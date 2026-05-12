Nữ diễn viên Việt 18 tuổi xuất hiện tại thảm đỏ LHP Venice giờ ra sao?

Thứ Ba, 09:14, 12/05/2026

VOV.VN - Từng gây chú ý khi xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim Venice lần thứ 71 với vai diễn táo bạo trong "Đập cánh giữa không trung" ở tuổi 18, Thùy Anh hiện có nhiều thay đổi về hình ảnh và trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt.

Hà Phương/VOV.VN
Tag: Đập cánh giữa không trung Liên hoan phim Venice Thùy Anh tuổi 18 Thùy Anh cảnh nóng DANAFF phim Việt Nam Thùy Anh hiện tại Gái già lắm chiêu Tình yêu và tham vọng
Trang:
Năm 2014, "Đập cánh giữa không trung" của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp gây tiếng vang khi giành giải “Phim hay nhất” tại Tuần lễ phê bình phim quốc tế trong khuôn khổ Liên hoan phim Venice lần thứ 71. Khi ấy, Thùy Anh mới tròn 18 tuổi nhưng đã đảm nhận vai nữ chính Huyền – cô gái trẻ phải đối diện với nhiều biến cố khắc nghiệt của cuộc đời.
Vai diễn này giúp Thùy Anh nhận được nhiều sự chú ý bởi lối diễn xuất giàu cảm xúc và đầy bản năng. Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng đó là những gì “bản năng và ngây ngô nhất” của cô ở thời điểm ấy. Trong phim, Thùy Anh phải thực hiện nhiều cảnh quay tâm lý nặng, kể cả những phân đoạn táo bạo.
Hình ảnh cô gái trẻ xuất hiện trên thảm đỏ Venice năm đó cũng trở thành một dấu ấn đáng nhớ với khán giả yêu điện ảnh Việt. Với Thùy Anh, đây được xem như cú chạm ngõ đầu tiên với điện ảnh thế giới khi tuổi đời còn rất trẻ.
Sau hơn 10 năm, nữ diễn viên sinh năm 1995 đã có nhiều thay đổi cả về hình ảnh lẫn định hướng sự nghiệp. Không còn gắn với vẻ ngoài mong manh, buồn bã như trong "Đập cánh giữa không trung", Thùy Anh lựa chọn hành trình Nam tiến để tìm thêm cơ hội phát triển nghề nghiệp.
Cô dần xây dựng hình ảnh trưởng thành, hiện đại và quyến rũ hơn. Thùy Anh thường xuất hiện với phong cách gợi cảm, khoe vóc dáng săn chắc nhờ chăm chỉ tập luyện thể thao và duy trì lối sống lành mạnh.
Sự thay đổi về ngoại hình giúp nữ diễn viên tạo dấu ấn mới trong mắt công chúng sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.
Không chỉ theo đuổi dòng phim nghệ thuật, Thùy Anh còn trở thành gương mặt quen thuộc của nhiều dự án truyền hình giờ vàng và phim điện ảnh. Khán giả biết đến cô qua các tác phẩm như "Gái già lắm chiêu", "Tình yêu và tham vọng", "Đừng nói khi yêu" hay gần đây là "Vì mẹ anh phán chia tay".
Sắp tới, "Đập cánh giữa không trung" sẽ được trình chiếu trở lại trong khuôn khổ chương trình “Diện mạo Điện ảnh Việt Nam 40 năm Đổi Mới” tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng. Với Thùy Anh, việc bộ phim gắn liền với tên tuổi mình được chọn chiếu lại mang đến cảm giác đặc biệt.
Nữ diễn viên cho biết cô vừa mong chờ, vừa hồi hộp khi được xem lại chính mình của tuổi 18 trên màn ảnh. Với cô, đó không chỉ là dịp nhìn lại một vai diễn cũ mà còn là hành trình trở về với thanh xuân – nơi cô từng bước vào điện ảnh bằng tất cả sự hồn nhiên và bản năng.
Thùy Anh cũng kỳ vọng lần tái ngộ này tại Đà Nẵng sẽ giúp cô cùng khán giả nhìn lại chặng đường trưởng thành của bản thân, đồng thời trân trọng những giá trị nguyên bản mà cô từng gửi gắm vào nhân vật Huyền trong Đập cánh giữa không trung.

Lê Phương tiết lộ hậu trường cảnh nóng với Quốc Huy: "Cứ quay là cười"
Rapper Pháo nói về cảnh nóng trong lần đầu đóng phim điện ảnh "Thỏ ơi!!"
LyLy nói gì về việc đóng cảnh nóng và "xào couple" trong "Thỏ ơi!"?
