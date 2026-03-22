“Liệu có ai nhớ đến chúng tôi không?”: BTS trả lời bằng sự trở lại chấn động K-pop

Chủ Nhật, 11:32, 22/03/2026
VOV.VN - Sau gần 4 năm vắng bóng, BTS trở lại bằng show diễn hoành tráng tại Gwanghwamun Square, biến concert thành một sự kiện toàn cầu. Không chỉ là màn comeback, đây còn là lời khẳng định vị thế, sức ảnh hưởng và khả năng định nghĩa lại K-pop của nhóm.

“Liệu có ai nhớ đến chúng tôi không?” – câu hỏi mà các thành viên BTS từng tự đặt ra trong gần 4 năm tạm ngưng hoạt động, hóa ra lại trở thành một lời dẫn đầy tính kịch cho màn trở lại mang quy mô chưa từng có.

Tối 21-3, tại Gwanghwamun Square, BTS không chỉ tổ chức một concert. Họ tạo ra một “sự kiện” – nơi hàng chục nghìn khán giả trực tiếp và hàng triệu người theo dõi toàn cầu cùng chứng kiến một trong những màn comeback đáng chú ý nhất của K-pop.

BTS xuất hiện tại Gwanghwamun Square, mở màn show diễn comeback sau gần 4 năm.

Một show diễn được dàn dựng như biểu tượng

Concert “BTS COMEBACK LIVE: ARIRANG” mở ra bằng một hình ảnh giàu tính nghi lễ: 7 thành viên xuất hiện đầy quyền lực, di chuyển dọc theo tuyến “đường của vua” dẫn tới Gwanghwamun Gate. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, show diễn đã vượt khỏi logic của một buổi biểu diễn âm nhạc thông thường.

Sân khấu được thiết kế theo cấu trúc “khung ảnh”, kết hợp công nghệ projection mapping quy mô lớn và hệ thống ánh sáng đồng bộ, biến toàn bộ không gian lịch sử thành một phông nền sống động. Các lớp hình ảnh thủy mặc, yếu tố truyền thống xen lẫn vũ đạo hiện đại tạo nên một tổng thể vừa mang tính di sản, vừa đậm năng lượng pop.

Trong khoảng 60 phút, BTS trình diễn dày đặc các ca khúc mới như “SWIM”, “Body to Body”, “Hooligan”, “Aliens”, “FYA”, xen kẽ với những bản hit đã định danh tên tuổi như “Butter”, “Dynamite”, “MIC Drop”.

Đặc biệt, “Body to Body”ca khúc mở màn gây ấn tượng khi lồng ghép chất liệu dân ca “Arirang”, như một cách trực tiếp khẳng định hướng đi của album mới: toàn cầu hóa nhưng không tách rời bản sắc.

Phần encore với “Mikrokosmos” đưa không khí từ bùng nổ sang lắng đọng. Hàng chục nghìn khán giả đồng loạt bật đèn flash, biến quảng trường thành một “biển sao” một trong những hình ảnh mang tính biểu tượng nhất của đêm diễn.

7 thành viên BTS trình diễn với năng lượng bùng nổ.

Từ chờ đợi đến bùng nổ cảm xúc

Theo thống kê của chính quyền Seoul, khoảng 40.000–42.000 người có mặt tại khu vực vào thời điểm concert diễn ra. Nhưng con số không phản ánh hết cường độ cảm xúc.

Người hâm mộ đã chờ hàng giờ, thậm chí từ sớm trong ngày, chỉ để được chứng kiến khoảnh khắc BTS bước lên sân khấu. Khi âm nhạc vang lên lúc 20h, toàn bộ trung tâm Seoul gần như “vỡ” trong tiếng reo hò.

Khán giả hát theo từng câu trong “Butter”, “Dynamite”, nhưng cũng nhanh chóng hòa nhịp với các ca khúc mới, một dấu hiệu cho thấy mức độ gắn kết hiếm có giữa nghệ sĩ và fandom.

Nhiều người xúc động khi nghe lại “MIC Drop”, bất ngờ với lựa chọn encore “Mikrokosmos”, và đặc biệt là khi các thành viên chia sẻ thẳng thắn về những lo lắng trong thời gian vắng bóng.

Khi comeback không còn là một chu kỳ

Từ nền tảng của một show diễn hoành tráng, sự trở lại của BTS mở ra một câu chuyện lớn hơn về văn hóa đại chúng.

