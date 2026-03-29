Rei Ami: Hành trình từ cô gái mê anime đến sân khấu Oscar

Rei Ami đang trở thành cái tên được chú ý trong làng nhạc quốc tế khi là giọng hát đứng sau nhân vật Zoey trong bộ phim hoạt hình ăn khách KPop Demon Hunters của Netflix. Trong bối cảnh thị hiếu giải trí thay đổi nhanh chóng và các xu hướng mới liên tục xuất hiện rồi nhanh chóng lụi tàn, tác phẩm này vẫn nổi lên như một hiện tượng văn hóa đáng chú ý. Không chỉ chinh phục khán giả, bộ phim còn liên tiếp gặt hái nhiều giải thưởng trong mùa vinh danh điện ảnh, đồng thời đưa các ca sĩ đứng sau ban nhạc hư cấu HUNTR/X trở thành những gương mặt được công chúng quan tâm.

Với Rei Ami, thành công của ca khúc Golden trong phim không chỉ giúp tên tuổi của cô được biết đến rộng rãi mà còn mở ra cơ hội đặc biệt khi nữ ca sĩ được mời biểu diễn tại lễ trao giải Academy Awards 2026. Đằng sau giọng hát giàu năng lượng ấy là một hành trình âm nhạc nhiều bước ngoặt của nữ nghệ sĩ trẻ.

Trong vài tháng qua, ba ca sĩ gốc đứng sau HUNTR/X gồm EJAE, Rei Ami và Audrey Nuna liên tục tham gia các hoạt động quảng bá, mang đến những màn trình diễn ấn tượng của “Golden”. Ca khúc này từng trụ vững trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong 6 tuần vào năm 2025, trở thành bài hát của một tác phẩm hoạt hình có thời gian đứng đầu bảng xếp hạng lâu nhất.

Dù KPop Demon Hunters là dự án đưa bộ ba đến gần hơn với khán giả toàn cầu, nhưng những sản phẩm âm nhạc trước đó của họ cũng xứng đáng nhận được sự chú ý. Từ BAFTA Awards đến BRIT Awards 2026, các nữ ca sĩ đã liên tục gây ấn tượng với những màn trình diễn cuốn hút. Khi “Golden” đang cạnh tranh ở hạng mục Bài hát gốc xuất sắc nhất tại Oscar, Rei Ami - rapper chính của HUNTR/X được nhắc đến như người đã truyền tải trọn vẹn nguồn năng lượng tươi trẻ, tinh nghịch của Zoey vào các ca khúc của phim, đồng thời kết hợp hoàn hảo với phần lồng tiếng của nữ diễn viên Ji-young Yoo.

Dù được biết đến rộng rãi với nghệ danh Rei Ami, tên thật của cô là Sarah Yeeun Lee. Nữ ca sĩ sinh ra tại Seoul, Hàn Quốc và sống ở đây cho đến năm 6 tuổi trước khi cùng gia đình chuyển đến bang Maryland, Mỹ. Điều thú vị là những trải nghiệm âm nhạc đầu tiên của cô đến từ việc biểu diễn trong các buổi lễ tại nhà thờ. Rei Ami học piano và guitar từ khá sớm, cho thấy năng khiếu âm nhạc ngay từ nhỏ, nhưng phải đến năm 2019, sau khi tốt nghiệp University of Maryland, cô mới chính thức theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp.

Trước khi gắn tên tuổi với một trong những bộ phim hoạt hình nổi tiếng nhất hiện nay, bước ngoặt giúp Rei Ami được biết đến rộng rãi xuất hiện vào năm 2019 với ca khúc Snowcone. Video minh họa cho bài hát này được quay với kinh phí chưa đến 100 USD, nhưng hiện đã thu hút hơn 10 triệu lượt xem trên YouTube. Sau thành công của “Snowcone”, cô tiếp tục hợp tác với Sub Urban trong ca khúc Freak phát hành năm 2020. Những ca khúc nổi bật khác của Rei Ami còn có Make It Mine và Dictator.

Sau đại dịch COVID-19, Rei Ami phát hành mixtape đầu tay mang tên Foil, trong đó có nhiều màn hợp tác với các nghệ sĩ như Aminé và Lolo Zouaï. Bên cạnh việc sáng tác và phát hành những ca khúc gây chú ý, nữ nghệ sĩ cũng sở hữu một nghệ danh khá đặc biệt. Rei Ami là fan của bộ anime Sailor Moon, vì vậy cô đã ghép tên của hai nhân vật yêu thích là Rei Hino và Ami Mizuno để tạo nên nghệ danh của mình.

Sau thành công của KPop Demon Hunters, Rei Ami đang lên kế hoạch phát hành một album solo mới trong năm nay, và nhiều nguồn tin cho biết người hâm mộ có thể đón chờ một số đĩa đơn mới của cô ngay từ đầu năm 2026. Trong khi đó, Netflix cũng đã xác nhận bộ phim sẽ có phần tiếp theo. Phần phim mới sẽ là dự án đầu tiên trong thỏa thuận hợp tác sáng tác và đạo diễn nhiều năm giữa Maggie Kang và Chris Appelhans với nền tảng phát trực tuyến này. Khi nhiều ca khúc mới của HUNTR/X đang được chuẩn bị, Rei Ami được kỳ vọng sẽ sớm trở lại với vai trò giọng hát của Zoey trong phần tiếp theo của bộ phim.