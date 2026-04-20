  Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Son Ye Jin đăng ảnh con trai 3 tuổi chụp cho bố mẹ

Thứ Hai, 11:00, 20/04/2026
VOV.VN - Nữ diễn viên Son Ye Jin chia sẻ loạt khoảnh khắc đời thường đầy ấm áp khi con trai 3 tuổi tự tay chụp ảnh cho bố mẹ.

Son Ye Jin đã chia sẻ những lời chúc sinh nhật ấm áp từ con trai 3 tuổi, đồng thời đăng tải các bức ảnh đời thường do chính cậu bé chụp. Nữ diễn viên đăng một số hình ảnh lên mạng xã hội kèm chú thích: “Con trai tôi ngày càng tạo nên bức ảnh hoàn hảo. Tất nhiên, có những lúc sàn nhà xô lệch nhưng với tư cách người mẹ, tôi vô cùng xúc động khi nghĩ rằng đây là một tác phẩm nghệ thuật".

Son Ye Jin khoe bức ảnh con chụp cho mình và ông xã Hyun Bin

Trong ảnh, Son Ye Jin ngồi trong một nhà hàng, mặc trang phục giản dị, đội mũ và mỉm cười tự nhiên. Một vài bức do con trai của nữ diễn viên chụp có phần sàn nhà chiếm nhiều diện tích hoặc bị mờ, nhưng với cô, đó vẫn là những tác phẩm đặc biệt. Khuôn mặt của ông xã Hyun Bin được dán một hình dán dễ thương, vừa giữ sự riêng tư vừa tạo cảm giác gần gũi, ấm áp.

Trước đó, Son Ye Jin cũng chia sẻ nhân dịp sinh nhật: “Cảm ơn mọi người, tôi đã có một sinh nhật rất hạnh phúc. Tôi yêu mọi người”, kèm video ghi lại khoảnh khắc nhận lời chúc. Trong video, con trai 3 tuổi của Son Ye Jin hát chúc mừng sinh nhật với cách phát âm ngây ngô. Khi cô chuẩn bị thổi nến, giọng nói đáng yêu của cậu bé thúc giục “Thổi! Thổi!” khiến nhiều người hâm mộ tan chảy. Những khoảnh khắc đời thường như hát mừng sinh nhật hay chụp ảnh cho mẹ của cậu bé đã thu hút sự quan tâm của công chúng.

Son Ye Jin và Hyun Bin bén duyên từ dự án đình đám "Hạ cánh nơi anh". Tới năm 2022, cặp đôi chính thức về chung một nhà sau gần một năm từ khi công khai mối quan hệ tình cảm. Cuối năm 2022, họ đón con trai đầu lòng. Từ đó, cặp đôi giữ cuộc sống gia đình kín đáo. 

Kể từ khi kết hôn và sinh con, Son Ye Jin tạm dừng hoạt động nghệ thuật, tập trung hoàn toàn vào việc làm mẹ. Nữ diễn viên cho biết cô không muốn rời xa hay bỏ qua giai đoạn phát triển của con nên từ chối khá nhiều lời mời làm việc.

Son Ye Jin là một trong những nữ diễn viên hàng đầu Hàn Quốc. Cô bắt đầu sự nghiệp từ đầu những năm 2000 và nhanh chóng vươn lên hàng ngôi sao qua loạt phim đình đám như "The Classic" (2003), "A Moment to Remember" (2004), "April Snow" (2005). Trên màn ảnh nhỏ, Son Ye Jin cũng ghi dấu ấn với "Summer Scent" (2003), "Personal Taste" (2010) và đặc biệt là "Crash Landing on You" (2019), bộ phim giúp cô trở thành hiện tượng toàn châu Á. 

Hyun Bin là một diễn viên hạng A của làng giải trí Hàn Quốc, chạm ngõ màn ảnh năm 2003. Anh góp mặt trong loạt tác phẩm "My lovely Sam Soon", "Crash Landing on You", "Secret Garden", "Confidential Assignment"... Hơn 20 năm qua, Hyun Bin luôn nằm trong danh sách "mỹ nam", sở hữu lượng fan đông đảo nhờ ngoại hình điển trai và diễn xuất đa dạng. 

Mai Trang/VOV.VN
Theo Chosun
Tag: Son Ye Jin Hyun Bin con trai hạ cánh nơi anh đời thường chụp ảnh kết hôn diễn viên cặp đôi
Hyun Bin tiết lộ thời điểm phải lòng bà xã Son Ye Jin
Hyun Bin tiết lộ thời điểm phải lòng bà xã Son Ye Jin

VOV.VN - Chia sẻ về thời điểm phải lòng Son Ye Yin, Hyun Bin cho biết không có khoảnh khắc cụ thể nào. Anh bày tỏ, tình cảm đến dần theo thời gian khi hai người trò chuyện nhiều hơn và làm việc cùng nhau.

Son Ye-jin tỏa sáng với “No Other Choice” trên đường đua Oscar 2025
Son Ye-jin tỏa sáng với “No Other Choice” trên đường đua Oscar 2025

VOV.VN - “No Other Choice” không chỉ là sự trở lại ấn tượng của đạo diễn Park Chan-wook, mà còn là cú tái sinh nghệ thuật của Son Ye-jin. Chính sự tinh tế và kiên trì của cô đã giúp bộ phim cân bằng giữa châm biếm lạnh lùng và nhân văn ấm áp.

Hôn nhân hạnh phúc với Hyun Bin giúp Son Ye Jin đẹp vượt thời gian
Hôn nhân hạnh phúc với Hyun Bin giúp Son Ye Jin đẹp vượt thời gian

VOV.VN - Bảy năm trôi qua, sau hôn nhân và thiên chức làm mẹ, Son Ye Jin vẫn giữ được sự duyên dáng và còn thêm phần tự tin, mạnh mẽ.

