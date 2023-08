Sự xa hoa của vợ chồng Lương Triều Vỹ: Tiền tiêu không hết, ai sẽ thừa kế?

Không nghi ngờ gì nữa khi Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ đã tận hưởng cuộc sống xa hoa - chi tiêu lớn cho các thương hiệu hàng hiệu như Chanel, Dior, Louis Vuitton và Bulgari, và đi nghỉ ở Maldives sau thành tựu điện ảnh rực rỡ.

Cặp vợ chồng có tài sản trị giá 115 triệu USD và coi những ngôi sao hạng A như Dương Tử Quỳnh và Lưu Đức Hoa là bạn bè – Lau thậm chí còn đi leo núi với Châu Nhuận Phát.

Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ là những tên tuổi lớn trong làng giải trí Hong Kong, và lối sống của họ phù hợp với địa vị của họ. Ảnh: @tonyleung_official/instagram

Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh được xếp hạng trong số những cặp đôi quyền lực được công nhận, được yêu mến và giàu có nhất ở Hong Kong. Cả hai đều nổi tiếng vào những năm 1980 - ngay trước đỉnh cao của thời kỳ hoàng kim điện ảnh của Hong Kong - cặp đôi gặp nhau lần đầu trên trường quay The Replica vào năm 1984 nhưng được cho là đã không bắt đầu hẹn hò cho đến năm 1989.

Và rồi họ bất chấp quy ước về những người nổi tiếng ở địa phương, sống độc thân trong gần 20 năm trước khi kết hôn trong một buổi lễ lãng mạn ở Bhutan năm 2008.

Nữ diễn viên Lưu Gia Linh và chồng là nam diễn viên Lương Triều Vỹ chụp ảnh trên thảm đỏ của Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong lần thứ 32 tại Trung tâm Văn hóa ở Tsim Sha Tsui. Ảnh: Sam Tsang

Vài năm qua đã chứng kiến những cột mốc quốc tế lớn cho cặp đôi này. Lương Triều Vỹ, 61 tuổi, xuất hiện lần đầu tại Hollywood trong bộ phim "Shang Chi and the Legend of the Ten Rings" của Marvel, trong khi Lưu Gia Linh, 57 tuổi, được coi là khách VIP trên toàn cầu tại các sự kiện thời trang cao cấp.

Lương Triều Vỹ thậm chí còn xuất hiện bất ngờ cùng với ngôi sao đột phá Squid Game - Hoyeon Jung trong video ca nhạc “Cool With You” của NewJeans vào tháng 7.

Dùng những sản phẩm thời trang đẳng cấp

Lưu Gia Linh với túi xách Dior. Ảnh: @carinalau/Instagram

Không có gì phải bàn cãi khi cặp đôi luôn sống trong sự xa hoa. Một số “người bạn đồng hành” là bộ túi xách hàng đầu của cô bao gồm túi Dior, Hermès Kelly, Louis Vuitton Petite Malle và Bulgari Serpenti Forever. Cô cũng không tiếc tiền cho các lựa chọn thời trang của mình, mặc những món đồ từ Chanel và Louis Vuitton, cho đến Elie Saab yêu thích của hoàng gia.

Lương Triều Vỹ tại sự kiện Cartier ở Thượng Hải vào tháng 9/2010. Ảnh: Handout

Lương Triều Vỹ được biết là có một tủ quần áo truyền thống hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không thể thỉnh thoảng diện trang phục bảnh bao, mặc những bộ tuxedo cao cấp cho các sự kiện lớn.

Xuất hiện tại những sự kiện chỉ dành cho VIP

Nói về các sự kiện VIP, cặp đôi này thường xuyên có mặt tại các thảm đỏ độc quyền nhất châu Á, bao gồm Giải thưởng Điện ảnh Châu Á và Liên hoan phim Quốc tế Busan.

Lương Triều Vỹ, đoạt Giải Đóng góp Điện ảnh Châu Á, cũng như nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Where The Wind Blows, tại Giải thưởng Điện ảnh Châu Á lần thứ 16, cùng với vợ Lưu Gia Linh. Ảnh: Dickson Lee

Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh vào tháng 5 năm 2013, khi đến dự buổi chiếu bộ phim Tian Zhu Ding (A Touch of Sin) được trình chiếu trong cuộc tranh tài tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 66. Ảnh: AFP

Lưu Gia Linh tại Dạ tiệc Địa Trung Hải ở Bulgari. Ảnh: @carinalau/Instagram

Lưu Gia Linh thường được mời tham dự các sự kiện thời trang xa xỉ, chẳng hạn như dạ tiệc Địa Trung Hải Bulgari vào tháng 5 và triển lãm Cartier and Women tại Bảo tàng Cung điện Hong Kong vào tháng 4 vừa qua.

