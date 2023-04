Phim BoyLove Thái Lan đổ bộ thị trường Việt: Điều gì tạo nên sức hút?

Nửa đầu năm 2023 đánh dấu sự thành công ngoài mong đợi của ngành công nghiệp phim Boylove Thái Lan không chỉ tại thị trường sân nhà mà còn tạo được tiếng vang tại nhiều quốc gia Châu Á như Trung Quốc, Indonesia, Malaysia… trong đó có cả Việt Nam. Những bộ phim Boylove được đầu tư chỉn chu từ khâu kịch bản, hình ảnh, đặc biệt là dàn mỹ nam “đẹp như hoa” khiến người hâm mộ Việt không khỏi thích thú. Một số cái tên phải kể đến như “KinPorcher series”, “Cơm gà ánh trăng”, “Dây dầu gai”…đã tạo được dấu ấn đậm nét trong lòng người hâm mộ thể loại phim LGBTQ+ tại Việt Nam.

Nối tiếp chuỗi thành công của những series phim, nhiều công ty chủ quản của dàn diễn viên Boylove Thái đã đặt hẹn hàng loạt sự kiện fanmeeting, concert với khán giả Việt. Sự xuất hiện của các couple nổi tiếng như BrightWin, BounPrem, OhmNanon… tại Việt Nam trong những năm gần đây càng chứng tỏ sự hút mạnh mẽ của ngành công nghiệp phim Boylove Thái với thị trường Việt.

Lý giải cho sự thành công này, Thái Lan từ lâu đã là “ông lớn” đi đầu trong việc khai thác những câu chuyện tình yêu của các cặp đôi LGBTQ+. Khi mà phần lớn quốc gia Châu Á còn khá e ngại đụng chạm đến đề tài đồng tính tương đối nhạy cảm, các nhà làm phim tại Xứ sở Chùa Vàng đã khôn khéo quyết định khoanh vùng đầu tư, tập trung xây dựng kịch bản tình yêu học trò dễ tiếp cận với giới trẻ. Bởi vốn dĩ đây là đối tượng khán giả tương đối cởi mở với dễ tiếp nhận việc “khác biệt” giới tính và xu hướng tình dục. Những tác phẩm nổi bật như Love Sick (2014), Make It Right (2016), Together with me (2017)… nhanh chóng nhận được sự ủng hộ cuồng nhiệt của các fans “hủ nữ” Châu Á.

Poster phim Love Sick (2014).

Tiếp nối những thành công từ đề tài học đường vốn đã làm nên thương hiệu của Boylove Thái, các nhà sản xuất phim ngày càng chú trọng đầu tư xây dựng kịch bản, mạnh dạn vén màn những khía cạnh, góc khuất trong đời sống và tình yêu mà các cặp đôi đồng tính đang phải đối mặt. Không đơn thuần chỉ còn là chuyện yêu giữa hai nhân vật chính, phim Boylove Thái khéo léo lồng ghép cả những vấn đề nhức nhối trong xã hội ngày nay.

Bộ phim Not me (Cậu ấy không phải của tôi) kể về tuổi trẻ đầy tự do, nhiệt huyết của những chàng trai tuổi 20 trên hành trình đi tìm bản ngã và giá trị đích thực của gia đình, tình bạn. Diễn xuất bùng nổ của cặp đôi “lão làng” OffGun khiến khán giả không khỏi thổn thức bởi tình cảm trân quý cùng lý tưởng sống cao đẹp bị che đậy bởi những hiện thực xấu xí trong xã hội. Hay như bộ phim Lovely Writer (Đếm 10 là hôn) xoay quanh câu chuyện tình lãng mạn giữa tiểu thuyết gia Gene cùng chàng diễn viên Nubib đóng vai chính trong bộ phim BL được chuyển thể từ chính tác phẩm của Gene. Bộ phim ghi điểm không chỉ bởi những khoảnh khắc tình yêu ngọt ngào giữa hai nam chính mà còn cả những tình tiết ẩn ý về những góc khuất của nền công nghiệp phim Boylove tại Thái Lan.

Dòng phim Boylove của Thái Lan đang lên ngôi.

Sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng VoD (Dịch vụ truyền hình trả tiền) cũng là một trong những lý do quan trọng để phim Boylove Thái ngày càng được yêu thích tại Việt Nam. Hầu hết các bộ phim Boylove do Thái Lan sản xuất thường không được công chiếu trên truyền hình truyền thống hay màn ảnh lớn bởi đề tài nhạy cảm và hạn chế trong đầu tư, sản xuất. Tuy nhiên, sau đại dịch Covid - 19, nhu cầu sử dụng VoD ngày càng tăng mạnh, đặc biệt là tại thị trường Đông Nam Á. Điều này giúp khán giả Việt ngày càng dễ dàng tiếp cận và thưởng thức những tác phẩm Boylove Thái mà không bị hạn chế quá nhiều bởi quy định kiểm duyệt. Những cái tên như WeTv, Iqiyi dần trở nên quen thuộc với các “hủ nam”, “hủ nữ” Việt.

Sau tất cả, điều làm nên thương hiệu của dòng phim Boylove Thái chính là tương tác couple của dàn sao nam điển trai. Không chỉ có những tình tiết lãng mạn trên màn ảnh, các cặp đôi Boylove Thái còn không ngại thể hiện những hành động chemistry (phản ứng hóa học) ngoài đời thật khiến khán giả không khỏi rung động. Chính những cử chỉ lãng mạn và cùng ngoại hình hút mắt của dàn diễn viên càng khuấy đảo cộng đồng fan, tạo nên một nét “văn hóa BL” được đông đảo khán giả trẻ đón nhận. Một số cặp đôi BL nổi tiếng như MileApo, BibleBuild, OffGun, BrightWin… nhanh chóng sở hữu lượng fandom khổng lồ trên các nền tảng mạng xã hội, trở thành dàn diễn viên có giá trị thương hiệu cao và được săn đón tại thị trường trong nước và quốc tế.

Khi xã hội Việt Nam ngày càng phát triển hơn, định kiến đối với những người thuộc cộng đồng LGBTQ+ đã dần thu hẹp lại..Hàng loạt các sự kiện, tuần lễ diễu hành, các fanpage trên mạng xã hội được lập ra để ủng hộ người đồng tính tại Việt Nam dần trở thành những tín hiệu tích cực đối với sao Boylove Thái Lan. Không khó để bắt gặp những cộng đồng fandom của các cặp đôi Boylove Thái với lượt truy cập khổng lồ trên các trang mạng xã hội Facebook, Instagram, TikTok… Các sân khấu fanmeeting, concert sao Thái tại Việt Nam cũng thu hút từ hàng trăm đến hàng nghìn người hâm mộ ủng hộ và tham gia. Trong thời đại bùng nổ truyền thông và toàn cầu hóa như hiện nay, các hoạt động giao lưu trực tiếp sẽ là hướng đi đúng đắn của phim Boylove Thái để thỏa mãn nhu cầu của người hâm mộ cũng như cơ hội khai thác đối tượng khán giả mới tại thị trường quốc tế.

Rõ ràng, các series phim Boylove của Thái Lan đang dần khẳng định giá trị và sức hút đối với người hâm mộ Việt. Dự kiến trong nửa cuối năm 2023, khi hàng loạt phim Boylove đang rục rịch ra mắt, Việt Nam tiếp tục sẽ là điểm đến lý tưởng của dàn sao Thái trên hành trình chinh phục trái tim người hâm mộ./.