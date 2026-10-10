Quốc Thiên làm concert tại Hà Nội sau đêm diễn 10.000 khán giả ở TP.HCM

Đây là chặng tiếp theo trong hành trình concert mà Quốc Thiên xây dựng những năm gần đây. Nếu các cột mốc của một ca sĩ thường được nhìn qua số năm hoạt động, lượng khán giả hay giải thưởng, The Reflection Day 2 được định hướng xoay quanh việc nhìn lại những thay đổi, va vấp và lựa chọn trong gần hai thập kỷ ca hát của nam ca sĩ.

Quốc Thiên từng tham gia “Anh trai vượt ngàn chông gai” trước khi mở rộng chuỗi concert cá nhân.

“Reflection” - sự phản chiếu - trở thành tinh thần xuyên suốt chương trình. Hình ảnh tấm gương được sử dụng như biểu tượng cho việc nhìn lại những chặng đường đã qua, trong khi tấm khiên đại diện cho những giá trị đồng hành cùng Quốc Thiên trong quá trình làm nghề, gồm tình yêu âm nhạc, sự bền bỉ, lòng biết ơn và tình cảm của khán giả.

Theo ê-kíp, hình ảnh Quốc Thiên trong concert lần này được xây dựng như một người đã trải qua nhiều giai đoạn thử thách, từ những tác động bên ngoài đến nỗi sợ, sự hoài nghi, tổn thương hay những giới hạn của bản thân. Tinh thần của chương trình không đặt trọng tâm vào việc một người đã chiến thắng bao nhiêu lần, mà là cách họ tiếp tục bước đi sau những lần vấp ngã.

Concert cũng nối tiếp những dấu ấn của Quốc Thiên sau chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Bên cạnh nhóm khán giả đã theo dõi nam ca sĩ nhiều năm, những đêm diễn gần đây còn tiếp cận thêm lớp khán giả mới biết đến anh qua chương trình này.

Danh tính khách mời của The Reflection Day 2 hiện chưa được công bố. Theo thông tin từ ban tổ chức, các nghệ sĩ tham gia sẽ mang đến những màu sắc âm nhạc khác nhau và có những màn kết hợp với Quốc Thiên trên sân khấu.

Quốc Thiên sinh năm 1988 tại Đồng Nai, giành ngôi quán quân Vietnam Idol 2008. Sau cuộc thi, anh tiếp tục theo đuổi con đường ca hát dù từng trải qua nhiều giai đoạn khó khăn trong quá trình phát triển sự nghiệp.

Năm 2024 đánh dấu một bước chuyển khi Quốc Thiên tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, đồng thời bắt đầu xây dựng thương hiệu concert riêng với SKYNOTE - Thiên Thanh, kỷ niệm 16 năm ca hát. Hai đêm diễn tại Hà Nội và Đà Lạt thu hút tổng cộng hơn 8.000 khán giả, sau đó được đề cử Giải Cống hiến 2025 ở hạng mục Chương trình của năm.

Một năm sau, SKYNOTE 2025 - The Reflection được tổ chức tại TP.HCM với quy mô 10.000 khán giả, mức đông nhất trong sự nghiệp solo của Quốc Thiên tính đến thời điểm đó. Concert đồng thời gắn với dự án trồng rừng và hoạt động quyên góp hỗ trợ đồng bào miền Trung trong đợt thiên tai.

Với kế hoạch duy trì SKYNOTE định kỳ, đêm diễn tại Hà Nội cuối tháng 11 tiếp tục mở rộng chuỗi concert cá nhân của Quốc Thiên, đồng thời nối dài hành trình mà nam ca sĩ đã theo đuổi trong những năm gần đây.