Những kỳ nghỉ xa hoa khắp thế giới

Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh đi nghỉ ở Nhật Bản. Ảnh: EK21

Dựa trên các trang mạng xã hội của họ, Lưu Gia Linh là người thường xuyên di chuyển, nhưng đôi khi họ lên kế hoạch cho các chuyến đi cùng nhau. Năm ngoái, sau khi sang Hàn Quốc dự lễ hội Busan, đôi uyên ương được bắt gặp ở Tokyo, Nhật Bản.

Lưu Gia Linh ở Maldives. Ảnh: @carinalau1208/Instagram

Lưu Gia Linh thích các kỳ nghỉ. Từ Maldives cùng bạn bè đến Thụy Điển và những nơi nghỉ ngơi khác ở châu Âu, nữ diễn viên Days of Being Wild này không ngại vung tiền cho những chuyến du lịch năm sao.

Dàn xe ấn tượng của Lương Triều Vỹ

Chiếc SUV Range Rover Sports 15 tuổi của Lương Triều Vỹ

Dòng C63 AMG Black của Mercedes-Benz.

Như đã đề cập trước đó, Lương Triều Vỹ vẫn trung thành với chiếc SUV Range Rover Sports 15 năm tuổi của mình, chiếc xe có thể có giá lên tới 320.000 USD nếu mua ở hiện tại.

Anh cũng sở hữu một chiếc Mercedes-Benz C63 AMG Black Series và Mercedes-Benz S500 Cabriolet, chiếc sau có giá hơn 250.000 USD.

Chơi với nhóm bạn bè toàn sao hạng A

Lưu Gia Linh, Lương Triều Vỹ và Chương Tử Di tại lễ trao giải Kim Mã Điện ảnh ở Đài Bắc, vào tháng 11/2013. Ảnh: AFP

Không nghi ngờ gì khi Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh tự hào về một danh sách bạn bè ấn tượng, ví dụ như Lưu Đức Hoa, Châu Tinh Trì, Trương Mạn Ngọc, Dương Tử Quỳnh, Trương Tử Di và nhiều người khác đều là những người bạn thân thiết. Có vẻ như sau tin đồn rạn nứt, Lưu Gia Linh và Quan Chi Lâm gần đây cũng đã nối lại tình bạn, theo 8Days.

Chủ nhân của đế chế tài sản quốc tế

Biệt thự May Tower của Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ ở khu Mid-Leungs của Hong Kong.

Trong một thành phố nổi tiếng với thị trường bất động sản đắt tiền, Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh đã có sự đầu tư một cách khôn ngoan. Họ sở hữu ít nhất 10 bất động sản xa xỉ với giá trị khổng lồ 115 triệu USD.

Căn biệt thự Mid-Levels của họ ở May Tower là căn mà Lưu Gia Linh đăng bài nhiều nhất, chia sẻ về lối trang trí trang nhã, tầm nhìn đẹp và cảm giác rộng rãi ở vị trí Trung tâm đắc địa. Cả hai cũng được cho là sở hữu một bất động sản ở Thượng Hải trị giá 26 triệu USD.

Chi tiêu không tiếc tay cho cháu trai Jeff Lau

Lưu Gia Linh và cháu trai Jeff. Ảnh: @carinalau/Instagram

Mặc dù Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ chưa bao giờ có con, nhưng họ được biết đến là người vung tiền cho Jeff Lau, cháu trai kiến trúc sư của Gia Linh. Vào tháng 5 năm ngoái, Lưu Gia Linh đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho con trai của em trai cô, và họ cũng bị bắt gặp tham gia môn thể thao đi bộ đường dài với huyền thoại diễn xuất Hong Kong Châu Nhuận Phát.

Lưu Gia Linh cũng đã tặng Jeff một chiếc BMW làm quà tốt nghiệp vào năm 2017, và có tin đồn rằng cô dự định để lại toàn bộ tài sản của mình cho cháu trai.