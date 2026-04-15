Phim giờ vàng VTV hé lộ góc khuất gây sốc của thế giới hoa hậu

Bộ phim truyền hình “Lời hứa đầu tiên” chính thức lên sóng VTV3 trong khung giờ vàng (20h tối thứ Năm và thứ Sáu hằng tuần), bắt đầu từ ngày 16/4. Với đề tài khai thác trực diện đời sống của các hoa hậu – một thế giới tưởng chừng chỉ có ánh hào quang – tác phẩm nhanh chóng thu hút sự chú ý khi hứa hẹn phơi bày những góc khuất ít được nhắc đến.

Đây cũng là bước đi mới của VTV trong việc phát triển dòng phim miniseries, tập trung vào những câu chuyện hiện đại, gần gũi với đời sống, nhưng được kể theo cách cô đọng và giàu kịch tính hơn.

Diễn viên trẻ Huyền Trang trong phim "Lời hứa đầu tiên"

Trung tâm câu chuyện là nhân vật Vi Minh (do Huyền Trang thủ vai) – một cô gái trẻ người dân tộc Tày rời quê hương vùng cao để theo đuổi giấc mơ chinh phục vương miện sắc đẹp. Hành trình bước chân vào showbiz của Vi Minh không chỉ là con đường trải đầy ánh sáng, mà còn ẩn chứa vô số cạm bẫy, cám dỗ và những mối quan hệ phức tạp.

Từ một cô gái mộc mạc, Vi Minh dần bị cuốn vào guồng quay của danh vọng, nơi mỗi quyết định đều phải trả giá. Phim khắc họa rõ những đánh đổi mà cô phải đối mặt: Từ tình thân, niềm tin cho đến những giá trị cá nhân. Không chỉ là câu chuyện về sắc đẹp, “Lời hứa đầu tiên” còn là hành trình trưởng thành, với những sai lầm và nỗ lực đứng dậy sau vấp ngã của mỗi con người.

Theo đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu, bộ phim được đầu tư kỹ lưỡng về bối cảnh, với phần lớn thời lượng ghi hình tại vùng núi Tuyên Quang. Những khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, đậm bản sắc vùng cao không chỉ tạo nên chất liệu hình ảnh đặc sắc mà còn góp phần làm nổi bật sự đối lập giữa cuộc sống bình dị nơi quê nhà và thế giới showbiz đầy áp lực.

Bên cạnh nội dung, dàn diễn viên của phim cũng là điểm nhấn đáng chú ý. Ngoài Huyền Trang, phim còn có sự tham gia của các gương mặt trẻ như Linh Sơn, Trình Mỹ Duyên, Việt Hoàng cùng ca sĩ Maya. Đặc biệt, sự góp mặt của Quỳnh Anh – Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2024 trong vai Thanh Hương, một cô gái xinh đẹp nhưng đầy tham vọng, mang đến màu sắc chân thực hơn cho câu chuyện về giới sắc đẹp.

Để hóa thân vào vai Vi Minh, Huyền Trang đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, từ luyện tập hình thể, kỹ năng catwalk cho đến nghiên cứu tâm lý nhân vật. Trong khi đó, Việt Hoàng gây bất ngờ khi xuất hiện với hình ảnh hoàn toàn khác lạ trong vai Quang Lee, thoát khỏi những vai diễn hiền lành trước đây.

Không dừng lại ở việc kể câu chuyện về cuộc đua nhan sắc, “Lời hứa đầu tiên” còn mở rộng góc nhìn về đời sống con người phía sau ánh đèn sân khấu. Bộ phim đặt ra câu hỏi: Liệu danh xưng “hoa hậu” có thực sự là đích đến, hay chỉ là khởi đầu cho những áp lực và thử thách lớn hơn?

Thông qua hành trình của Vi Minh và các nhân vật xung quanh, tác phẩm gửi gắm thông điệp rằng giá trị của một con người không nằm ở vương miện, mà ở cách họ sống, lựa chọn và được nhìn nhận trong mắt gia đình, bạn bè cũng như cộng đồng.

Với đề tài mới lạ, cách tiếp cận hiện đại cùng sự đầu tư nghiêm túc, “Lời hứa đầu tiên” được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho phim truyền hình giờ vàng, đồng thời mở ra những cuộc thảo luận sâu sắc về thế giới showbiz – nơi hào quang luôn song hành với những góc khuất đầy bất ngờ.