Nhạc sĩ Tuấn Hồ “dệt” âm thanh cho Đêm hội Thổ cẩm Quốc tế Sơn La 2026

Đêm hội Thổ cẩm Quốc tế Sơn La 2026 diễn ra tối 31/8 tại Quảng trường 8-5, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Chương trình mang chủ đề Dệt di sản hòa giao sắc màu, kết hợp biểu diễn nghệ thuật với trình diễn thời trang thổ cẩm, có sự tham gia của Hòa Minzy, Double2T, Sèn Hoàng Mỹ Lam, Hà Myo, Bùi Tuấn Ngọc, Hà Quỳnh Như, rapper Ram C cùng các nghệ sĩ, nghệ nhân và vũ đoàn.

Theo Tuấn Hồ, chương trình không được xây dựng như một chuỗi tiết mục riêng lẻ. Mỗi nghệ sĩ, giọng hát và chất liệu âm nhạc được xem như một phần trong câu chuyện chung về vùng đất Sơn La.

“Tôi xem chương trình như một tấm thổ cẩm được dệt bằng âm thanh: mỗi dân tộc, mỗi nghệ sĩ, mỗi chất liệu âm nhạc là một sợi màu riêng. Khi những sợi màu ấy đan vào nhau sẽ tạo nên một bức tranh Sơn La vừa nguyên bản, vừa đương đại và có khả năng đối thoại với thế giới”, nam nhạc sĩ chia sẻ.

Hòa Minzy, Double2T cùng dàn nghệ sĩ góp mặt tại Đêm hội Thổ cẩm Quốc tế Sơn La 2026

Từ ý tưởng này, Tuấn Hồ xác định cách tiếp cận là “bản địa nhưng không cũ, quốc tế nhưng không mất gốc”. Chất liệu truyền thống không chỉ được đưa vào như một chi tiết trang trí mà giữ vai trò cốt lõi trong cấu trúc âm nhạc.

Theo Giám đốc Âm nhạc, việc chương trình quy tụ nhiều ca sĩ được khán giả biết đến không đồng nghĩa với việc chỉ sắp xếp các ca khúc nổi tiếng nối tiếp nhau. Ê-kíp lựa chọn và xử lý tiết mục dựa trên màu giọng của nghệ sĩ, tinh thần văn hóa của tác phẩm và vị trí cảm xúc trong toàn bộ chương trình.

“Có nghệ sĩ phù hợp với sự hùng vĩ, có người kể chuyện rất tình, có người lại mang năng lượng trẻ trung, bùng nổ. Khi đặt đúng giọng hát vào đúng không gian âm nhạc, nghệ sĩ không chỉ trình diễn một bài hát mà còn giúp khán giả nhìn thấy một lát cắt của Sơn La”, Tuấn Hồ nói.

Nam nhạc sĩ cho rằng nét riêng của âm nhạc Sơn La nằm ở sự giao thoa giữa vẻ khoáng đạt của núi rừng, sự mềm mại của những điệu xòe cùng âm hưởng da diết nhưng giàu sức sống. Ê-kíp khai thác đặc điểm này từ giai điệu, tiết tấu, lối hát và màu sắc nhạc cụ dân tộc, sau đó kết nối với âm thanh điện tử và tư duy sản xuất hiện đại.

Tuy nhiên, bài toán đặt ra là phải tìm được điểm cân bằng giữa truyền thống và yếu tố mới. Theo Tuấn Hồ, nếu quá an toàn, chương trình có thể thiếu sức sống; nhưng nếu chạy quá xa theo xu hướng, chất liệu bản địa dễ bị hòa tan.

“Chúng tôi không muốn khán giả chỉ thốt lên ‘lạ quá’, mà phải cảm thấy ‘đúng là Sơn La, nhưng là một Sơn La mình chưa từng được nghe theo cách này’. Có thể nói, bài toán khó nhất là làm mới ký ức mà không làm ký ức bị biến dạng”, anh cho biết.

Nhạc sĩ Tuấn Hồ

Một trong những tiết mục được Tuấn Hồ chú trọng là Xuống chợ phiên, sáng tác của anh, do Sèn Hoàng Mỹ Lam thể hiện. Ca khúc khai thác chợ phiên như một không gian văn hóa của vùng cao, nơi diễn ra hoạt động trao đổi sản vật, gặp gỡ và những rung động tình cảm.

Phần âm nhạc được xây dựng theo hướng tươi mới, rộn ràng nhưng vẫn giữ nét mộc mạc. Tuấn Hồ kỳ vọng màu giọng nữ tính, phóng khoáng của Sèn Hoàng Mỹ Lam sẽ giúp khán giả hình dung một phiên chợ Sơn La với sắc màu thổ cẩm, tiếng nói cười và những cuộc hẹn.

Qua chương trình, nam nhạc sĩ mong âm nhạc không chỉ tạo ấn tượng trên sân khấu mà còn giúp người nghe quan tâm hơn đến văn hóa, con người Sơn La. Theo anh, di sản không đứng yên trong ký ức mà vẫn có thể tiếp tục chuyển động và hiện diện trong đời sống đương đại bằng những cách thể hiện phù hợp.