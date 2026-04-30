NSƯT Hoài Linh kết hợp NSƯT Quyền Linh trong phim mới

“La bàn không hướng Bắc” được phát triển từ tên gọi ban đầu “Đường về”. Theo Quách Beem, việc đổi tên phản ánh sự thay đổi trong cách tiếp cận nội dung. Nếu “Đường về” nhấn mạnh vào đích đến, thì tên gọi mới tập trung vào quá trình con người đi lạc và những hệ quả họ phải đối mặt.

“La bàn không hướng Bắc” là một ẩn dụ. Khi chiếc la bàn mất phương Bắc, con người sẽ mất phương hướng”, đạo diễn chia sẻ. Bộ phim khai thác sâu hành trình nội tâm của những người trẻ đứng trước áp lực về gia đình, tình yêu và trách nhiệm. Ở đó, nhân vật chính không phải không muốn quay về, mà là đã đi quá xa, đi sai hướng đến mức khi muốn quay đầu thì mọi thứ không còn như cũ.

NSƯT Quyền Linh (ngoài cùng bên phải) và Quách Beem (giữa)

Bộ phim đặt ra câu hỏi về những giá trị nền tảng trong cuộc sống hiện đại. Khi con người đánh mất “hướng Bắc” của mình - biểu trưng cho gia đình, tình thương và đạo đức - thì hành trình phía trước dễ dàng trở thành sự lạc lối. Hình ảnh “la bàn” trong phim không xuất hiện trực diện như một vật thể cụ thể mà được thể hiện tinh tế qua các tình huống, cảm xúc và những ranh giới đúng - sai mà nhân vật phải đối diện.

Quách Beem nhấn mạnh: “Điều đáng sợ không phải là đi chậm hay đi nhanh, mà là đi đúng hay sai hướng. Đôi khi chỉ một quyết định sai lầm có thể kéo theo nhiều hệ lụy cho bản thân và những người thân yêu”. Đây là thông điệp mà ê-kíp muốn gửi gắm, đặc biệt là với thế hệ trẻ trước những ngã rẽ cuộc đời.

NSƯT Hoài Linh đảm nhận một vai diễn khách mời

Bên cạnh nội dung, dự án gây chú ý khi có sự tham gia của NSƯT Quyền Linh trong vai trò cố vấn nghệ thuật và NSƯT Hoài Linh với một vai diễn khách mời mang tính cảm xúc. Theo ê-kíp, sự đồng hành của hai nghệ sĩ góp phần hoàn thiện chiều sâu câu chuyện và tạo thêm động lực trong quá trình sản xuất. Ngoài ra, dàn diễn viên của phim sẽ được công bố trong thời gian tới.

“La bàn không hướng Bắc” dự kiến sẽ ghi hình trong khoảng 4 - 5 tuần tại các địa điểm như TP.HCM, Côn Đảo và một số địa phương khác. Bộ phim hướng đến kế hoạch ra rạp phục vụ khán giả vào cuối năm nay.