Trong K-pop, comeback vốn là một chu kỳ sản xuất – quảng bá – biểu diễn. Nhưng BTS đã phá vỡ cấu trúc đó. Họ biến comeback thành một “media event”, sự kiện có khả năng chi phối truyền thông và tạo hiệu ứng xã hội.

Việc lựa chọn Gwanghwamun Square không gian biểu tượng quốc gia cho thấy K-pop đã dịch chuyển từ ngoại vi vào trung tâm của diễn ngôn văn hóa. Đây không chỉ là âm nhạc, mà là quyền lực mềm.

4 năm im lặng và sự tái chiếm vị trí

Trong một thị trường đào thải nhanh như K-pop, 3–4 năm là khoảng thời gian đủ để một nhóm nhạc bị thay thế. Chính BTS cũng ý thức rõ điều đó.

Nhưng thay vì bị lãng quên, họ tạo ra một “khoảng trống”. Và khi trở lại, họ không cạnh tranh – họ tái chiếm.

Con số hàng triệu bản album “ARIRANG” bán ra ngay ngày đầu là một minh chứng, nhưng quan trọng hơn là khả năng lấp đầy không gian cả vật lý lẫn truyền thông mà ít nghệ sĩ có thể đạt được.

Đêm diễn tại Gwanghwamun Square khép lại bằng hình ảnh bùng nổ, khẳng định sức hút toàn cầu của BTS

BTS và giới hạn mới của K-pop

Sự kiện này cũng cho thấy K-pop đã bước sang một giai đoạn khác. Khi một concert được phát trực tiếp toàn cầu qua Netflix, được các hãng tin quốc tế theo dõi từng phút, nó không còn là sản phẩm giải trí đơn thuần.

BTS, ở thời điểm này, vận hành như một “thực thể văn hóa” hơn là một nhóm nhạc. Họ không chỉ sản xuất âm nhạc, mà sản xuất trải nghiệm, hình ảnh và cả diễn ngôn.

Sự trở lại của BTS không chỉ là concert mà là một sự kiện văn hóa

Không thể bỏ qua vai trò của ARMY, cộng đồng người hâm mộ đã góp phần biến mọi hoạt động của BTS thành hiện tượng. Nhưng điều đáng chú ý là sự trưởng thành của fandom này. Họ không chỉ tiêu thụ sản phẩm, mà còn tham gia vào việc lan tỏa, diễn giải và thậm chí “bảo vệ” hình ảnh của BTS trên không gian số. Đây là một dạng quyền lực mềm thứ cấp, nơi người hâm mộ trở thành tác nhân văn hóa.

Sự trở lại lần này, với hàng chục nghìn khán giả tại hiện trường và hàng triệu người theo dõi trực tuyến, cho thấy BTS vẫn giữ được khả năng “kích hoạt đám đông” - một yếu tố cốt lõi của mọi hiện tượng văn hóa đại chúng.

Câu trả lời đã rõ

Và trong bối cảnh K-pop ngày càng toàn cầu hóa, sự trở lại này không chỉ là câu chuyện của một nhóm nhạc, mà là dấu mốc cho thấy văn hóa đại chúng châu Á – với BTS là trung tâm – đang bước vào một giai đoạn mới: tự tin hơn, bản sắc hơn, và có khả năng định hình thế giới, thay vì chỉ hòa nhập vào nó.

BTS khẳng định vị thế với màn trở lại làm rung chuyển K-pop

“Liệu có ai nhớ đến chúng tôi không?” Câu hỏi ấy, sau đêm diễn tại Gwanghwamun Square, dường như không còn cần lời giải thích. Bởi điều BTS chứng minh không phải là việc khán giả còn nhớ hay không mà là họ chưa từng rời khỏi trung tâm của văn hóa đại chúng toàn cầu.

Jennie (BLACKPINK) lần đầu làm nghệ sĩ chính tại Lollapalooza Chicago 2026

VOV.VN - Jennie - thành viên nhóm nhạc K-pop BLACKPINK sẽ đảm nhận vai trò nghệ sĩ chính (headliner) tại lễ hội âm nhạc Lollapalooza Chicago 2026, theo thông báo từ ban tổ chức. Đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ góp mặt tại sự kiện này, đồng thời cũng là cột mốc đáng chú ý trong hành trình hoạt động solo của cô.

Hải Hà/VOV.VN
Tag: BTS comeback BTS Arirang BTS trở lại Kpop
MV "Bắc Bling" của Hòa Minzy chạm mốc 300 triệu lượt xem
MV "Bắc Bling" của Hòa Minzy chạm mốc 300 triệu lượt xem

VOV.VN - Ngày 21/3, sau hơn một năm phát hành, MV "Bắc Bling" của Hòa Minzy, Xuân Hinh, Masew, Tuấn Cry chạm mốc 300 triệu view trên YouTube.

