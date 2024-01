Sáng 8/1, lễ trao giải Quả cầu Vàng 2024 đã diễn ra tại Mỹ. Giải thưởng nhằm tôn vinh sự xuất sắc trong cả thành tựu điện ảnh và truyền hình. Các hạng mục của giải thưởng trải dài trên nhiều thể loại phim như chính kịch, ca nhạc, hài, đồng thời mở rộng sự chú ý sang cả truyền hình.

Năm nay, "Barbie" của nữ đạo diễn Greta Gerwig dẫn đầu mảng điện ảnh với 9 đề cử, trở thành phim được đề cử nhiều thứ hai trong lịch sử lễ trao giải này, đồng thời san bằng tỷ số với bộ phim Carabet. Theo sau đó là "Oppenheimer" với 8 đề cử.

"Oppenheimer" của Christopher Nolan thắng đậm tại Quả cầu Vàng 2024

Dù đứng sau "Barbie" về số đề cử nhưng bom tấn "Oppenheimer" của Christopher Nolan được gọi tên ở giải quan trọng nhất - Phim chính kịch hay nhất Quả cầu Vàng. Bộ phim kể về "cha đẻ của bom nguyên tử" - nhà vật lý lý thuyết J. Robert Oppenheimer. Phim có kinh phí đầu tư 100 triệu USD và được nhiều chuyên trang điện ảnh đánh giá là tác phẩm đáng chú ý nhất của mùa trao giải điện ảnh năm nay, cũng là một trong những phim điện ảnh xuất sắc nhất của năm 2023.

Ngoài được vinh danh một trong những hạng mục quan trọng nhất, phim còn giúp Christopher Nolan đoạt cúp Đạo diễn điện ảnh xuất sắc, Nam diễn viên chính kịch xuất sắc được trao cho Cillian Murphy, Nam diễn viên phụ xuất sắc gọi tên Robert Downey Jr. và Nhạc phim điện ảnh hay nhất là Ludwig Goransson.

Trong khi đó, giải Phim hay nhất thể loại âm nhạc/hài kịch thuộc về "Poor Things" của đạo diễn Yorgos Lanthimos. Tác phẩm đoạt Cành Cọ Vàng Liên hoan phim Cannes 2023 "Anatomy of a Fall" vượt "Oppenheimer", "Killers of Flower Moon" giành giải Kịch bản phim điện ảnh xuất sắc. "The Boy and the Heron" của đạo diễn Hayao Miyazaki thắng Phim hoạt hình xuất sắc.

Hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại chính kịch gọi tên Lily Gladstone nhờ vai diễn xuất sắc trong "Killers of the Flower Moon". Trong khi đó, Paul Giamatti thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại thể loại nhạc kịch/hài kịch với phim "The Holdovers".