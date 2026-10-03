English
/ GIẢI TRÍ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026

Thứ Bảy, 08:14, 03/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từng giành ngôi Á hậu 1 cách đây hai năm, Nguyễn Quỳnh Anh trở lại và chạm tới vị trí cao nhất tại Miss Universe Vietnam 2026. Người đẹp Hà Nội sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe lần thứ 75 tại Puerto Rico vào tháng 11 tới.

Tối 2/10, chung kết Miss Universe Vietnam 2026 diễn ra tại Hải Phòng với sự tranh tài của 30 thí sinh. Sau các vòng trình diễn và ứng xử, Nguyễn Quỳnh Anh được gọi tên ở ngôi vị cao nhất, trở thành người kế nhiệm Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

Các danh hiệu Á hậu 1, Á hậu 2, Á hậu 3 và Á hậu 4 lần lượt thuộc về Trịnh Mỹ Anh, Emma Maria Fernandez Lê, Nguyễn Diệu Huyền và Trịnh Thị Hồng Đăng.

nguyen quynh anh dang quang miss universe vietnam 2026 hinh anh 1
Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026.

Trong đêm chung kết, 30 thí sinh mở màn với phần đồng diễn, giới thiệu bản thân trước khi bước vào các vòng thi. Sau khi công bố top 20, các người đẹp tiếp tục tranh tài ở phần trình diễn áo tắm. Từ kết quả này, 11 thí sinh được lựa chọn đi tiếp, trong đó có Nguyễn Quỳnh Anh, Trịnh Mỹ Anh, Emma Maria Fernandez Lê, Nguyễn Diệu Huyền, Trịnh Thị Hồng Đăng, Quách Tapiau Mai Ly...

Sau phần trình diễn trang phục dạ hội, ban giám khảo lựa chọn top 5 gồm Nguyễn Diệu Huyền, Trịnh Mỹ Anh, Trịnh Thị Hồng Đăng, Nguyễn Quỳnh Anh và Emma Maria Fernandez Lê. Năm thí sinh bước vào phần ứng xử với những câu hỏi xoay quanh vai trò, vị trí của phụ nữ trong xã hội hiện đại.

nguyen quynh anh dang quang miss universe vietnam 2026 hinh anh 2
Khoảnh khắc Nguyễn Quỳnh Anh được xướng tên ở ngôi vị cao nhất.
nguyen quynh anh dang quang miss universe vietnam 2026 hinh anh 3
Nguyễn Quỳnh Anh từng giành Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024 trước khi trở lại và đăng quang năm nay.

Nguyễn Quỳnh Anh, Trịnh Mỹ Anh và Emma Maria Fernandez Lê sau đó tiến vào top 3 và cùng nhận câu hỏi: “Nếu được trao vương miện Miss Universe Vietnam 2026, nhưng chỉ có một năm để tạo ra sự thay đổi có ý nghĩa cho phụ nữ Việt, bạn sẽ chọn vấn đề nào và bắt đầu từ đâu?”.

Trong phần trả lời, Quỳnh Anh cho biết nếu chiến thắng, cô muốn dùng tiếng nói và hành động của mình để hỗ trợ những phụ nữ yếu thế, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội được thể hiện và sống là chính mình.

“Tôi muốn có workshop của riêng mình để dạy catwalk, lắng nghe chia sẻ những mong muốn trong cuộc sống. Lớp học đó không phải để họ trở thành người mẫu, mà giúp họ tự tin, dám sống thật với bản thân mình”, người đẹp Hà Nội chia sẻ.

Kết thúc các vòng tranh tài, Nguyễn Quỳnh Anh được xướng tên Miss Universe Vietnam 2026.

nguyen quynh anh dang quang miss universe vietnam 2026 hinh anh 4
nguyen quynh anh dang quang miss universe vietnam 2026 hinh anh 5

Người đẹp sinh năm 1999, đến từ Hà Nội và có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực người mẫu. Trước khi đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, cô từng giành ngôi Á quân The Face Vietnam 2018, Quán quân Supermodel Me 2021 và Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024.

Việc trở lại cuộc thi sau hai năm giúp Quỳnh Anh có thêm cơ hội chinh phục chiếc vương miện mà cô từng ở rất gần. Từ vị trí Á hậu 1 năm 2024, người đẹp Hà Nội tiến thêm một bước để trở thành chủ nhân danh hiệu cao nhất ở mùa giải năm nay.

