. Một video âm nhạc đầy đủ có sự góp mặt của Quách Phú Thành đã thực hiện cũng được phát hành tại thị trường châu Á.

Là nhà sưu tập xe thể thao và yêu thích đua xe

Hãy nhìn vào bộ sưu tập siêu xe của Quách Phú Thành và bạn sẽ phải ghen tị. Từ Ferrari và Lamborghini đến McLaren, Porsche cũng như Pagani Zonda 760 'King' bắt mắt - ngôi sao có mọi thứ mà một người đam mê xe thể thao có thể mơ ước.

Anh không chỉ đầu tư vào những chiếc ô tô xa hoa mà còn là một tay đua đã thể hiện kỹ năng lái xe của mình trong các cuộc thi trên toàn cầu. Điều thú vị là anh còn thành lập đội đua của riêng mình, FS Sports, vào năm 2017.

Nam diễn viên cũng đã giành được giải thưởng Sê-ri Clio Cup Trung Quốc năm 2009 tại Triển lãm ô tô Bắc Kinh lần thứ 11. Nếu Fast and Furious là một phong cách sống thì Quách ca chắc chắn đang sống theo phong cách đó.

Làm công việc dọn dẹp từ nhỏ vì gia cảnh khó khăn

Ngôi sao này từng có tuổi thơ không giàu có, cha mẹ anh phải đối mặt với rất nhiều áp lực kiếm tiền nuôi con.

Trong một cuộc phỏng vấn với Today, Quách chia sẻ rằng, để giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình, anh bắt đầu làm công việc dọn dẹp trong thời gian đó. Anh có một người bạn cùng lớp, gia đình bạn ấy sở hữu một công ty vệ sinh. Trong kỳ nghỉ hè, có rất nhiều vị trí cần người dọn dẹp nên anh đã tìm đến người bạn cùng lớp để được giúp đỡ”.

Kết hôn với người mẫu Trung Quốc Moka Fang

Moka Fang trở nên nổi tiếng sau khi công bố mối quan hệ của cô với Quách Phú Thành vào năm 2015. Ngôi sao Cantopop, người đã tiết lộ chuyện tình lãng mạn của họ thông qua tài khoản Weibo của mình, kết hôn với Fang vào năm 2017. Hiện họ đã là cha mẹ của hai cô con gái, Chantelle Kwok và Charlotte Kwok.

Cả Fang và Quách Phú Thành thường chia sẻ những hình ảnh ấm áp về gia đình trên mạng xã hội và bạn có thể thấy anh ấy thực hiện tốt nhiệm vụ làm cha của mình. Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2018 với tờ South China Morning Post, anh nói: "Tôi không nghĩ về xe đua hay siêu xe nữa. Bây giờ tôi chỉ lái xe đưa gia đình đi khắp nơi".

Rất thích làm từ thiện

Sử dụng sự giàu có của mình cho lợi ích xã hội, Quách đã tham gia vào một số hoạt động từ thiện trong nhiều thập kỷ. Nam diễn viên đã từng làm đại sứ cho UNICEF, huy động sự hỗ trợ và nguồn lực cho tổ chức thông qua nhiều sự kiện dành cho người nổi tiếng và đối tác.

Không chỉ vậy, Quách Phú Thành còn tổ chức buổi hòa nhạc từ thiện trực tuyến vào năm 2020 để hỗ trợ ngành giải trí địa phương đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Trong buổi hòa nhạc quyên góp được hơn 1 triệu đô la Hồng Kông, anh kêu gọi người xem quyên góp cho Hiệp hội nghệ sĩ biểu diễn khiêu vũ Hồng Kông và hỗ trợ các vũ công và nhà làm phim đang gặp khó khăn.

Để tiếp tục hoạt động từ thiện của mình, nghệ sĩ này thậm chí còn thành lập Quỹ từ thiện quốc tế Aaron Kwok vào năm 2002.

Nhận nhiều giải thưởng, danh hiệu cao quý

Là người thường xuyên được đề cử Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông, Quách Phú Thành cuối cùng đã giành được chiếc cúp đầu tiên vào năm 2016 cho vai diễn trong bộ phim tội phạm ly kỳ Port of Call kể về một vụ án giết người có thật xảy ra ở Hồng Kông năm 2008.

Ngoài ra, Quách Phú Thành còn giành được nhiều giải Kim Mã cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ các vai diễn trong Divergence cũng như After This Our Exile. Anh cũng là diễn viên thứ hai trong lịch sử Giải Kim Mã giành được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong hai năm liên tiếp.