NSƯT Quyền Linh xúc động khi gặp lại người thầy dạy võ sau 31 năm ở Paris

NSƯT Quyền Linh vừa có chuyến công tác đến Pháp với tư cách Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam để tham dự World Cup Vovinam - Việt Võ Đạo lần thứ 7 diễn ra tại Paris. Chuyến đi không chỉ mang đến cho anh nhiều cảm xúc khi chứng kiến những khẩu lệnh, thuật ngữ Vovinam bằng tiếng Việt vang lên giữa nhà thi đấu Halle Georges Carpentier, mà còn là dịp hội ngộ võ sư Phạm Quang Long - người từng hướng dẫn anh những thế Vovinam đầu tiên cách đây 31 năm.

Nghệ sĩ Quyền Linh và võ sư Phạm Quang Long hội ngộ tại Paris năm 2026

Tại nhà thi đấu Halle Georges Carpentier, Quyền Linh cho biết điều khiến anh ấn tượng đầu tiên không phải quy mô của giải đấu với gần 500 võ sư, huấn luyện viên và vận động viên đến từ 20 quốc gia, mà là việc những thuật ngữ và khẩu lệnh Vovinam bằng tiếng Việt được sử dụng trong quá trình tập luyện và thi đấu.

Nam nghệ sĩ kể, anh đứng bên thảm đấu quan sát những võ sinh đến từ nhiều quốc gia, với những màu da và ngôn ngữ khác nhau nhưng đều khoác trên mình võ phục xanh của Vovinam. Hình ảnh khiến anh xúc động nhất là những em nhỏ kiên trì tập luyện, ngã xuống rồi lại đứng dậy, chỉnh lại võ phục để tiếp tục hoàn thành các bài tập dưới sự hướng dẫn của những huấn luyện viên nước ngoài.

"Khoảnh khắc ấy khiến tôi đứng nhìn khá lâu. Một đứa trẻ có thể chưa từng đến Việt Nam. Cha mẹ của em có thể cũng chưa từng đặt chân đến Việt Nam. Nhưng em đang học một môn võ của Việt Nam, gọi tên kỹ thuật bằng tiếng Việt", Quyền Linh chia sẻ.

Võ sư Phạm Quang Long trao đổi với diễn viên Quyền Linh trước cảnh quay võ thuật trong phim Người Hà Nội năm 1995 – cơ duyên bắt đầu mối gắn kết với Vovinam (ảnh tư liệu)

Theo nam nghệ sĩ, chỉ một bài quyền, một thế võ hay một cái cúi chào của các võ sinh cũng có thể góp phần giới thiệu hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Chuyến đi cũng gợi lại cho Quyền Linh ký ức từ hơn ba thập kỷ trước. Năm 1995, khi tham gia bộ phim Người Hà Nội, anh được võ sư Phạm Quang Long hướng dẫn những thế Vovinam đầu tiên để phục vụ vai diễn. Sau 31 năm, hai thầy trò có dịp gặp lại nhau tại Paris trong khuôn khổ World Cup Vovinam.

"Cuộc đời có những vòng tròn thật lạ. Năm 1995, điện ảnh đưa tôi đến với Vovinam. Năm 2026, Vovinam lại đưa tôi đến Paris và khiến tôi nghĩ về điện ảnh", Quyền Linh bày tỏ.

Theo chia sẻ của Quyền Linh, việc Vovinam hiện có mặt tại khoảng 40 quốc gia với hơn 200.000 môn sinh cho thấy sức lan tỏa của môn võ Việt trên trường quốc tế.

Từ những trải nghiệm tại Paris, nam nghệ sĩ cho biết anh mong muốn trong tương lai có thể kể câu chuyện về Vovinam bằng điện ảnh. Theo anh, đây sẽ là một cách để giới thiệu môn võ Việt và những giá trị văn hóa gắn với Vovinam đến với đông đảo khán giả trong và ngoài nước.

World Cup Vovinam - Việt Võ Đạo lần thứ 7 là dịp quy tụ gần 500 võ sư, huấn luyện viên và vận động viên đến từ 20 quốc gia. Với Quyền Linh, chuyến đi lần này không chỉ là cơ hội tham dự một sự kiện quốc tế về Vovinam mà còn để lại nhiều cảm xúc khi được chứng kiến môn võ Việt được đông đảo bạn bè quốc tế đón nhận và sử dụng các thuật ngữ bằng tiếng Việt trong quá trình tập luyện, thi đấu.