Nữ chính "Hộ linh tráng sĩ" kể chuyện tập võ, nhiều lần chém nhầm bạn diễn

Trần Thiên Tú không phải gương mặt xa lạ với điện ảnh Việt. Nữ diễn viên sinh năm 1991 bén duyên diễn xuất từ nhỏ, từng gây chú ý với vai bé Ngô trong Áo lụa Hà Đông, sau đó tiếp tục tham gia Huyền thoại bất tử. Đầu thập niên 2010, Thiên Tú sang Trung Quốc học tại Học viện Hý kịch Trung ương ở Bắc Kinh để trau dồi diễn xuất. Sau một thời gian ít xuất hiện trên màn ảnh, năm 2025, cô được khán giả chú ý trở lại với vai Mèo trong Tử chiến trên không. Ở tuổi 35, nữ diễn viên tiếp tục thử sức với một dự án có nhiều yêu cầu về thể lực và võ thuật là Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh.

Trong cuộc trò chuyện với VOV.VN, Thiên Tú chia sẻ về hành trình trở lại điện ảnh, những tháng ngày tập luyện khắc nghiệt và trải nghiệm làm việc cùng Johnny Trí Nguyễn.

Trần Thiên Tú trong Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh. Ảnh: NVCC

7 tháng tập võ, cưỡi ngựa và sử dụng song kiếm

PV: Để vào vai An Nhiên trong Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh, Tú đã chuẩn bị về võ thuật như thế nào?

Trần Thiên Tú: Khi tôi tham gia dự án, tôi nghe mọi người kể rằng ban đầu anh Johnny Trí Nguyễn có vẻ chưa thực sự ưng ý. Nhìn tôi lúc đó hoàn toàn không có dáng vẻ của một người biết võ, cũng không tạo cảm giác rắn rỏi. Thực tế, kiến thức võ thuật của tôi gần như bằng 0 nên phải được đào tạo lại từ đầu.

Mà để chuẩn bị cho phim này thì không chỉ có võ thuật. Tôi còn phải học cưỡi ngựa, một chút nhào lộn và đặc biệt là đánh kiếm. An Nhiên sử dụng hai thanh kiếm song song, đây là thử thách rất lớn đối với tôi.

Tôi chỉ thuận tay phải, còn tay trái trước đó gần như không dùng được vào những việc đòi hỏi kỹ thuật. Khi tập, tôi buộc phải rèn cả hai tay để có thể sử dụng song kiếm cùng lúc.

Lịch tập của chúng tôi là 5 buổi mỗi tuần, mỗi buổi khoảng 5 tiếng và kéo dài trong 7 tháng. Gần như ngày nào tôi cũng có mặt ở võ đường Liên Phong để tập luyện.

Trần Thiên Tú học võ thuật từ con số 0. Ảnh: NVCC

PV: Quá trình tập luyện kéo dài như vậy chắc hẳn không tránh khỏi chấn thương?

Trần Thiên Tú: Chấn thương thì gần như không đếm được. Có những lúc đau cơ, trẹo chân, bị xây xước hoặc trong lúc tập kiếm không tránh khỏi những va chạm vào tay.

Nhưng đó cũng là một phần trong quá trình tập luyện. Vì tôi bắt đầu gần như từ con số 0 nên phải làm quen với rất nhiều kỹ năng mới cùng một lúc.

PV: Điều khó nhất với Tú khi thực hiện các cảnh chiến đấu trên phim là gì?

Trần Thiên Tú: Trong phim rất ít cảnh chỉ có hai người đánh riêng với nhau. Thường sẽ là hai người đối đầu với một nhóm hoặc một người phải phối hợp với nhiều người. Vì thế, khả năng phối hợp giữa các diễn viên rất quan trọng.

Chúng tôi đã tập bài đánh từ trước, nhưng khó khăn của tôi là nhớ bài chậm hơn mọi người. Anh Tuấn Trần, anh Quách Ngọc Ngoan và các anh có nhiều kinh nghiệm với cảnh hành động thường nhớ động tác rất nhanh, còn tôi mất nhiều thời gian hơn.

