Sao nhí đóng con gái Kim Tae Hee gây sốt với màn lột xác sau 6 năm

Thứ Ba, 06:00, 24/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sao nhí Seo Woo Jin từng gây tranh cãi khi đóng vai con gái của Kim Tae Hee, nay khiến nhiều người bất ngờ với màn "dậy thì thành công" cùng sự nghiệp ngày càng khởi sắc sau 6 năm.

Năm 2020, Seo Woo Jin gây chú ý khi vào vai con gái của Kim Tae Hee trong bộ phim truyền hình ăn khách "Hi Bye, Mama!". Tuy nhiên, điều khiến khán giả bàn tán không phải là diễn xuất của cậu bé, mà là việc nhân vật cô con gái trong phim thực tế lại do một bé trai đảm nhận.

Sao nhí đóng vai con gái của Kim Tae Hee thực chất là một bé trai.

Thời điểm đó, một số người lo ngại việc đóng vai nữ có thể ảnh hưởng đến nhận thức giới tính của Seo Woo Jin. Trước những tranh cãi này, mẹ của cậu bé đã lên tiếng trấn an công chúng, cho biết con trai mình hoàn toàn hiểu rõ vai diễn và không bị ảnh hưởng tiêu cực. Bà chia sẻ rằng Seo Woo Jin luôn ý thức mình là con trai, thậm chí thích được khen là “đẹp trai” hơn là “xinh xắn”.

Sáu năm sau, những lo ngại ấy đã hoàn toàn biến mất. Seo Woo Jin hiện đã bước vào tuổi thiếu niên với ngoại hình tươi sáng, khỏe khoắn và dần trở thành một “soái ca nhí”. Hình ảnh cô bé đáng yêu trên màn ảnh ngày nào đã được thay thế bằng vẻ nam tính hơn, phù hợp với hình ảnh một ngôi sao trẻ đang lên của làng giải trí Hàn Quốc.

Seo Woo Jin hiện đã bước vào tuổi thiếu niên và dần trở thành một “soái ca nhí”.

Không chỉ thay đổi về ngoại hình, sự nghiệp của Seo Woo Jin cũng có bước tiến đáng kể. Sau "Hi Bye, Mama!", cậu vẫn hoạt động tích cực và xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình. Đến nay, Seo Woo Jin đã tham gia hơn 10 dự án, trong đó nổi bật là vai diễn trong "Young Lady and Gentleman", giúp cậu giành được một giải thưởng diễn xuất.

Bên cạnh công việc diễn xuất, Seo Woo Jin còn hoạt động với vai trò người mẫu nhí, thường xuyên xuất hiện trong các chiến dịch thời trang và sự kiện giải trí. Dù lịch trình bận rộn, cậu vẫn duy trì được sự cân bằng giữa việc học và công việc, trở thành hình mẫu diễn viên nhí toàn diện được nhiều bậc phụ huynh ngưỡng mộ.

Sự nghiệp của Seo Woo Jin cũng đang đi đúng hướng, hứa hẹn nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.

Đáng chú ý, sau vai diễn gây tranh cãi trong quá khứ, Seo Woo Jin không còn đảm nhận các vai nữ nữa. Tuy vậy, cậu vẫn khá thoải mái với hình ảnh của mình và đôi khi xuất hiện với nhiều phong cách tạo hình khác nhau theo yêu cầu của stylist, cho thấy sự tự tin và linh hoạt của một diễn viên trẻ.

Từ một cậu bé từng vướng tranh cãi vì việc đảm nhận vai diễn khác giới, Seo Woo Jin giờ đây đã chứng minh được sự trưởng thành rõ rệt. Không chỉ “lột xác” về ngoại hình, con đường sự nghiệp của cậu cũng đang đi đúng hướng, hứa hẹn nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.

Phương Cúc/VOV.VN
Theo Kbizoom
Tag: Kim Tae Hee diễn viên Kim Tae Hee con gái Kim Tae Hee Seo Woo Jin sao nhí Seo Woo Jin
Tin liên quan

Rapper Doja Cat tiết lộ lý do cố tình "xấu xí" trước ống kính
Rapper Doja Cat tiết lộ lý do cố tình “xấu xí” trước ống kính

VOV.VN - Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Vogue, nữ rapper Doja Cat gây bất ngờ khi tiết lộ đôi khi cô cố tình khiến bản thân trông “xấu xí” trước paparazzi. Đây là cách riêng của ngôi sao 30 tuổi để đối phó với sự chú ý quá mức và bảo vệ không gian riêng tư.

Rapper Doja Cat tiết lộ lý do cố tình “xấu xí” trước ống kính

Rapper Doja Cat tiết lộ lý do cố tình “xấu xí” trước ống kính

VOV.VN - Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Vogue, nữ rapper Doja Cat gây bất ngờ khi tiết lộ đôi khi cô cố tình khiến bản thân trông “xấu xí” trước paparazzi. Đây là cách riêng của ngôi sao 30 tuổi để đối phó với sự chú ý quá mức và bảo vệ không gian riêng tư.

Timothée Chalamet tại Oscar 2026: Trượt giải nhưng không trượt bước
Timothée Chalamet tại Oscar 2026: Trượt giải nhưng không trượt bước

VOV.VN - Timothée Chalamet lần thứ 3 nhận đề cử Oscar nhưng tiếp tục vẫn tay trắng. Từ chàng thơ mơ màng “Call Me by Your Name” đến vai gai góc trong “Marty Supreme”, cú trượt này là phép thử bản lĩnh: vẻ đẹp và hào quang phải cần kiên nhẫn, bền bỉ và sự trưởng thành trong nghệ thuật.

Timothée Chalamet tại Oscar 2026: Trượt giải nhưng không trượt bước

Timothée Chalamet tại Oscar 2026: Trượt giải nhưng không trượt bước

VOV.VN - Timothée Chalamet lần thứ 3 nhận đề cử Oscar nhưng tiếp tục vẫn tay trắng. Từ chàng thơ mơ màng “Call Me by Your Name” đến vai gai góc trong “Marty Supreme”, cú trượt này là phép thử bản lĩnh: vẻ đẹp và hào quang phải cần kiên nhẫn, bền bỉ và sự trưởng thành trong nghệ thuật.

Nữ diễn viên là "tình địch" của Minh Trang trong phim "Không giới hạn"
Nữ diễn viên là "tình địch" của Minh Trang trong phim "Không giới hạn"

VOV.VN - Diễn viên Thùy Anh gây chú ý khi vào vai “tình địch” của Minh Trang trên màn ảnh nhỏ, tạo nên những xung đột tình cảm căng thẳng và góp phần đẩy cao kịch tính cho phim “Không giới hạn”.

Nữ diễn viên là "tình địch" của Minh Trang trong phim "Không giới hạn"

Nữ diễn viên là "tình địch" của Minh Trang trong phim "Không giới hạn"

VOV.VN - Diễn viên Thùy Anh gây chú ý khi vào vai “tình địch” của Minh Trang trên màn ảnh nhỏ, tạo nên những xung đột tình cảm căng thẳng và góp phần đẩy cao kịch tính cho phim “Không giới hạn”.

