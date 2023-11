Một nguồn tin chia sẻ với Us Weekly, Taylor Swift dường như nhìn thấy "tiềm năng lâu dài" với Travis Kelce, khi cùng người tình mới lên kế hoạch cho kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới sắp tới. Nguồn tin tiết lộ: "Travis đã bắt đầu mua sắm Giáng sinh và chuẩn bị có một số bất ngờ thực sự đặc biệt dành cho Taylor. Mối quan hệ của họ thật tuyệt vời và họ rất nóng lòng được ăn mừng cùng nhau".

Trong khi một nguồn tin khác cho biết, cặp đôi luôn sắp xếp lịch trình để vẫn có thể gặp nhau trong thời gian bận rộn: "Họ thích nói chuyện hàng giờ, chỉ có hai người họ. Taylor thậm chí luôn nói với bạn bè của cô ấy rằng Travis rất ngọt ngào và thông minh, và cô ấy luôn khao khát anh ấy".

Taylor Swift và Travis Kelce sẽ yêu nhau lâu dài?

Mối quan hệ của Taylor Swift và Travis Kelce đã trở thành chủ đề nóng kể từ khi họ công khai chuyện tình cảm vào tháng 9/2023. Cặp đôi được thấy xuất hiện cùng nhau tại nhiều sự kiện khác nhau, như các buổi hòa nhạc của Taylor và các trận bóng đá của Travis.

Được biết nam cầu thủ là người đã chủ động kết nối với Taylor Swift trước. Trước đó khi tới xem concert của ca sĩ, anh để lại số điện thoại của mình lên vòng tay tại sự kiện để tặng cho người đẹp nhưng bất thành. Sau khi anh tiết lộ điều này trong một chương trình podcast, cả hai đã liên lạc được với nhau.

Về phía bạn bè của Taylor, nhiều người đã lên tiếng ủng hộ và chúc phúc cho mối quan hệ này. Thậm chí bạn trai cũ và bạn hiện tại của Taylor - nam diễn viên Taylor Lautner cũng đã lên tiếng ủng hộ nữ ca sĩ "I Can See You": "Họ có vẻ như đang vô cùng hạnh phúc… Chỉ cần cô ấy vui thì tôi cũng vui" - ngôi sao Chạng vạng chia sẻ trên Extra.