Có thể nói vui rằng tôi là người “gây họa” nhiều nhất, vì đôi lúc nhớ bài chưa tốt nên dễ đánh hoặc chém nhầm vào bạn diễn trong lúc tập.

Đến hiện trường, bối cảnh thực tế lại có thể khác với lúc tập nên bài đánh đôi khi phải thay đổi. Tôi phải tập lại rất nhiều. Mọi người cũng hỗ trợ tôi rất nhiều, ban đầu thường đánh với khoảng 30% tốc độ để tôi theo được bài. Khi tôi đã nhớ và phối hợp ổn hơn, cả nhóm mới tăng dần lên tốc độ thực tế.

Qua đó tôi nhận ra cảnh hành động không chỉ là chuyện một người đánh đẹp hay thực hiện được động tác khó. Các diễn viên phải tập với nhau đủ lâu để hiểu nhịp và cảm nhận được bạn diễn của mình.

Tuấn Trần ngoài lạnh lùng nhưng “nghịch ngầm”

PV: Ấn tượng của Tú về Tuấn Trần trước và sau khi làm việc chung có gì khác nhau?

Trần Thiên Tú: Ban đầu tôi cũng hơi lo không biết làm việc với Tuấn Trần sẽ như thế nào. Tuấn Trần là một diễn viên được nhiều khán giả biết đến, lại cao, đẹp trai và nhìn bên ngoài khá lạnh lùng. Tôi từng nghĩ không biết mình có nói chuyện được với Tuấn không.

Nhưng vào dự án rồi tôi mới phát hiện Tuấn chỉ có vẻ ngoài lạnh lùng thôi, thực ra lại khá nghịch ngầm và hài hước.

Trong những buổi tập bài đánh rất căng thẳng, Tuấn thường tạo không khí vui vẻ để mọi người thoải mái và bớt mệt hơn, sau đó lại quay trở lại tập. Tuấn nhớ bài rất nhanh nên cũng hỗ trợ tôi nhiều, có những lúc tôi quên động tác tiếp theo thì còn nhắc bài cho tôi.

Tôi cảm thấy mình rất may mắn khi được tham gia một dự án quy mô lớn, làm việc với nhiều diễn viên có kinh nghiệm nhưng mọi người đều thân thiện, hài hước và hỗ trợ nhau. Cảm giác giống như những chiến binh thực sự kề vai sát cánh với nhau trong phim.

Trần Thiên Tú và Tuấn Trần tại buổi ra mắt phim Hộ linh tráng sĩ ở Ninh Bình

PV: Một bộ phim lấy cảm hứng từ lịch sử đặt ra áp lực thế nào cho Tú khi xây dựng nhân vật An Nhiên?

Trần Thiên Tú: Ngay từ đầu, dù đây là một bộ phim huyền sử, hành động, tinh thần mà đoàn phim hướng đến vẫn là cố gắng thể hiện được những giá trị và tinh thần của người Việt.

Khi tìm hiểu An Nhiên cũng như trao đổi với đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, tôi từng rất căng thẳng vì không biết nên xây dựng nhân vật thế nào. Sau đó tôi nhận ra một nhân vật không được tạo nên chỉ bởi diễn xuất. Trang phục, đạo cụ, bạn diễn và đặc biệt là bối cảnh đều giúp diễn viên tìm thấy nhân vật của mình.

Đạo diễn từng nói với tôi rằng: “Con không cần phải căng thẳng đâu, cứ ra đến Ninh Bình rồi sẽ cảm nhận được không gian đó”.

Và thực sự khi đến Ninh Bình, tôi mới hiểu điều đó.

An Nhiên là hành trình đi tìm giá trị thật của bản thân

PV: Ninh Bình đã giúp Tú tìm thấy An Nhiên như thế nào?

Trần Thiên Tú: Đoàn phim đưa chúng tôi đến những nơi mà lúc đó khách du lịch chưa được tiếp cận. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy những phong cảnh như vậy.

Có những lúc chúng tôi trèo lên một ngọn núi đá rất cao, từ đó nhìn xuống dòng sông, những cánh đồng và đàn chim trắng bay phía dưới. Cảm xúc lúc ấy rất mạnh. Tôi chỉ nghĩ: “Trời ơi, đẹp quá”.

