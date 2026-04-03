Steven Nguyễn "Không giới hạn" ôm đàn hát tặng Minh Trang bài "50 năm về sau"

Trên trang cá nhân, Steven Nguyễn gây chú ý khi đăng video tự đàn và hát ca khúc "50 năm về sau". Nam diễn viên khiến khán giả thích thú với giọng hát trầm ấm, giàu cảm xúc. Bên cạnh đó, anh còn lồng ghép nhiều khoảnh khắc hậu trường của cặp đôi Kiên - Lam Anh (Minh Trang thủ vai) trong bộ phim "Không giới hạn" vừa kết thúc.

Steven Nguyễn chia sẻ: "Khán giả có điều gì tiếc nuối cho cặp đôi Kiên và Lam Anh không? Steven có! Nhưng bộ phim cũng đã kết thúc rồi. Bài hát này như một lời cảm ơn tới người bạn diễn đặc biệt. Cám ơn Nguyễn Minh Trang (Lam Anh) đã cùng Steven đồng hành trong 4 tháng, tạo nên một chuyện tình đẹp, nhiều khoảnh khắc chạm tới trái tim khán giả. Lời bài hát cũng là lời nhắn nhủ mà Steven muốn gửi gắm tới các khán giả của mình. Chúng ta hãy đồng hành cùng nhau thật lâu, 50 năm, và lâu hơn thế nữa nhé!".

Steven Nguyễn đàn hát ca khúc "50 năm về sau" (Nguồn: FBNV)

Bên dưới bài đăng, Minh Trang để lại bình luận: "Cô ấy không thấy tiếc gì nữa, cô thấy cái kết phim rồi nhé". Nhiều khán giả dành tặng lời khen cho giọng hát của Steven Nguyễn, đồng thời nhận xét anh và Minh Trang rất đẹp đôi. Một số người mong bộ phim "Không giới hạn" có phần ngoại truyện để được chứng kiến đám cưới của Lam Anh và Kiên.

"Cả chục năm không xem phim truyền hình nhưng vô tình lướt thấy và thích hai anh chị đến giờ vẫn luỵ chưa thoát được. Anh chị diễn quá xuất sắc để chúng tôi cùng vui, buồn, hạnh phúc, day dứt theo từng tập phim. Cặp đôi đẹp nhất tôi từng thấy, nhẹ nhàng, tình cảm, sâu sắc trong phim lẫn ngoài đời", khán giả S.S để lại bình luận.

Khán giả L.N viết: "Chỉ cần Minh Kiên và Lam Anh trong một khung hình là mọi thứ đều trở nên dễ thương. Một chuyện tình thật đẹp đi qua mà mọi người đều nhớ nhung. Chúc mừng Steven và Minh Trang đã có một chặng đường rực rỡ sắc màu. Mong sớm được gặp lại cả hai trong một bộ phim tình cảm nữa nhé".

Ảnh hậu trường của hai nhân vật Kiên và Lam Anh trong tập cuối "Không giới hạn"

"Không giới hạn" khép lại với cái kết đẹp, nơi mỗi nhân vật đều tìm được hạnh phúc và bình yên sau hành trình nhiều biến động. Tập cuối của bộ phim đã mang lại hành trình đầy cảm xúc, để lại trong lòng khán giả một cái kết trọn vẹn và đáng nhớ.

Steven Nguyễn nhận nhiều lời khen khi vào vai Trung tá Đào Minh Kiên – Phó trưởng Phòng cháy nổ và sập đổ công trình thuộc Cục cứu hộ, cứu nạn, Bộ Quốc phòng. Nam diễn viên ghi điểm nhờ lối diễn xuất toát lên vẻ điềm tĩnh, bản lĩnh của một người lính nhưng vẫn khắc họa rõ chiều sâu nội tâm trong những phân đoạn tình cảm.

Nam diễn viên cho biết Trung tá Đào Minh Kiên là một vai diễn mơ ước của anh. Anh bày tỏ: "4 tháng Không giới hạn trôi qua nhanh thật. Đến hôm nay mới kịp ngồi lại để nói một lời cảm ơn cho hành trình vừa nhiều hạnh phúc, vừa nhiều cảm xúc này. Với Steven, Trung tá Đào Minh Kiên là một vai diễn mơ ước. Một người chỉ huy trẻ của lực lượng cứu hộ, cứu nạn Quân đội nhân dân Việt Nam, đi qua những nhiệm vụ sinh tử và mang trong mình cả những vết thương tâm lý, những day dứt vì đồng đội. Kiên không hoàn hảo, nhưng luôn đặt trách nhiệm lên trước, đúng với tinh thần 'không giới hạn' của người lính".