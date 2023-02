Những bộ phim tình yêu lệch tuổi

Cả trên màn ảnh lẫn ngoài đời thực, cảm xúc lãng mạn có thể chinh phục trái tim khán giả ở mọi lứa tuổi. Sự thành công của những phản ứng hóa học này luôn khiến người xem cảm thấy hứng thú, và dường như sự chênh lệch tuổi tác giữa các diễn viên không phải là vấn đề.

Dưới đây là những cặp diễn viên dù chênh lệch tuổi tác nhưng vẫn khiến người xem bị mê hoặc.

1. Liv Tyler (25) và Viggo Mortensen (44) trong phim The Lord of the Rings: The Two Towers

The Lord of the Rings: The Two Towers của đạo diễn Peter Jackson là một bộ phim viễn tưởng, được sản xuất vào năm 2002. Với 3 series đi theo các năm 2001, 2002 và 2003, The Lord of the Rings được đánh giá một trong những bộ phim ăn khách mọi thời đại, với doanh thu đạt trên 900 triệu USD trên toàn thế giới và giành được hai giải Oscar. Và dù chênh nhau 19 tuổi, nhưng phản ứng hóa học mượt mà giữa Liv Tyler và Viggo Mortensen vẫn khiến người xem phải trầm trồ thán phục.

2. Jenna Ortega (20) và Hunter Doohan (29) trong phim Wednesday

Wednesday được ra mắt vào năm 2022. Bộ phim được dựa trên nguyên mẫu của gia đình Addams - một gia đình, dòng họ quái dị với những sở thích khác người. Cũng trong Wednesday, bộ đôi Jenna Ortega và Hunter Doohan đã có nảy sinh tình cảm và dù không được khai thác quá sâu thì đây vẫn là một điểm nhấn thú vị cho bộ phim. Mặc dù chênh nhau 9 tuổi nhưng cảm xúc mà hai diễn viên mang lại cho người xem vẫn mang tính chất tình yêu học đường, cách thể hiện tình cảm cũng vô cùng độc lạ.

3. Margot Robbie (26) và Jared Leto (45) trong phim Suicide Squad

Có thể nói, Suicide Squad là một trong những bộ phim thành công nhất trong sự nghiệp diễn xuất của cả hai diễn viên Margot Robbie và Jared Leto. Bộ phim đã gây nên cơn sốt toàn cầu và là hình mẫu lý tưởng của các cặp đôi mỗi khi có dịp hóa trang. Những cảnh mùi mẫn giữa hai diễn viên khiến không ít khán giả đỏ mặt thích thú. Khi Suicide Squad được ra mắt, cả hai chênh nhau 19 tuổi.

4. Milla Jovovich (21) và Bruce Willis (42) trong phim The Fifth Element

Lấy bối cảnh chính vào thế kỉ 23, nội dung của The Fifth Element xoay quanh việc bảo vệ Trái Đất được đặt lên vai Korben Dallas (do Willis thủ vai) - cựu thiếu tá của lực lượng đặc nhiệm, hiện đang làm tài xế taxi, sau khi một cô gái trẻ (do Jovovich thủ vai) rơi xuống chiếc taxi của anh. Cả hai đã nảy sinh tình cảm và dành cho nhau nhiều cử chỉ lãng mạn.

Được biết đến là tác phẩm điện ảnh có kinh phí đắt nhất của châu Âu từ trước đến nay, bộ phim vẫn giữ danh hiệu phim điện ảnh Pháp có doanh thu phòng vé quốc tế cao nhất cho đến trước khi The Intouchables ra rạp vào năm 2011.

5. Emily Blunt (31) và Tom Cruise (51) trong phim Edge of Tomorrow

Edge of Tomorrow lấy bối cảnh Trái Đất trong tương lai khi ngày càng có nhiều các sinh vật ngoài hành tinh xâm chiếm thế giới loài người. Là một trong những chiến binh tinh nhuệ mang trong mình trọng trách cao cả, Bill Cage (do Tom Cruise thủ vai) với sự giúp sức của Rita Vrataski (do Emily Blunt thủ vai), tất cả cùng bước vào cuộc chiến không hồi kết.

6. Selena Gomez (16) và Drew Seeley (26) trong phim Another Cinderella Story

Vẫn theo motip Lọ Lem quá đỗi quen thuộc, A Cinderella Story khai thác câu chuyện về nàng Mary Santiago (do Selena thủ vai) có ước mơ làm vũ công như người mẹ quá cố nhưng lại bị mẹ kế ngăn cản. Trong buổi dạ hội của trường, Joey Parker (do Drew Seeley thủ vai) đã phải lòng Mary sau khi cả hai cùng nhau khiêu vũ. Chính tình yêu sét đánh đó đã khiến trái tim của biết bao khán giả rung rinh, mê đắm.

7. Laetitia Casta (34) và Richard Gere (63) trong phim Arbitrage

Trong phim, Robert Miller (do Richard Gere thủ vai) vào vai một ông trùm tài chính New York, có mối quan hệ lén lút với nhà kinh doanh nghệ thuật người Pháp tên Julie Cote (do Laetitia Casta thủ vai). Đằng sau vẻ hào nhoáng, phô trương là một Miller như đang phát điên, tuyệt vọng khi cố gắng bán tháo mọi thứ của mình.

Trên thực tế cũng có rất nhiều những cặp đôi chân dài - đại gia chênh nhau hàng chục tuổi, vì thế phản ứng giữa hai diễn viên cũng không khiến người xem cảm thấy nghi hoặc mà ngược lại rất phù hợp, cân bằng.

8. Mila Kunis (28) và Mark Wahlberg (41) trong phim Ted

Ted là một bộ phim hài hước, tâm lý chủ yếu xoay quanh tình bạn giữa John Bennett (do Mark Wahlberg thủ vai) và Ted - chú gấu bông biết nói tiếng người của đạo diễn Seth MacFarlane, được công chiếu vào năm 2012. Cũng trong bộ phim này, John Bennett đã có mối tình với Lori Collins (do Mila Kunis thủ vai). Cả hai đã cùng nhau giải cứu Ted và kết thúc với một đám cưới trọn vẹn./.