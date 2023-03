Siêu mẫu Minh Tú chia sẻ về điều tiếc nuối nhất của tuổi trẻ khi bước qua tuổi 30

Trên trang cá nhân mới đây, siêu mẫu Minh Tú chia sẻ đoạn talkshow ghi lại cuộc trò chuyện với bà Phạm Kim Dung về cuộc sống cũng như chuyện chưa hoàn thành việc học Đại học. Người đẹp cho biết, việc chưa hoàn thành việc học Đại học là tiếc nuối lớn nhất trong tuổi trẻ của cô. Đồng thời, Minh Tú cũng thừa nhận cô thấy tự ti, áp lực và có nhiều trăn trở khi bước qua tuổi 30.

Minh Tú kể, cô từng xem việc học là hàng đầu nhưng do cuộc sống mưu sinh nên phải vào đời sớm. Đây cũng là điều khiến cô tiếc nuối trong tuổi trẻ của mình.

"Có một thứ tôi từng đối mặt nhưng chưa bao giờ dám nói với ai. Đó là khi nhắc về bằng Đại học, nó luôn là thứ khiến tôi tự ti. Giá như ngày xưa tôi không từ bỏ nó. Tôi bị áp lực và tự ti với những bạn trẻ gen Z, họ quá giỏi, sáng tạo, năng nổ và trẻ. Tôi cảm thấy trong khi mình chưa kịp đi thì họ đã chạy gần tới mình rồi", Minh Tú chia sẻ.

Trong buổi trò chuyện, top 10 Miss Supranational 2018 cho biết cô được chữa lành từ những lời chia sẻ chân tình. Cô đã có quá trình thay đổi hình tượng thành công, từ con người cá tính, bộc trực, có những phát ngôn gây sốc để trở thành Minh Tú sâu sắc, nhẹ nhàng.

Trước đó, Minh Tú cũng đăng tải một đoạn clip chia sẻ về những bài học kinh nghiệm của mình trong tình yêu. Siêu mẫu 9X cho biết: "Thật ra đối với Minh Tú không ai dạy ai cách yêu bao giờ hết. Mỗi một người sẽ có những cá tính khác nhau và mình sẽ có một nửa khác nhau. Không bao giờ có ai giống ai hết. Và tùy theo hoàn cảnh, tuổi tác, nơi sinh ra và rất nhiều yếu tố. Cho nên không thể nào mình sử dụng một quy tắc chung hết.

Và đối với Minh Tú, trong tình yêu, mình phải yêu, phải trải nghiệm, phải té, phải tổn thương, phải thất tình, phải đau khổ, phải bị khùng, bị điên. Không ngủ, mỗi lần cãi lộn là thức sáng đêm, rồi ngày hôm sau u uất này nọ, xong cô đơn lạnh lẽo. Biết sao không? Rồi từ đó mình sẽ đúc kết cho mình những bí quyết riêng của bản thân để tìm tới đối phương tiếp theo phù hợp hơn".

Bên cạnh đó, Minh Tú cũng tiết lộ về những điểm chưa tốt của mình trong tình yêu: "Và khi mình trưởng thành hơn, mình cũng phải xem lại bản thân của mình là có những điểm nào mình chưa tốt. Những điểm nào mình tốt rồi thì cố gắng phát huy lên. Còn những điểm nào chưa tốt sẽ cố gắng khắc phục. Những điểm chưa tốt của Minh Tú là hay lớn tiếng, hay sồn, hay tính toán.

Ngày xưa Minh Tú là một người sử dụng rất nhiều lý trí trong tình yêu. Kiểu như là rõ ràng. Nhiều khi lụm kim người ta nhiều, cứ quà cáp, phải tặng em cái này em mới vui. Còn bây giờ là đổi vai rồi, “chu kim”! Bồ thích gì mua, thích iphone mua, nhưng biết sao không? Khúc cuối kìa, mấy bà đoán không được đâu. Nhưng viết sổ hồng đứng tên là ai, tui nha! Còn tiền là của ai, của người ta!".

Minh Tú sinh năm 1991 tại TP.HCM. Cô được biết đến với vai trò là người mẫu. Trong nhiều năm hoạt động trong nghề, chân dài 9X đạt được khá nhiều thành tích nổi bật. Ngoài những giải thưởng chuyên môn, Minh Tú còn trở thành huấn luyện viên cho nhiều chương trình truyền hình thực tế đình đám trong lĩnh vực người mẫu như The Face 2017, The Look 2017, mới nhất là Miss International Queen Vietnam – Đại sứ Hoàn mỹ 2020.

Những năm qua, Minh Tú hoạt động chăm chỉ. Ngoài xuất hiện thường xuyên trong các sự kiện thời trang, người mẫu còn diễn xuất trong phim "Hoa hậu Giang hồ" hay "Bố già". Minh Tú cũng là người hướng dẫn Đỗ Thị Hà phần catwalk trước khi người đẹp xứ Thanh lên đường sang Puerto Rico dự thi Miss World 2021./.