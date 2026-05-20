Ngoại hình khác biệt của mỹ nhân VTV trong 2 phim mới

Thứ Tư, 10:14, 20/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau vai Thị Tú trong “Cách em 1 milimet”, Quỳnh Châu tiếp tục trở lại màn ảnh nhỏ với một hình ảnh khác hẳn trong “Dưới ô cửa sáng đèn”. Sự thay đổi này nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả, đặc biệt là ở phần tạo hình nhân vật.

Trong “Cách em 1 milimet”, Quỳnh Châu gây thiện cảm khi vào vai Tú, một cô gái trẻ trung, hồn nhiên, được sống trong sự yêu thương của gia đình và anh trai. Nhân vật này mang màu sắc tươi sáng, gần gũi, phù hợp với ngoại hình nhỏ nhắn, gương mặt xinh xắn và phong thái tự nhiên của nữ diễn viên sinh năm 1998. Tạo hình của Tú cũng được nhận xét là hiện đại, sành điệu với những bộ đồ thể thao thời thượng.

Tạo hình trong phim mới của Quỳnh Châu

Tuy nhiên, sang “Dưới ô cửa sáng đèn”, Quỳnh Châu gần như lột xác với vai Diệu. Đây là một phụ nữ trưởng thành, đã bước vào hôn nhân và phải đối diện với nhiều áp lực trong cuộc sống. Diệu được giới thiệu là một nữ doanh nhân thành đạt, mạnh mẽ, nhiệt tình, là chủ một công ty may mặc nhưng lại gặp rắc rối hôn nhân khi chồng ngoại tình.

Sự đối lập giữa Tú và Diệu không chỉ nằm ở hoàn cảnh nhân vật mà còn thể hiện rõ qua ngoại hình. Nếu Tú mang vẻ trẻ trung, nhẹ nhàng thì Diệu lại có tạo hình già dặn hơn. Trong tập đầu của “Dưới ô cửa sáng đèn”, mái tóc xoăn cùng trang phục của Quỳnh Châu gây nhiều tranh luận. Một số khán giả cho rằng tạo hình này khiến nữ diễn viên trông già hơn tuổi, thậm chí chưa thực sự phù hợp với hình ảnh một nữ doanh nhân.

Quỳnh Châu đóng vai phụ nữ đã có gia đình

Vì vậy, không ít người từng yêu thích Quỳnh Châu trong “Cách em 1 milimet” tỏ ra chưa quen với diện mạo mới của cô ở “Dưới ô cửa sáng đèn”. Có ý kiến cho rằng đây là một trong những tạo hình kém sắc nhất của nữ diễn viên trên màn ảnh. Tuy nhiên, cũng có khán giả nhìn nhận việc Quỳnh Châu chấp nhận thay đổi hình ảnh, thậm chí làm xấu bản thân, là dấu hiệu cho thấy sự nghiêm túc với nghề diễn.

Bản thân Quỳnh Châu từng chia sẻ mỗi vai diễn đều có “một linh hồn riêng”, vì thế sau khi kết thúc một dự án, cô luôn cần thời gian để thoát vai. Với “Dưới ô cửa sáng đèn”, nữ diễn viên cho biết cô cảm thấy may mắn khi có đủ thời gian chuẩn bị tâm lý trước khi bước vào nhân vật mới.

Trước đó, Quỳnh Châu gây sốt với vai Thị Tú trong "Cách em 1 milimet"

“Khi nhận lời mời từ đạo diễn Trịnh Lê Phong, Châu thấy rất vui vì đây là một vai diễn hoàn toàn khác so với những gì mình từng làm trước đó”, Quỳnh Châu chia sẻ.

Theo nữ diễn viên, thử thách lớn nhất lần này không nằm ở thoại hay diễn xuất mà là việc thể hiện tâm lý của một người phụ nữ đã có gia đình. Với cô, tình yêu khi bước vào hôn nhân không còn chỉ là cảm xúc giữa hai người, mà còn đi kèm trách nhiệm, sự hy sinh và áp lực vun vén cho gia đình.

Quỳnh Châu sinh năm 1998, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, hiện là diễn viên của Nhà hát Kịch Hà Nội. Cô từng giành giải Nhất cuộc thi King and Queen 2018 của Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và Huy chương Bạc tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021. Trước khi được chú ý với vai Thị Tú trong “Cách em 1 milimet”, cô từng góp mặt trong các phim như “Lối về miền hoa”, “Biệt dược đen”, “Người một nhà”, “Những chặng đường bụi bặm”… 

Ngoài đời, Quỳnh Châu theo đuổi phong cách thời trang quyến rũ, cá tính. Cô thường xuyên chia sẻ những bộ hình chỉn chu trên trang cá nhân và nhận được nhiều lời khen về nhan sắc. Chính vì vậy, tạo hình có phần già dặn của Diệu trong “Dưới ô cửa sáng đèn” càng tạo nên sự đối lập rõ rệt, khiến vai diễn mới của Quỳnh Châu trở thành chủ đề được khán giả chú ý.

