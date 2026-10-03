Tối 2/10, chung kết Miss Universe Vietnam 2026 diễn ra tại Hải Phòng với sự tranh tài của 30 thí sinh. Sau các vòng trình diễn và ứng xử, Nguyễn Quỳnh Anh được gọi tên ở ngôi vị cao nhất, trở thành người kế nhiệm Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

Các danh hiệu Á hậu 1, Á hậu 2, Á hậu 3 và Á hậu 4 lần lượt thuộc về Trịnh Mỹ Anh, Emma Maria Fernandez Lê, Nguyễn Diệu Huyền và Trịnh Thị Hồng Đăng.

Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026.

Trong đêm chung kết, 30 thí sinh mở màn với phần đồng diễn, giới thiệu bản thân trước khi bước vào các vòng thi. Sau khi công bố top 20, các người đẹp tiếp tục tranh tài ở phần trình diễn áo tắm. Từ kết quả này, 11 thí sinh được lựa chọn đi tiếp, trong đó có Nguyễn Quỳnh Anh, Trịnh Mỹ Anh, Emma Maria Fernandez Lê, Nguyễn Diệu Huyền, Trịnh Thị Hồng Đăng, Quách Tapiau Mai Ly...

Sau phần trình diễn trang phục dạ hội, ban giám khảo lựa chọn top 5 gồm Nguyễn Diệu Huyền, Trịnh Mỹ Anh, Trịnh Thị Hồng Đăng, Nguyễn Quỳnh Anh và Emma Maria Fernandez Lê. Năm thí sinh bước vào phần ứng xử với những câu hỏi xoay quanh vai trò, vị trí của phụ nữ trong xã hội hiện đại.

Khoảnh khắc Nguyễn Quỳnh Anh được xướng tên ở ngôi vị cao nhất.

Nguyễn Quỳnh Anh từng giành Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024 trước khi trở lại và đăng quang năm nay.

Nguyễn Quỳnh Anh, Trịnh Mỹ Anh và Emma Maria Fernandez Lê sau đó tiến vào top 3 và cùng nhận câu hỏi: “Nếu được trao vương miện Miss Universe Vietnam 2026, nhưng chỉ có một năm để tạo ra sự thay đổi có ý nghĩa cho phụ nữ Việt, bạn sẽ chọn vấn đề nào và bắt đầu từ đâu?”.

Trong phần trả lời, Quỳnh Anh cho biết nếu chiến thắng, cô muốn dùng tiếng nói và hành động của mình để hỗ trợ những phụ nữ yếu thế, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội được thể hiện và sống là chính mình.

“Tôi muốn có workshop của riêng mình để dạy catwalk, lắng nghe chia sẻ những mong muốn trong cuộc sống. Lớp học đó không phải để họ trở thành người mẫu, mà giúp họ tự tin, dám sống thật với bản thân mình”, người đẹp Hà Nội chia sẻ.

Kết thúc các vòng tranh tài, Nguyễn Quỳnh Anh được xướng tên Miss Universe Vietnam 2026.

Người đẹp sinh năm 1999, đến từ Hà Nội và có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực người mẫu. Trước khi đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, cô từng giành ngôi Á quân The Face Vietnam 2018, Quán quân Supermodel Me 2021 và Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024.

Việc trở lại cuộc thi sau hai năm giúp Quỳnh Anh có thêm cơ hội chinh phục chiếc vương miện mà cô từng ở rất gần. Từ vị trí Á hậu 1 năm 2024, người đẹp Hà Nội tiến thêm một bước để trở thành chủ nhân danh hiệu cao nhất ở mùa giải năm nay.

Với chiến thắng này, Nguyễn Quỳnh Anh sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe lần thứ 75, dự kiến tổ chức tại Puerto Rico vào tháng 11/2026.