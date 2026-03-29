Wonder Girls sau 20 năm: Từ “Nobody” đến những giấc mơ mới

Hai thập kỷ trước, giai điệu “I want nobody, nobody but you” của ca khúc Nobody từng vang lên khắp châu Á, đưa tên tuổi nhóm nhạc K-pop Wonder Girls trở thành biểu tượng của làn sóng Hallyu thế hệ thứ hai. Sau 20 năm kể từ ngày ra mắt và 9 năm kể từ khi tan rã vào năm 2017, các thành viên Wonder Girls giờ đây đã rẽ sang những con đường riêng, từ diễn xuất, âm nhạc đến sản xuất và kinh doanh, nhưng dấu ấn của nhóm trong lịch sử K-pop vẫn còn nguyên vẹn.

Gần đây, Ahn So Hee xuất hiện trên kênh YouTube Life84 và gây chú ý khi tuyên bố đã chính thức khép lại sự nghiệp ca hát. Nữ nghệ sĩ chia sẻ rằng cô đã chuyển hướng hoàn toàn sang diễn xuất và hiện chỉ tập trung cho con đường này.

Dù đôi khi vẫn nhớ cảm giác bùng nổ khi đứng trên sân khấu ca nhạc, Sohee cho biết sân khấu kịch đã phần nào bù đắp niềm đam mê biểu diễn. Sau nhiều năm kiên trì xây dựng sự nghiệp diễn viên, cô khẳng định mong muốn toàn tâm toàn ý theo đuổi con đường nghệ thuật mới, khép lại hình ảnh một thần tượng K-pop từng gắn bó với tuổi trẻ của khán giả.

Trong khi đó, Sunye lại có hành trình trở lại ngành giải trí theo một cách rất khác. Nữ ca sĩ từng vấp phải nhiều tranh cãi khi tuyên bố kết hôn vào thời điểm đang hoạt động. Cô trở thành một trong những idol đầu tiên làm điều này. Quyết định rời nhóm khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao khiến cô bị chỉ trích là thiếu trách nhiệm.

Đến năm 2021, khi tham gia chương trình Mama The Idol của đài tvN, Sunye tiếp tục đối mặt với không ít hoài nghi. Tuy nhiên, bằng giọng hát ổn định cùng khả năng trình diễn thuyết phục, cô đã dần lấy lại sự công nhận của công chúng. Hiện nay, nữ ca sĩ tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực nhạc kịch và phát hành các sản phẩm âm nhạc solo.

Trong số các thành viên, Sunmi được xem là người duy trì sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trong âm nhạc. Thường được gọi là nữ hoàng solo, Sunmi đã xây dựng cho mình phong cách nghệ thuật riêng biệt, được người hâm mộ gọi là “Sunmi-pop”.

Với loạt bản hit mang màu sắc cá tính, Sunmi khẳng định vị thế của một trong những nữ nghệ sĩ solo hàng đầu K-pop. Không chỉ dừng lại ở vai trò ca sĩ, Sunmi còn chứng tỏ kinh nghiệm trong ngành khi tham gia làm giám khảo chương trình âm nhạc Sing Again của JTBC, qua đó mở rộng tầm ảnh hưởng của mình.

Ở một hướng đi mang đậm dấu ấn cá nhân, Yeeun còn được biết đến với nghệ danh HA:TFELT, tiếp tục theo đuổi con đường ca sĩ kiêm sáng tác. Âm nhạc của cô mang màu sắc sâu sắc và mang tính tự sự nhiều hơn so với thời kỳ hoạt động cùng Wonder Girls.

Không chỉ thể hiện cá tính trong âm nhạc, Yeeun còn thẳng thắn chia sẻ quan điểm về các vấn đề xã hội như nữ quyền hay lựa chọn không kết hôn. Dù đôi lúc gây ra những ý kiến trái chiều, những phát biểu này đã góp phần xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ độc lập và mạnh mẽ.

Hai thành viên còn lại của nhóm cũng đang theo đuổi những lối đi rất khác. Yubin thành lập công ty giải trí riêng mang tên rrr Entertainment, nơi cô phát triển vai trò nhà sản xuất và quản lý nghệ sĩ. Trong khi đó, Hyerim sau khi kết hôn và sinh con lại tập trung cân bằng giữa nhiều lĩnh vực như học thuật, công việc biên dịch và hoạt động truyền hình, cho thấy sự linh hoạt trong cuộc sống và sự nghiệp.

Dù mỗi người đi theo một con đường khác nhau, các thành viên Wonder Girls vẫn giữ mối quan hệ thân thiết. Họ thường xuyên xuất hiện trong các nội dung của nhau và luôn dành cho nhau sự ủng hộ. Tình bạn được xây dựng suốt hai thập kỷ trở thành điểm tựa tinh thần giúp họ vững vàng trên những chặng đường riêng.

Chính vì vậy, kỳ vọng về một ngày cả nhóm tái hợp vẫn luôn được người hâm mộ nhắc đến. Khi những nhóm nữ thế hệ thứ hai như KARA hay 2NE1 gần đây trở lại và nhận được sự chú ý lớn, khán giả càng hy vọng Wonder Girls cũng sẽ có một màn tái ngộ đặc biệt. Dù Sohee đã khẳng định sẽ không quay lại sân khấu với tư cách ca sĩ, mong muốn được thấy nhóm xuất hiện cùng nhau trong những dự án kỷ niệm hay sân khấu đặc biệt vẫn ngày càng lớn.

Từng cùng đứng dưới cái tên Wonder Girls, giờ đây mỗi thành viên đang viết tiếp chương thứ hai của cuộc đời bằng chính tên tuổi của mình. Có người rời xa sân khấu, có người quay trở lại ánh đèn. Nhưng dù ở đâu, hành trình của họ vẫn tiếp tục và câu chuyện của Wonder Girls vẫn chưa khép lại.