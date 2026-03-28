Những bài đăng cũ khơi lại quá khứ tự ti của ngôi sao Hoa ngữ Địch Lệ Nhiệt Ba

Thứ Bảy, 08:00, 28/03/2026
VOV.VN - Những bài đăng trên mạng xã hội trước đây của mỹ nhân điện ảnh Hoa ngữ Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị khơi lại cho thấy sự thiếu tự tin của cô thời trẻ, trái ngược với sự tự tin và thành công hiện tại của cô.

Gần đây, Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng sau khi một loạt bài đăng cũ trên mạng xã hội của cô được khơi lại, tiết lộ một khía cạnh của nữ diễn viên mà nhiều người hâm mộ chưa từng thấy trước đây.

Những bài đăng trong quá khứ tiết lộ sự thiếu tự tin của Địch Lệ Nhiệt Ba thời trẻ.

Những bài đăng này có từ khoảng năm 2012, khi Địch Lệ Nhiệt Ba mới 20 tuổi và bắt đầu sự nghiệp với dự án đầu tay “Anarhan”. Vào thời điểm đó, cô thường xuyên chia sẻ những suy nghĩ khá tiêu cực mà cô cho là thẳng thắn về bản thân trên Weibo, khiến nhiều người vốn quen với hình ảnh tự tin hiện tại của cô cảm thấy sốc.

Cô ấy thẳng thắn viết: “Tôi không xinh đẹp, và tôi cũng không dịu dàng”, thậm chí cô còn tự mô tả mình là “mũm mĩm”. Bên cạnh ngoại hình, cô ấy cũng thừa nhận những khuyết điểm cá nhân, tự nhận mình là người nóng tính, lười biếng và thiếu quyết đoán.

Bước chân vào ngành giải trí từ khi còn rất trẻ, Địch Lệ Nhiệt Ba phải đối mặt với áp lực và sự bất an vô cùng lớn. Cô thường tự hỏi: Liệu ngoại hình của mình có phù hợp với nghề diễn xuất hay không? và thậm chí còn cân nhắc việc thay đổi kiểu tóc để che đi những khuyết điểm mà cô cho là mình có. Trong quá trình quay phim, cô cũng phải chịu đựng những điều kiện khắc nghiệt về thể chất và tinh thần, từ việc quay phim trong thời tiết xấu đến việc xử lý những cảnh quay giàu cảm xúc.

Bất chấp những khó khăn ban đầu, những trải nghiệm đó đã trở thành nền tảng cho sự trưởng thành của cô. Từ việc gây ấn tượng trong phim “Diamond Lover” đến việc đảm nhận những vai diễn phức tạp hơn sau này, Địch Lệ Nhiệt Ba đã dần chứng minh khả năng diễn xuất của mình và xây dựng được hình ảnh mạnh mẽ trong lòng công chúng.

Theo thời gian, Địch Lệ Nhiệt Ba không chỉ nâng cao nhan sắc mà còn thể hiện sự trưởng thành và chuyên nghiệp, khẳng định vị thế là một trong những nữ diễn viên được công nhận nhất thế hệ mình.

Giờ đây ở tuổi 32, Địch Lệ Nhiệt Ba đón nhận tuổi tác và sự soi mói của công chúng với một thái độ lành mạnh hơn nhiều. Cô từng công khai đặt câu hỏi về nỗi lo lắng tuổi tác và nói rằng: “Tại sao chúng ta phải sợ già đi? Sống an toàn thêm một năm nữa đã là điều đáng để ăn mừng rồi”. Cô cũng khuyến khích những người khác đón nhận sự thay đổi ở bất kỳ giai đoạn nào trong cuộc đời, dù ở tuổi 40 hay thậm chí 60.

Hành trình của Địch Lệ Nhiệt Ba từ một nữ diễn viên trẻ thiếu tự tin đến một trong những ngôi sao được ngưỡng mộ nhất làng giải trí Trung Quốc đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người hâm mộ. Nó nhắc nhở chúng ta rằng ngay cả những người dường như hoàn hảo một cách dễ dàng ngày nay cũng từng phải đối mặt với sự bất an và thiếu tự tin, và sự tự tin thực sự thường được xây dựng thông qua việc vượt qua chính những khó khăn đó.

Địch Lệ Nhiệt Ba hiện được biết đến rộng rãi là một trong những “nữ thần nhan sắc” hàng đầu Trung Quốc.
Những tướng quân “bóng bẩy” gây tranh cãi trên màn ảnh cổ trang Trung Quốc

VOV.VN - Tạo hình tướng quân quá trau chuốt trong nhiều phim cổ trang Trung Quốc đang vấp phải phản ứng từ khán giả. Khi những nhân vật từng chinh chiến nơi sa trường xuất hiện với làn da mịn màng và lớp trang điểm hoàn hảo, không ít người đặt câu hỏi liệu các nhà sản xuất đang ưu tiên ngoại hình hơn tính chân thực.

Cảnh hôn trong “Trâu Vũ” lan truyền khiến Trương Linh Hà và Thiên Hi Vi nổi tiếng

VOV.VN - Cảnh hôn gây sốt giữa Trương Linh Hà và Thiên Hi Vi trong phim truyền hình cổ trang “Trâu Vũ” của điện ảnh Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của khán giả, thống trị các bảng xếp hạng xu hướng và tạo nên làn sóng bàn tán khắp châu Á.

Hà Trường Hi và 16 nam diễn viên Trung Quốc đang đối mặt với “lệnh cấm ngầm”?

VOV.VN - Có tin đồn rằng Hà Trường Hi và 16 nam diễn viên Trung Quốc đang phải đối mặt với “lệnh cấm ngầm” âm thầm trong ngành công nghiệp điện ảnh sau khi xuất hiện trong các bộ phim truyền hình được cho là "vi phạm quy định phát sóng" của Trung Quốc.

Diễn viên nhí phim “Tây Du Ký” bỏ nghề diễn vì ngoại hình, thành ông trùm giải trí

VOV.VN - Một cựu diễn viên nhí từng đóng vai Đường Tam Tạng (Đường Tăng) trong phim “Tây Du Ký” năm 1986 đã từ bỏ nghiệp diễn khi trưởng thành, nhưng sau đó xây dựng được sự nghiệp thành công với vai trò một nhà điều hành âm nhạc quyền lực trong ngành giải trí Trung Quốc.