MV "Bắc Bling" của Hòa Minzy chạm mốc 300 triệu lượt xem

MV "Bắc Bling" của Hòa Minzy chạm mốc 300 triệu lượt xem

VOV.VN - Ngày 21/3, sau hơn một năm phát hành, MV "Bắc Bling" của Hòa Minzy, Xuân Hinh, Masew, Tuấn Cry chạm mốc 300 triệu view trên YouTube.

1.000 bạn trẻ mặc Việt phục xuống phố, lan tỏa tình yêu di sản
1.000 bạn trẻ mặc Việt phục xuống phố, lan tỏa tình yêu di sản

VOV.VN - Hơn 1.000 bạn trẻ khoác Việt phục xuống phố trong ngày hội “Tóc Xanh Vạt Áo” lần VI, tạo nên dòng chảy văn hóa sống động giữa lòng TP.HCM. Không chỉ là trình diễn, sự kiện cho thấy cách người trẻ tiếp nối, làm mới và lan tỏa di sản trong đời sống hôm nay.

1.000 bạn trẻ mặc Việt phục xuống phố, lan tỏa tình yêu di sản

1.000 bạn trẻ mặc Việt phục xuống phố, lan tỏa tình yêu di sản

VOV.VN - Hơn 1.000 bạn trẻ khoác Việt phục xuống phố trong ngày hội “Tóc Xanh Vạt Áo” lần VI, tạo nên dòng chảy văn hóa sống động giữa lòng TP.HCM. Không chỉ là trình diễn, sự kiện cho thấy cách người trẻ tiếp nối, làm mới và lan tỏa di sản trong đời sống hôm nay.

Timothée Chalamet tại Oscar 2026: Trượt giải nhưng không trượt bước
Timothée Chalamet tại Oscar 2026: Trượt giải nhưng không trượt bước

VOV.VN - Timothée Chalamet lần thứ 3 nhận đề cử Oscar nhưng tiếp tục vẫn tay trắng. Từ chàng thơ mơ màng “Call Me by Your Name” đến vai gai góc trong “Marty Supreme”, cú trượt này là phép thử bản lĩnh: vẻ đẹp và hào quang phải cần kiên nhẫn, bền bỉ và sự trưởng thành trong nghệ thuật.

Timothée Chalamet tại Oscar 2026: Trượt giải nhưng không trượt bước

Timothée Chalamet tại Oscar 2026: Trượt giải nhưng không trượt bước

VOV.VN - Timothée Chalamet lần thứ 3 nhận đề cử Oscar nhưng tiếp tục vẫn tay trắng. Từ chàng thơ mơ màng “Call Me by Your Name” đến vai gai góc trong “Marty Supreme”, cú trượt này là phép thử bản lĩnh: vẻ đẹp và hào quang phải cần kiên nhẫn, bền bỉ và sự trưởng thành trong nghệ thuật.

Album “The Romantic”: Khi Bruno Mars chọn sự quyến rũ quen thuộc thay vì mạo hiểm
Album “The Romantic”: Khi Bruno Mars chọn sự quyến rũ quen thuộc thay vì mạo hiểm

VOV.VN - Sau gần một thập kỷ không phát hành album solo, Bruno Mars trở lại với "The Romantic" - đĩa nhạc nhanh chóng dẫn đầu bảng xếp hạng và thu hút sự chú ý của giới yêu nhạc. Tuy nhiên, phía sau thành công ấy là câu chuyện đáng bàn: Một Bruno Mars quyến rũ, tinh tế nhưng vẫn khá an toàn trong lựa chọn âm nhạc.

Album “The Romantic”: Khi Bruno Mars chọn sự quyến rũ quen thuộc thay vì mạo hiểm

Album “The Romantic”: Khi Bruno Mars chọn sự quyến rũ quen thuộc thay vì mạo hiểm

VOV.VN - Sau gần một thập kỷ không phát hành album solo, Bruno Mars trở lại với "The Romantic" - đĩa nhạc nhanh chóng dẫn đầu bảng xếp hạng và thu hút sự chú ý của giới yêu nhạc. Tuy nhiên, phía sau thành công ấy là câu chuyện đáng bàn: Một Bruno Mars quyến rũ, tinh tế nhưng vẫn khá an toàn trong lựa chọn âm nhạc.

