Tom Cruise mong muốn tiếp bước huyền thoại Harrison Ford

Theo Daily Mail, trong buổi trả lời phỏng vấn với Sydney Morning Herald, Tom Cruise đã chia sẻ về những dự định tiếp theo của bản thân tại Hollywood. Trong đó, nam tài tử khẳng định vẫn mong muốn được tiếp tục công việc diễn viên trong nhiều năm nữa và tiếp bước huyền thoại Harrison Ford: "Harrison Ford là một huyền thoại. Tôi hy vọng vẫn có thể tiếp tục diễn xuất ở độ tuổi đó. Tôi còn 20 năm nữ để bắt kịp ông ấy. Tôi cũng mong mỏi bản thân vẫn còn làm được phần mới của Mission: Impossible khi ở độ tuổi 80 như Harrison Ford" - Tom Cruise chia sẻ.

Tài tử Tom Cruise được truyền cảm hứng bởi nam diễn viên gạo cội Harrison Ford - người vẫn là diễn viên hành động ở tuổi 80.

Harrison Ford dù đã chuẩn bị bước sang tuổi 81 nhưng vẫn vô cùng chăm chỉ với các dự án điện ảnh của mình, đặc biệt là series ăn khách "Indiana Jones". Trong phim, Harrison Ford không làm thay đổi nhân vật lừng danh Indiana Jones năm xưa khi "thực hiện những trò đùa sắc sảo, những pha hành động nghẹt thở".

Tom Cruise đang trong hành trình đi khắp nơi trên thế giới quảng bá cho bộ phim "Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One" do nam diễn viên đóng chính. Bất chấp tuổi tác, Tom Cruise vẫn tự thân thực hiện hàng loạt cảnh mạo hiểm như lái xe máy lao ra khỏi vách đá ở Na Uy, rơi tự do trong vài giây trước khi bung dù, bay lượn và đáp xuống...

Trong sự nghiệp, Tom Cruise thường tự thực hiện các cảnh mạo hiểm không cần đóng thế. Anh từng nhảy khỏi máy bay ở độ cao 7.620 m, leo lên vách đá cao khoảng 610 m, chinh phục Burj Khalifa cao hơn 518 m - tòa nhà cao nhất thế giới. Năm 2018, khi đóng "Mission Impossible - Fallout", tài tử bị chấn thương chân khi thực hiện một cú nhảy giữa hai tòa nhà.