Với chiến thắng này, Nguyễn Quỳnh Anh sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe lần thứ 75, dự kiến tổ chức tại Puerto Rico vào tháng 11/2026.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Người đẹp Jamaica bị xuất huyết nội sọ, gãy xương sau cú ngã ở Miss Universe 2025
Người đẹp Jamaica bị xuất huyết nội sọ, gãy xương sau cú ngã ở Miss Universe 2025

VOV.VN - Miss Universe cho biết người đẹp Gabrielle Henry đến từ Jamaica bị xuất huyết nội sọ kèm mất ý thức, gãy xương, rách da mặt và nhiều chấn thương nghiêm trọng khác sau tai nạn trên sân khấu Miss Universe 2025.

Người đẹp Jamaica bị xuất huyết nội sọ, gãy xương sau cú ngã ở Miss Universe 2025

Người đẹp Jamaica bị xuất huyết nội sọ, gãy xương sau cú ngã ở Miss Universe 2025

VOV.VN - Miss Universe cho biết người đẹp Gabrielle Henry đến từ Jamaica bị xuất huyết nội sọ kèm mất ý thức, gãy xương, rách da mặt và nhiều chấn thương nghiêm trọng khác sau tai nạn trên sân khấu Miss Universe 2025.

17 bê bối lớn nhất trong lịch sử Miss Universe
17 bê bối lớn nhất trong lịch sử Miss Universe

VOV.VN - Nhưng thực tế, Miss Universe chưa bao giờ là một cuộc thi yên ả kể từ khi được thành lập. Từ những tranh cãi liên quan đến thí sinh, các quyết định của ban tổ chức, cho tới những sự cố truyền hình trực tiếp, lịch sử của cuộc thi luôn luôn gắn với những “cú sốc” đình đám.

17 bê bối lớn nhất trong lịch sử Miss Universe

17 bê bối lớn nhất trong lịch sử Miss Universe

VOV.VN - Nhưng thực tế, Miss Universe chưa bao giờ là một cuộc thi yên ả kể từ khi được thành lập. Từ những tranh cãi liên quan đến thí sinh, các quyết định của ban tổ chức, cho tới những sự cố truyền hình trực tiếp, lịch sử của cuộc thi luôn luôn gắn với những “cú sốc” đình đám.

Ồn ào sau chung kết Miss Universe: Chủ tịch bị truy tố, Á hậu bỏ danh hiệu
Ồn ào sau chung kết Miss Universe: Chủ tịch bị truy tố, Á hậu bỏ danh hiệu

VOV.VN - Miss Universe 2025 được cho là mùa đối mặt nhiều "sóng gió" nhất trong suốt 74 năm tổ chức.

Ồn ào sau chung kết Miss Universe: Chủ tịch bị truy tố, Á hậu bỏ danh hiệu

Ồn ào sau chung kết Miss Universe: Chủ tịch bị truy tố, Á hậu bỏ danh hiệu

VOV.VN - Miss Universe 2025 được cho là mùa đối mặt nhiều "sóng gió" nhất trong suốt 74 năm tổ chức.

Á hậu 4 Miss Universe 2025 từ bỏ danh hiệu
Á hậu 4 Miss Universe 2025 từ bỏ danh hiệu

VOV.VN - Người đẹp Olivia Yacé đến từ Bờ Biển Ngà, thông báo từ bỏ danh hiệu Á hậu 4 Miss Universe 2025 kiêm Hoa hậu Hoàn vũ châu Phi và châu Đại Dương.

Á hậu 4 Miss Universe 2025 từ bỏ danh hiệu

Á hậu 4 Miss Universe 2025 từ bỏ danh hiệu

VOV.VN - Người đẹp Olivia Yacé đến từ Bờ Biển Ngà, thông báo từ bỏ danh hiệu Á hậu 4 Miss Universe 2025 kiêm Hoa hậu Hoàn vũ châu Phi và châu Đại Dương.

Hương Giang được và mất gì sau hành trình chinh chiến Miss Universe?
Hương Giang được và mất gì sau hành trình chinh chiến Miss Universe?

Hành trình của Hương Giang tại Miss Universe 2025 đã khép lại khiến không ít khán giả tiếc nuối vì chưa có được danh hiệu xứng đáng.

Hương Giang được và mất gì sau hành trình chinh chiến Miss Universe?

Hương Giang được và mất gì sau hành trình chinh chiến Miss Universe?

Hành trình của Hương Giang tại Miss Universe 2025 đã khép lại khiến không ít khán giả tiếc nuối vì chưa có được danh hiệu xứng đáng.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
XÃ HỘI
THỂ THAO
KINH TẾ
PHÁP LUẬT
SỨC KHỎE
CÔNG NGHỆ
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt