Selena Gomez phủ nhận tin ca khúc mới "Single Soon" nhắc về tình cũ The Weeknd

Lần cuối cùng Selena Gomez phát hành một tác phẩm âm nhạc solo là vào năm 2020. Sau đó, cô bận rộn với các dự án khác, như show nấu ăn Selena + Chef, serie phim trinh thám dài tập Only Murders in the Building, và thương hiệu mỹ phẩm riêng. Tưởng như Selena Gomez đã bỏ bê làng nhạc thì cô bất ngờ thông báo trở lại với một đĩa đơn mang tên "Single Soon", phát hành vào ngày 25/8.

Ngay sau khi bài hát ra mắt, có tin đồn rằng bài hát thực sự nói về The Weeknd, người mà cô đã hẹn hò và thậm chí đã chuyển đến sống cùng trong một thời gian ngắn, trong mối quan hệ kéo dài 9 tháng vào năm 2017. Bài hát cũng xuất hiện chỉ vài tháng sau khi DailyMail đưa tin độc quyền, rằng Selena Gomez cho rằng chương trình The Idol của The Weeknd thật "rùng rợn" vì nhân vật chính Jocelyn ( Lily-Rose Depp ) có rất nhiều điểm tương đồng với hành trình ngoài đời thực của chính cô.

Đối mặt với những tin đồn về ý nghĩa bài hát mới của mình, Selena Gomez đã bình luận trên một bài đăng trên Instagram từ trang web Hollywood Life, tiết lộ rằng điều đó không đúng.

Năm 2017, giọng ca "Same Old Love" có mối tình sâu sắc với ca sĩ The Weeknd. Cặp sao đi du lịch Italy vào tháng 1 và công khai trên Instagram vào cuối tháng. Đến tháng 5, Selena và ngôi sao người Canada sánh đôi dự thảm đỏ Met Gala, trao nhau nụ hôn tình tứ trước ống kính máy ảnh.

Tuy nhiên, tình yêu của họ kết thúc lặng lẽ vào tháng 10 năm đó. Selena tiết lộ cô vẫn giữ tình bạn tốt với The Weeknd: "Điều tôi thực sự tự hào là có một tình bạn như vậy với anh ấy. Tôi chưa bao giờ trải qua bất cứ điều gì như thế trong đời. Chúng tôi đã kết thúc theo một cách êm đẹp và vẫn dành cho nhau sự quan tâm", nữ ca sĩ từng tâm sự trên tạp chí Billboard.