Những bộ phim và chương trình truyền hình hay nhất của Selena Gomez

Mặc dù phải trải qua nhiều khó khăn khi đối diện với vấn đề về sức khỏe và các mối quan hệ phức tạp của giới showbiz, Selena Gomez vẫn là ngôi sao sáng trong giới Hollywood. Hiện, cô đang gần đạt tới vị thế của tỷ phú và giữ danh hiệu người phụ nữ có lượng người theo dõi nhiều nhất trên Instagram.

Bên cạnh đó, Gomez cũng hạnh phúc trong mối quan hệ yêu đương với nhà sản xuất âm nhạc Benny Blanco. Cô cũng đang tập trung cho sự nghiệp kinh doanh mỹ phẩm và đạt được nhiều thành tựu nhất định trong lĩnh vực này.

Đáng chú ý, người hâm mộ đã rất vui mừng khi biết rằng Gomez sẽ trở lại trong tập thử nghiệm về sự hồi sinh của "Wizards of Waverly Place", chương trình của Disney đã giúp cô trở nên nổi tiếng. Đồng thời, Gomez cũng sẽ trở lại với Phần 4 của loạt phim hài kịch nổi tiếng "Only Murders in the Building", hiện đang được thực hiện.

Vì vậy, nếu bạn là một người đam mê Selenator, một người hâm mộ cuồng nhiệt của Miss Gomez và muốn tìm hiểu sâu hơn về vũ trụ Selena Gomez. Dưới đây là một số bộ phim và chương trình truyền hình hay nhất của Gomez.

Barney & Friends

Vai diễn Selena Gomez trong Barney & Friends đánh dấu sự khởi đầu sự nghiệp của cô trong làng giải trí. Từ năm 2002-2004, Gomez, khi đó mới 7 tuổi, đã đóng vai Gianna trong loạt phim truyền hình dành cho trẻ mẫu giáo nổi tiếng kể về cuộc phiêu lưu của Barney, chú khủng long màu tím được yêu thích nhất nước Mỹ và những người bạn nhỏ của cậu.

Mặc dù thời lượng xuất hiện trên chương trình của Gomez bị hạn chế nhưng nó đóng vai trò là bàn đạp, mang lại cho cô trải nghiệm quan trọng trước ống kính và đặt nền móng cho thành công trong tương lai của cô trong thế giới giải trí.

Spy Kids 3: Game Over

Trong Spy Kids 3: Game Over, Selena vào vai một cô bé đang có khoảng thời gian vui vẻ tại công viên nước trong khi vô tình trở thành một phần của trò chơi mô phỏng lớn hơn trong câu chuyện của bộ phim. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng khó quên, người ta nhìn thấy Gomez đang bơi quanh công viên nước cùng những đứa trẻ khác.

Mặc dù sự tham gia của Gomez trong bộ phim là không đáng kể nhưng đây là một trong những bước đột phá đầu tiên của Gomez vào lĩnh vực điện ảnh.

Hannah Montana

Sau khi xuất hiện trên Spy Kids 3: Game Over, Selena đảm nhận vai khách mời định kỳ là Mikayla Skeech trong chương trình truyền hình nổi tiếng của Disney Hannah Montana. Mikayla được giới thiệu là đối thủ của Hannah Montana, nhân vật chính của loạt phim do Miley Cyrus thủ vai.

Là một diva nhạc pop nổi tiếng, Mikayla thường xuyên tham gia vào các cuộc tranh chấp và cạnh tranh hài hước với Hannah Montana, mang đến nhiều niềm vui và sự cạnh tranh cho cốt truyện của bộ phim. Sự hiện diện của Gomez đã tăng thêm hương vị cho câu chuyện, làm dấy lên những xung đột và tương tác hấp dẫn giữa các nhân vật chính.

Phù thủy xứ Waverly

Vai diễn đột phá trong thời kỳ đầu sự nghiệp của Selena Gomez chắc chắn là của Alex Russo, phù thủy trẻ thông minh và cứng đầu trong bộ phim sitcom nổi tiếng Wizards of Waverly Place của Disney Channel. Là nhân vật chính, Alex được chú ý vì những trò hề tinh quái, sự hóm hỉnh và thỉnh thoảng sử dụng phép thuật để vượt qua những khó khăn của tuổi thiếu niên.

Bất chấp tính cách nổi loạn, Alex vẫn thể hiện lòng trung thành, sự bảo vệ và sự trưởng thành trong suốt bộ truyện. Vai diễn Alex Russo của Gomez đã để lại ấn tượng khó phai mờ trong lòng khán giả, củng cố vị trí của cô như một trong những tài năng mang tính biểu tượng nhất của Disney Channel.

Spring Breakers

Diễn xuất của Selena Gomez trong bộ phim Spring Breakers đánh dấu sự khác biệt so với những bộ phim Disney Channel. Gomez đóng vai chính trong phim với vai Faith, một sinh viên đại học đến Florida để nghỉ xuân cùng ba người bạn. Faith là thành viên có trách nhiệm nhất trong băng đảng, có quan điểm tôn giáo mạnh mẽ và có đạo đức.

Là một trong những bộ phim đầu tiên của hãng phim nổi tiếng A24, Spring Breakers đã cho phép Selena Gomez và các ngôi sao tuổi teen Vanessa Hudgens và Ashley Benson đột phá và thoát khỏi nhân vật trong chương trình truyền hình Disney. Vai diễn của họ đã chứng minh cho thế giới thấy rằng họ đã sẵn sàng cho những vai diễn trưởng thành và nhiều sắc thái hơn.

Only Murders in the Building

Gần đây nhất, Selena Gomez đóng vai chính trong loạt phim truyền hình hài tội phạm "Only Murders in the Building" trong vai Mabel Mora, một nghệ sĩ trẻ sống trong khu chung cư Arconia sang trọng của Thành phố New York. Mabel gắn bó với những người hàng xóm của cô, Charles-Haden Savage (do Steve Martin thủ vai) và Oliver Putnam (do Martin Short thủ vai). Bộ ba trở thành những điều tra viên mới vào nghề, đắm mình vào bí ẩn có thật khi một thảm kịch kinh hoàng xảy ra trong tòa nhà của họ.

Vai diễn Mabel của Gomez cho thấy sự linh hoạt của cô trong vai trò một diễn viên. Là một trong những nhân vật chính của loạt phim, cô làm chủ màn ảnh bằng vẻ ngoài đầy mê hoặc của mình, đưa người xem vào thế giới bí ẩn và hồi hộp của Mabel. Đây cũng là vai diễn đánh dấu vai diễn thành công nhất của cô kể từ Wizards of the Waverly Place. Bên cạnh khả năng diễn xuất, Gomez còn là nhà sản xuất điều hành của chương trình đoạt giải Emmy, củng cố vị thế của cô như một thế lực đáng nể cả trong và ngoài màn ảnh.