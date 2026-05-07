中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhan sắc nàng hậu gen Z có nhiệm kỳ ngắn nhất lịch sử Hoa hậu Việt Nam

Thứ Năm, 11:42, 07/05/2026

VOV.VN - Hà Trúc Linh, Hoa hậu Việt Nam 2024, đang bước vào giai đoạn cuối của nhiệm kỳ đặc biệt khi thời gian giữ vương miện của cô chỉ kéo dài khoảng một năm, ngắn hơn so với chu kỳ hai năm thường thấy ở những mùa giải trước.

Hà Phương/VOV.VN
Tag: Hoa hậu Việt Nam 2024 nhiệm kỳ Hoa hậu ngắn nàng hậu 2K4 Hoa hậu Hà Trúc Linh Hoa hậu quê Phú Yên Hoa hậu Việt Nam 2026 Huỳnh Thị Thanh Thủy mỹ nhân Việt Hoa khôi Đại học Tài chính - Marketing
VOV.VN trên Google News
Trang:
nhan sac nang hau gen z co nhiem ky ngan nhat lich su hoa hau viet nam hinh anh 1
Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024 vào tháng 6/2025 tại Huế, Hà Trúc Linh trở thành gương mặt kế nhiệm Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy. Tuy nhiên, do lịch tổ chức cuộc thi có sự điều chỉnh, mùa giải 2024 là lần đầu tiên kéo dài từ năm này sang năm khác.
nhan sac nang hau gen z co nhiem ky ngan nhat lich su hoa hau viet nam hinh anh 2
Điều này khiến nhiệm kỳ của đương kim hoa hậu được rút gọn để phù hợp với mốc thời gian mới của cuộc thi.
nhan sac nang hau gen z co nhiem ky ngan nhat lich su hoa hau viet nam hinh anh 3
Trước việc nhiệm kỳ ngắn hơn các tiền nhiệm, Hà Trúc Linh thừa nhận cô có chút tiếc nuối. Tuy nhiên, người đẹp sinh năm 2004 cho rằng hành trình của một hoa hậu không chỉ được đo bằng độ dài thời gian, mà quan trọng hơn là những trải nghiệm, bài học và giá trị có thể lan tỏa.
nhan sac nang hau gen z co nhiem ky ngan nhat lich su hoa hau viet nam hinh anh 4
“Một năm chắc chắn là ít hơn hai năm, điều đó không thể phủ nhận. Tất nhiên tôi vẫn có chút tiếc nuối, nhưng tôi xem đây là một hành trình đáng nhớ và có ý nghĩa. Bởi vì tôi không đo hành trình của mình bằng thời gian, mà bằng những gì đã trải qua, đã học được và sẽ tiếp tục làm trong tương lai”, Hà Trúc Linh chia sẻ.
nhan sac nang hau gen z co nhiem ky ngan nhat lich su hoa hau viet nam hinh anh 5
Theo người đẹp Phú Yên, khi đảm nhận vai trò Hoa hậu Việt Nam, cô học được cách nhìn nhận vấn đề đa chiều hơn, đồng thời hiểu rõ trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng.
nhan sac nang hau gen z co nhiem ky ngan nhat lich su hoa hau viet nam hinh anh 6
Với cô, danh hiệu hoa hậu không chỉ là hào quang cá nhân mà còn gắn với hình ảnh của một cuộc thi có bề dày truyền thống. Vì vậy, mọi hành động, phát ngôn đều cần sự chuẩn mực, nhất quán và thận trọng.
nhan sac nang hau gen z co nhiem ky ngan nhat lich su hoa hau viet nam hinh anh 7
Hà Trúc Linh cũng bày tỏ sự tôn trọng đối với lịch sử 38 năm của Hoa hậu Việt Nam. Cô cho rằng cuộc thi đã có những giá trị được định hình qua nhiều năm, vì vậy việc điều chỉnh chu kỳ tổ chức là quyết định thuộc về ban tổ chức và cần được nhìn nhận trong tổng thể chung.
nhan sac nang hau gen z co nhiem ky ngan nhat lich su hoa hau viet nam hinh anh 8
“Tôi không thể đặt mong muốn cá nhân lên trên một tập thể hay một hệ thống đã có nguyên tắc rõ ràng. Thay vào đó, tôi chọn cách đón nhận và làm tốt nhất trong khoảng thời gian mình có”, cô nhấn mạnh.
nhan sac nang hau gen z co nhiem ky ngan nhat lich su hoa hau viet nam hinh anh 9
Dù nhiệm kỳ ngắn, Hà Trúc Linh vẫn giữ tinh thần tích cực. Cô sẵn sàng chào đón một hoa hậu mới, một hương sắc mới tiếp tục đại diện cho vẻ đẹp Việt Nam và lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng.
nhan sac nang hau gen z co nhiem ky ngan nhat lich su hoa hau viet nam hinh anh 10
“Dù ánh hào quang có tắt, con đường của tôi vẫn tiếp diễn. Trong hành trình mới, tôi hy vọng vẫn được đồng hành với Hoa hậu Việt Nam để tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng”, Hà Trúc Linh nói.
nhan sac nang hau gen z co nhiem ky ngan nhat lich su hoa hau viet nam hinh anh 11
Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, Hoa hậu Việt Nam 2024 cho biết cô sẽ tiếp tục theo đuổi những kế hoạch dài hạn đã đặt ra. Người đẹp đang chuẩn bị cho một số dự định mới, trong đó có việc xây dựng hình ảnh cá nhân theo hướng rõ nét và chuyên nghiệp hơn.
nhan sac nang hau gen z co nhiem ky ngan nhat lich su hoa hau viet nam hinh anh 12
Hà Trúc Linh sinh năm 2004, đến từ Phú Yên, cao 1,71 m, sở hữu số đo 75-61-92 cm. Trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024, cô từng giành danh hiệu Hoa khôi Đại học Tài chính - Marketing 2023.
nhan sac nang hau gen z co nhiem ky ngan nhat lich su hoa hau viet nam hinh anh 13
Sau một năm gia nhập showbiz, mỹ nhân 2K4 vẫn duy trì hình tượng an toàn, thanh lịch. Thay vì chạy theo những trào lưu phá cách, cô tập trung xây dựng phong thái của một phụ nữ hiện đại, truyền cảm hứng nhưng vẫn giữ được sự chuẩn mực.

