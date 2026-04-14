Phil Collins, Oasis được vinh danh vào Đại sảnh danh vọng Rock & Roll năm 2026

Ngày 13/4, Đại sảnh danh vọng Rock & Roll chính thức công bố danh sách các nghệ sĩ được vinh danh năm 2026, bao gồm Phil Collins, Oasis, Billy Idol, Wu-Tang Clan, Luther Vandross, Sade, Joy Division/New Order và Iron Maiden.

Ryan Seacrest và Lionel Richie đã công bố những người được vinh danh trong tập mới nhất của chương trình American Idol, nhân dịp kỷ niệm Đại sảnh danh vọng Rock & Roll. Bên cạnh hạng mục nghệ sĩ biểu diễn, Queen Latifah, Graham Parsons, Celia Cruz, Fela Kuti và MC Lyte sẽ được vinh danh với giải thưởng ảnh hưởng sớm, trong khi Linda Creed, Arif Mardin, Jimmy Miller và Rick Rubin sẽ nhận giải thưởng xuất sắc về âm nhạc.

Các nghệ sĩ đủ điều kiện được vinh danh vào Đại sảnh danh vọng Rock & Roll khi album đầu tay của họ tròn 25 tuổi. Collins, Vandross và Wu-Tang Clan đều được đề cử lần đầu tiên. Collins từng được vinh danh cùng Genesis vào năm 2010 và giờ đây gia nhập nhóm hiếm hoi những người được vinh danh hai lần. Idol và Sade được đề cử lần thứ hai, Idol nhận được đề cử đầu tiên vào năm ngoái, trong khi Sade từng được đề cử vào năm 2024. Iron Maiden, Joy Division/New Order và Oasis đều được đề cử lần thứ ba.

“Được vinh danh vào Đại sảnh danh vọng Rock & Roll là vinh dự cao nhất trong giới âm nhạc. Chúng tôi mong chờ được tôn vinh những nghệ sĩ xuất sắc này tại lễ trao giải năm nay, đó sẽ là một đêm khó quên”, John Sykes, chủ tịch của Đại sảnh danh vọng Rock & Roll, cho biết.

Có lẽ sự bất ngờ lớn nhất năm nay là Mariah Carey, người một lần nữa bị từ chối đề cử lần thứ ba sau khi đã được đề cử vào các năm 2021 và 2023. Những nghệ sĩ khác cũng bị từ chối đề cử năm nay bao gồm Lauryn Hill, Pink, The Black Crowes, Jeff Buckley, Melissa Etheridge và INXS.

Ngoài các nghệ sĩ biểu diễn, Ed Sullivan sẽ được vinh danh sau khi qua đời với giải thưởng Ahmet Ertegun, dành riêng cho những nhân vật trong ngành công nghiệp âm nhạc không phải là nghệ sĩ biểu diễn nhưng có ảnh hưởng lớn đến âm nhạc. Chương trình truyền hình lâu năm Ed Sullivan Show đã có tác động sâu sắc trong việc đưa âm nhạc đến với công chúng, với những buổi biểu diễn âm nhạc truyền hình lịch sử của nhiều nghệ sĩ, bao gồm Elvis Presley, Rolling Stones và nổi tiếng nhất là Beatles. Ba buổi biểu diễn của Beatles năm 1964 đã khởi nguồn cho cơn sốt Beatlemania và làn sóng nhạc Anh xâm nhập thị trường âm nhạc, truyền cảm hứng cho vô số nhạc sĩ trẻ từ Billy Joel đến Bruce Springsteen và Aerosmith theo đuổi âm nhạc. Có thể nói đây là buổi biểu diễn âm nhạc truyền hình quan trọng nhất mọi thời đại.

Lễ vinh danh sẽ được ghi hình vào ngày 14/11/2026 tại Nhà hát Peacock ở Los Angeles, đây là năm thứ hai liên tiếp địa điểm này được tổ chức, và chương trình sẽ được phát sóng trên ABC và Disney+ vào tháng 12/2026.