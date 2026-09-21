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Nữ nghệ sĩ Việt ngoài 70 tuổi với hơn 800 vai diễn trên màn ảnh là ai?

Thứ Hai, 06:00, 21/09/2026
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VOV.VN - Sau hơn hai thập kỷ gắn bó với màn ảnh và hơn 800 vai diễn, nghệ sĩ Thanh Hiền tiếp tục thử sức ở một công việc mới khi đảm nhận lồng tiếng cho nhân vật người bà trong phim hoạt hình Hòn đảo quên lãng.

Nghệ sĩ Thanh Hiền đảm nhận phần lồng tiếng Việt cho nhân vật Lola Fatima trong phim hoạt hình Hòn đảo quên lãng. Đây tiếp tục là một vai người bà - hình tượng đã gắn với nữ nghệ sĩ trong nhiều năm qua, nhưng lần này bà không xuất hiện trực tiếp trên màn ảnh mà truyền tải nhân vật hoàn toàn bằng giọng nói.

Lola Fatima là người nuôi dưỡng và đồng hành cùng cô gái Jo từ nhỏ. Sau khi cha Jo rời Manila sang Mỹ, bà trở thành chỗ dựa của cháu gái, mang đến một tuổi thơ gắn với những bữa ăn gia đình, những lần hát karaoke và những câu chuyện về hòn đảo thần thoại Nakali.

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Sau hơn 800 vai diễn, nghệ sĩ Thanh Hiền tiếp tục thử sức với công việc lồng tiếng ở tuổi ngoài 70.

Việc nghệ sĩ Thanh Hiền đảm nhận nhân vật này có sự tương đồng với những dạng vai quen thuộc trong sự nghiệp của bà: những người mẹ, người bà mộc mạc, giàu tình cảm, âm thầm chăm sóc và bảo vệ con cháu. Đây cũng là lý do nhiều khán giả gọi bà bằng danh xưng “người bà quốc dân” của màn ảnh Việt.

Hành trình đến với nghề diễn của nghệ sĩ Thanh Hiền khá đặc biệt. Bà không được đào tạo diễn xuất bài bản và chỉ bước vào con đường diễn xuất chuyên nghiệp khi đã ở tuổi U60. Trước đó, nữ nghệ sĩ nhiều năm làm công việc nội trợ và tham gia công tác thông tin, tuyên truyền tại địa phương.

Năm 2005, bà có vai diễn truyền hình đầu tiên trong Mùi ngò gai. Từ đó, nghệ sĩ Thanh Hiền liên tục xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh, truyền hình, tích lũy hơn 800 vai diễn trong hơn hai thập kỷ.

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Trong Hòn đảo quên lãng, nghệ sĩ Thanh Hiền tiếp tục gắn với hình tượng người bà giàu tình cảm.

Gương mặt phúc hậu, vóc dáng nhỏ nhắn cùng cách diễn tự nhiên khiến bà thường được các đạo diễn lựa chọn cho những vai người mẹ, người bà có cuộc sống bình dị. Năm 2019, nghệ sĩ Thanh Hiền xuất hiện trong Mắt biếc của đạo diễn Victor Vũ với vai bà nội của Ngạn.

Dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của bà đến với Lật mặt 7: Một điều ước. Ở tuổi 70, nghệ sĩ Thanh Hiền đảm nhận vai bà Hai, cũng là vai chính điện ảnh đầu tiên trong sự nghiệp. Nhân vật người mẹ lớn tuổi với những nỗi niềm về gia đình giúp tên tuổi của bà được đông đảo khán giả biết đến hơn.

Trong phim, bà Hai là nhân vật có nhiều cảnh quay và xuất hiện tại các bối cảnh trải dài từ Bắc vào Nam. Sau khi phim ra mắt và đạt doanh thu gần 500 tỷ đồng, nghệ sĩ Thanh Hiền từ một gương mặt quen thuộc qua nhiều vai phụ trở thành cái tên được công chúng chú ý nhiều hơn.

Sau đó, nữ nghệ sĩ tiếp tục góp mặt trong Nhà gia tiên của đạo diễn Huỳnh Lập, bộ phim có sự tham gia của nhiều thế hệ diễn viên, trong đó có Phương Mỹ Chi.

Không dừng lại ở những vai người bà, người mẹ quen thuộc, thời gian gần đây nghệ sĩ Thanh Hiền còn thử sức ở những dạng nhân vật khác. Năm 2026, ở tuổi 74, bà lần đầu tham gia dòng phim kinh dị với Quỷ nhập tràng 2, đảm nhận vai bà đồng.

Việc chuyển từ những bộ phim gia đình sang thể loại kinh dị cho thấy nữ nghệ sĩ vẫn tiếp tục tìm kiếm những trải nghiệm mới sau hàng trăm lần đứng trước máy quay.

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Vai bà Hai trong "Lật mặt 7: Một điều ước" giúp tên tuổi nghệ sĩ Thanh Hiền được đông đảo khán giả biết đến hơn.

Với Hòn đảo quên lãng, nghệ sĩ Thanh Hiền lại bước vào một không gian khác: phòng thu lồng tiếng. Thay vì sử dụng hình thể và biểu cảm trực tiếp trước ống kính, bà phải thể hiện một người bà thông qua giọng nói.

Nhân vật Lola vốn do diễn viên Dolly de Leon lồng tiếng trong phiên bản gốc. Ở bản tiếng Việt, nghệ sĩ Thanh Hiền đảm nhận nhiệm vụ đưa nhân vật đến gần hơn với khán giả trong nước.

Hòn đảo quên lãng xoay quanh tình bạn, gia đình và những ký ức gắn với người thân. Phim có suất chiếu sớm ngày 24/9 trước khi chính thức khởi chiếu tại Việt Nam.

Từ một người nội trợ bước vào nghề diễn khi đã ở tuổi ngũ tuần, sau hơn hai thập kỷ và hơn 800 vai diễn, nghệ sĩ Thanh Hiền vẫn tiếp tục làm việc ở tuổi ngoài 70. Từ truyền hình, điện ảnh, phim gia đình, kinh dị đến lồng tiếng hoạt hình, hành trình của bà cho thấy một diễn viên có thể tiếp tục tìm thấy những trải nghiệm mới ngay cả khi đã gắn bó với nghề trong nhiều năm.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: ĐPCC
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