Tôi cảm thấy đây chính là tinh thần mình muốn mang vào phim. Đó là tình yêu với phong cảnh, với không gian và với chính bầu không khí mà mình đang hít thở.

Tôi cũng nghĩ rằng nếu An Nhiên sống ở nơi này khoảng một nghìn năm trước, có lẽ cô ấy cũng từng nhìn thấy những cảnh tượng tương tự. Tình yêu của cô ấy dành cho nơi mình sống có thể bắt đầu từ cỏ cây, sông núi, gia đình và những con người xung quanh. Những trải nghiệm đó giúp tôi có nhiều cảm xúc hơn khi xây dựng nhân vật.

PV: Điều gì ở An Nhiên khiến Tú đồng cảm nhất?

Trần Thiên Tú: An Nhiên có vẻ ngoài nhỏ nhắn và có thể khiến người khác nghĩ rằng cô ấy yếu đuối, nhưng bên trong lại rất mạnh mẽ.

Chính vì bề ngoài đó nên cô ấy thường không được coi trọng về sức mạnh và khả năng của mình. Đặc biệt, An Nhiên phải đối diện với sự ngăn cản rất lớn từ cha. Đại ý là: con không được tập võ, không được đánh nhau, không được bước vào chiến đấu.

Với An Nhiên, sự ngăn cản ấy khiến cô cảm thấy như cha cho rằng mình không làm được.

Tôi nghĩ không chỉ riêng An Nhiên. Bản thân tôi hay nhiều bạn trẻ cũng có thể từng trải qua cảm giác bị tác động rất nhiều bởi đánh giá của những người xung quanh. Mình phải cố gắng vượt qua rào cản đó. Đôi khi vì quá để ý đến cách người khác nhìn mình, mình còn quên mất giá trị thực sự của bản thân là gì.

Với tôi, hành trình của An Nhiên cũng là hành trình tìm lại tính cách và giá trị thật của chính cô ấy.

PV: Có phải vì vậy mà Tú cho rằng câu chuyện của An Nhiên có thể gần với khán giả trẻ hôm nay, dù bối cảnh phim thuộc về quá khứ?

Trần Thiên Tú: Đúng vậy. Đạo diễn từng nói với tôi rằng chú muốn làm bộ phim này cho người trẻ.

Có một câu hỏi khiến tôi suy nghĩ rất nhiều: Nếu không có tất cả những sự đánh giá của mọi người xung quanh thì mình thực sự sẽ là ai?

An Nhiên trong phim cũng đang đi tìm câu trả lời cho câu hỏi đó. Hành trình này chạm đến tôi và khiến tôi có rất nhiều cảm xúc khi đóng vai.

Tôi hy vọng điều đó cũng có thể chạm đến khán giả, đặc biệt là những người trẻ từng loay hoay trước cách người khác nhìn nhận mình.

PV: Sau hành trình với An Nhiên, Tú nhìn nhận vai diễn này như thế nào trong sự nghiệp của mình?

Trần Thiên Tú: Tôi cảm thấy An Nhiên và việc được tham gia Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh giống như một bước ngoặt, giúp tôi bước ra khỏi vùng an toàn.

Trước đây, tôi chủ yếu tham gia những vai thiên về tâm lý. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đảm nhận vai chính trong một dự án có quy mô lớn như vậy.

Nói “trưởng thành” thì nghe có vẻ hơi to tát, nhưng thực sự tôi thấy mình “lời” rất nhiều sau bộ phim. Tôi được học võ, học thêm về diễn xuất, được đến Ninh Bình và đặt chân tới những nơi có thể nhiều khách du lịch cũng chưa từng đến.

Quan trọng hơn, tôi được cảm nhận không khí của cả đoàn khi mọi người cùng làm một bộ phim, cùng muốn truyền tải những giá trị sâu sắc nhưng vẫn gần gũi với khán giả.

Vì thế, tôi cảm thấy rất tự hào và may mắn khi được tham gia dự án này.

PV: Xin cảm ơn Trần Thiên Tú!