  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Mỹ nhân Chu Châu và cuộc tranh cãi “vợ đẹp vẫn thua tiểu tam”

Chủ Nhật, 06:00, 17/05/2026
VOV.VN - Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Chu Châu đang trở thành cái tên phủ sóng mạng xã hội Trung Quốc nhờ vai diễn trong bộ phim truyền hình Mật ngữ kỷ. Không chỉ gây chú ý bởi diễn xuất giàu cảm xúc, nữ diễn viên còn kéo theo cuộc tranh cãi lớn xoay quanh câu hỏi: “Vì sao người vợ xinh đẹp vẫn bị phản bội?".

Trong phim, Chu Châu vào vai Hứa Mật Ngữ - người phụ nữ dành cả tuổi trẻ chăm lo gia đình nhưng cuối cùng phát hiện chồng ngoại tình, tài sản chung bị thất thoát, bản thân phải gánh khoản nợ lớn. Từ cuộc sống giàu sang, nhân vật rơi xuống đáy khủng hoảng, chật vật quay lại thị trường lao động với công việc dọn phòng khách sạn trước khi từng bước đứng dậy.

Chủ đề hôn nhân, phản bội và áp lực của phụ nữ tuổi trung niên giúp bộ phim nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh trên các diễn đàn. Nhiều khán giả nữ cho rằng họ nhìn thấy chính mình qua nhân vật Hứa Mật Ngữ: từng hy sinh cho gia đình nhưng lại đối diện cảm giác mất phương hướng khi hôn nhân đổ vỡ.

Tuy nhiên, điều khiến mạng xã hội bùng nổ hơn cả lại là cuộc so sánh giữa Chu Châu và nữ diễn viên Lý Mộng - người đóng vai “tiểu tam” Lộ Trinh Trinh trong phim. Trên Weibo, nhiều bài đăng lan truyền hình ảnh của hai diễn viên kèm dòng chú thích “thử thách gu đàn ông”, đặt ra câu hỏi vì sao một người vợ được xem là hoàn hảo về ngoại hình vẫn bị phản bội.

Không ít người bênh vực Chu Châu, cho rằng nữ diễn viên sở hữu vẻ đẹp sang trọng, khí chất trưởng thành và thần thái hiếm có của màn ảnh Hoa ngữ. Trong khi đó, một bộ phận cư dân mạng lại cho rằng việc đem ngoại hình phụ nữ ra so sánh để lý giải chuyện ngoại tình là góc nhìn phiến diện, thậm chí vô tình áp đặt định kiến lên diễn viên đóng vai phản diện.

Bản thân Chu Châu vốn từ lâu đã nổi tiếng nhờ nhan sắc. Cô từng 8 năm liên tiếp xuất hiện trong danh sách “100 gương mặt đẹp nhất thế giới” của TC Candler. Nữ diễn viên sinh năm 1984 cũng gây ấn tượng với vẻ đẹp pha trộn giữa cổ điển và hiện đại, được truyền thông Trung Quốc nhiều lần gọi là “mỹ nhân khí chất bậc nhất”.

Trước phim Mật ngữ kỷ, Chu Châu từng tham gia nhiều dự án nổi tiếng như Thiên long bát bộ, Ở rể hay Đấu la đại lục. Cô cũng góp mặt trong một số dự án Hollywood như Cloud Atlas.

Không chỉ sự nghiệp, đời tư của nữ diễn viên cũng từng gây chú ý khi cô có thời gian hẹn hò Lapo Elkann - người thừa kế gia tộc Fiat. Hình ảnh Chu Châu xuất hiện tại thảm đỏ Cannes cùng bạn trai tỷ phú từng khiến truyền thông quốc tế đặc biệt quan tâm.

Ở tuổi 41, Chu Châu hiện có cuộc sống hôn nhân kín tiếng bên chồng và con gái. Sau nhiều thăng trầm, nữ diễn viên chọn cuộc sống bình dị hơn ánh hào quang showbiz. Nhưng chính vai diễn trong “Mật ngữ kỷ” lại đưa cô trở thành tâm điểm tranh luận lớn nhất mạng xã hội Trung Quốc thời gian qua.

Phương Cúc/VOV.VN
Tag: Chu Châu diễn viên Chu Châu mỹ nhân Chu Châu Mật ngữ kỷ
Tân binh K-pop SAINT SATINE gặp rắc rối vì "cô nàng xấu tính" trước khi ra mắt
VOV.VN - Tân Chỉ Lôi, nữ diễn viên Trung Quốc sẽ thủ vai một nhân vật biểu tượng của Hollywood, Anna May Wong, trong bộ phim tiểu sử song ngữ Sunset boulevard: The Anna May Wong story.

VOV.VN - Từ cô gái lần đầu bước lên thảm đỏ Cannes năm 1988 đến nghệ sĩ Trung Quốc đầu tiên phát biểu khai mạc liên hoan phim danh giá nhất thế giới, Củng Lợi không chỉ trở thành biểu tượng điện ảnh châu Á, mà còn góp phần thay đổi cách phương Tây nhìn về nghệ thuật phương Đông.