Tin liên quan

Hoa hậu Hà Trúc Linh gây thương nhớ bởi vẻ đẹp trong trẻo, nhẹ nhàng
Hoa hậu Hà Trúc Linh gây thương nhớ bởi vẻ đẹp trong trẻo, nhẹ nhàng

VOV.VN - Sau gần 1 năm đăng quang ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024, Hà Trúc Linh vẫn là cái tên thu hút sự chú ý của công chúng nhờ vẻ ngoài ngọt ngào và lối sống kín tiếng.

Hoa hậu Hà Trúc Linh gây thương nhớ bởi vẻ đẹp trong trẻo, nhẹ nhàng

Hoa hậu Hà Trúc Linh gây thương nhớ bởi vẻ đẹp trong trẻo, nhẹ nhàng

VOV.VN - Sau gần 1 năm đăng quang ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024, Hà Trúc Linh vẫn là cái tên thu hút sự chú ý của công chúng nhờ vẻ ngoài ngọt ngào và lối sống kín tiếng.

Hoa hậu Hà Trúc Linh: “Tôi là cô gái còn nhiều thiếu sót”
Hoa hậu Hà Trúc Linh: “Tôi là cô gái còn nhiều thiếu sót”

VOV.VN - Hoa hậu Hà Trúc Linh nhận vai trò đại sứ Vietnam Disability Fashion Show 2025, chia sẻ chân thành: "Tôi là cô gái còn nhiều thiếu sót". Cô mong muốn lan tỏa thông điệp sống tích cực và đồng hành cùng cộng đồng người khuyết tật trên hành trình vượt qua giới hạn.

Hoa hậu Hà Trúc Linh: “Tôi là cô gái còn nhiều thiếu sót”

Hoa hậu Hà Trúc Linh: “Tôi là cô gái còn nhiều thiếu sót”

VOV.VN - Hoa hậu Hà Trúc Linh nhận vai trò đại sứ Vietnam Disability Fashion Show 2025, chia sẻ chân thành: "Tôi là cô gái còn nhiều thiếu sót". Cô mong muốn lan tỏa thông điệp sống tích cực và đồng hành cùng cộng đồng người khuyết tật trên hành trình vượt qua giới hạn.

Lý do Hà Trúc Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024 dù không ứng xử xuất sắc
Lý do Hà Trúc Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024 dù không ứng xử xuất sắc

VOV.VN - Sau đêm chung kết, nhiều ý kiến cho rằng phần trả lời ứng xử của Hà Trúc Linh chưa thực sự xuất sắc. Ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2024 cho rằng Hà Trúc Linh trả lời tốt câu hỏi về AI, đúng với hiện tại.

Lý do Hà Trúc Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024 dù không ứng xử xuất sắc

Lý do Hà Trúc Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024 dù không ứng xử xuất sắc

VOV.VN - Sau đêm chung kết, nhiều ý kiến cho rằng phần trả lời ứng xử của Hà Trúc Linh chưa thực sự xuất sắc. Ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2024 cho rằng Hà Trúc Linh trả lời tốt câu hỏi về AI, đúng với hiện tại.

Đoàn Thiên Ân: Từ hoa hậu đến tân binh trăm tỷ của điện ảnh Việt
Đoàn Thiên Ân: Từ hoa hậu đến tân binh trăm tỷ của điện ảnh Việt

VOV.VN - Dù là gương mặt mới của điện ảnh Việt, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân đã góp mặt trong hai bộ phim cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng là "Nụ hôn bạc tỷ" và "Hẹn em ngày nhật thực".

Đoàn Thiên Ân: Từ hoa hậu đến tân binh trăm tỷ của điện ảnh Việt

Đoàn Thiên Ân: Từ hoa hậu đến tân binh trăm tỷ của điện ảnh Việt

VOV.VN - Dù là gương mặt mới của điện ảnh Việt, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân đã góp mặt trong hai bộ phim cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng là "Nụ hôn bạc tỷ" và "Hẹn em ngày nhật thực".

Nhan sắc 4 cô gái đóng phim về hoa hậu "Lời hứa đầu tiên"
Nhan sắc 4 cô gái đóng phim về hoa hậu "Lời hứa đầu tiên"

VOV.VN - “Lời hứa đầu tiên” quy tụ dàn diễn viên không chỉ là những người đẹp có ngoại hình nổi bật mà còn mang đến những màu sắc riêng biệt trong diễn xuất.

Nhan sắc 4 cô gái đóng phim về hoa hậu "Lời hứa đầu tiên"

Nhan sắc 4 cô gái đóng phim về hoa hậu "Lời hứa đầu tiên"

VOV.VN - “Lời hứa đầu tiên” quy tụ dàn diễn viên không chỉ là những người đẹp có ngoại hình nổi bật mà còn mang đến những màu sắc riêng biệt trong diễn xuất.