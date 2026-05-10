Tại sao các nhóm nhạc K-pop khao khát biểu diễn tại lễ hội đại học?

Chủ Nhật, 08:01, 10/05/2026
VOV.VN - Vốn là sự kiện truyền thống của sinh viên, các lễ hội đại học Hàn Quốc đã trở thành "đòn bẩy" quan trọng với các nghệ sĩ K-pop. Không chỉ là biểu diễn đơn thuần, lễ hội này là thước đo về khả năng hát live và độ nhận diện công chúng của các nhóm nhạc thần tượng.

Đối với các nghệ sĩ K-pop và các công ty giải trí tại Hàn Quốc, mùa lễ hội đại học vào tháng Năm và tháng Chín hàng năm đã trở thành một thước đo không chính thức của công chúng. Không chỉ là một sự kiện truyền thống hướng đến sinh viên, các lễ hội này đã được phát triển thành một trong những sân khấu biểu diễn trực tiếp thu hút sự chú ý lớn tại Hàn Quốc, tương tự một bài kiểm tra thực tế về sức hút của nghệ sĩ trước hàng ngàn khán giả trẻ.

Nhóm nhạc K-pop IVE biểu diễn tại lễ hội Đại học Yonsei (Hàn Quốc) vài năm 2024. Nguồn: X/IVE

Năm nay vào tháng 5, các lễ hội âm nhạc tại Đại học Incheon và Đại học quốc gia Jeonbuk quy tụ các nghệ sĩ như RIIZE, fromis_9, WINNER, KISS OF LIFE, FTISLAND và Jay Park; trong khi các lễ hội tại Đại học Hoseo và Đại học Dankook (cơ sở Cheonan) cũng mời những nghệ sĩ như Apink, KickFlip, UNIS và fromis_9 lên sân khấu nhà trường. 

Sau đó, lễ hội nổi tiếng của Đại học Yonsei dự kiến ​​diễn ra vào ngày 17/5 đã thu hút sự chú ý lớn, với thông tin về dàn nghệ sĩ tham gia bao gồm KARA, Hwasa và FT ISLAND. Các lễ hội tại Đại học quốc gia Seoul, Đại học Sogang, Đại học Hongik, Đại học Soongsil, Đại học Sungkyunkwan... dự kiến ​​sẽ có sự góp mặt của các nghệ sĩ như CORTIS, tripleS, Baek Yerin, N.Flying, Sunmi, Lee Chae-yeon, ILLIT, QWER, fromis_9, Roy Kim, Davichi... và nhiều nghệ sĩ khác.

Một lễ hội của Đại học quốc gia Seoul (Hàn Quốc) vào năm 2025. Nguồn: Instagram/Seoul National University

Khác với các buổi biểu diễn dành cho người hâm mộ, hay chương trình truyền hình với sự kiểm soát và chuẩn bị chặt chẽ, lễ hội sinh viên là nơi nghệ sĩ đối diện trực tiếp với lượng khán giả rộng lớn và đa dạng hơn. Đây là môi trường hoàn hảo để các nhóm nhạc phô diễn kỹ năng làm chủ sân khấu, đồng thời mở rộng lượng người hâm mộ hiện có.

Tại Hàn Quốc, một màn trình diễn ấn tượng tại trường đại học danh tiếng có thể ngay lập tức tạo ra "cơn sốt" trên mạng xã hội. Các nghệ sĩ sở hữu giọng hát tốt, phong thái sân khấu và sự tương tác chân thành với khán giả có thể định hình nhận thức của công chúng gần như ngay lập tức.

Nhóm nhạc K-pop NCT DREAM biểu diễn tại lễ hội Đại học Dongguk vào năm 2025. Nguồn: X/NCT DREAM.

Đối với các công ty giải trí, việc một nhóm nhạc được các hội sinh viên săn đón là minh chứng rõ nhất cho độ phủ sóng của nghệ sĩ với thế hệ trẻ. Khác với cộng đồng người hâm mộ (fandom) sẵn sàng "cày view" ủng hộ thần tượng, các khán giả sinh viên đại diện cho công chúng phổ thông – những người chỉ cổ vũ nồng nhiệt nhất cho những bài hit thực thụ và những nghệ sĩ có tài năng.

Khi màn trình diễn được công chúng đón nhận, phạm vi ảnh hưởng lan rộng ra ngoài khuôn viên trường. Khoảnh khắc một nghệ sĩ bước lên sân khấu trường đại học, hàng chục nghìn điện thoại thông minh trở thành một đội ngũ phát sóng đa kênh và phi tập trung. Các video phản ứng, video ngắn hay những màn tương tác do khán giả sinh viên ghi lại có thể lan truyền nhanh chóng trên không gian mạng, ngay cả trước khi các buổi biểu diễn kết thúc, tạo ra sức lan tỏa quy mô lớn vượt qua cả những chiến dịch truyền thông tốn kém.

Nam Anh/VOV.VN (tổng hợp)
Tag: Lễ hội đại học Hàn Quốc K-pop nhóm nhạc
“Liệu có ai nhớ đến chúng tôi không?”: BTS trả lời bằng sự trở lại chấn động K-pop
VOV.VN - Sau gần 4 năm vắng bóng, BTS trở lại bằng show diễn hoành tráng tại Gwanghwamun Square, biến concert thành một sự kiện toàn cầu. Không chỉ là màn comeback, đây còn là lời khẳng định vị thế, sức ảnh hưởng và khả năng định nghĩa lại K-pop của nhóm.

Phim hoạt hình về idol K-pop săn quỷ được dự đoán thắng Oscar

VOV.VN - Bộ phim hoạt hình “KPop Demon Hunters” đang thu hút nhiều chú ý khi nhận hai đề cử tại Oscar 2026, gồm Phim hoạt hình xuất sắc nhất và Ca khúc gốc hay nhất với bài hát “Golden”. Tác phẩm kết hợp yếu tố K-pop và giả tưởng, đồng thời đạt nhiều thành tích nổi bật về lượt xem lẫn giải thưởng quốc tế.

Chân dung cựu thần tượng K-pop rời showbiz để trở thành tiếp viên hàng không

VOV.VN - Cựu trưởng nhóm Gugudan - Hana khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi rời bỏ ngành giải trí để theo đuổi công việc tiếp viên hàng không, trở thành một trường hợp hiếm hoi trong giới idol lựa chọn một con đường hoàn toàn mới.

