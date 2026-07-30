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Vũ., Quốc Thiên, Bùi Công Nam hội tụ tại Trạm yêu Concert mùa 5

Thứ Năm, 09:58, 30/07/2026
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VOV.VN - Vũ., Quốc Thiên, Bùi Công Nam cùng nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ khác nhau sẽ góp mặt trong Trạm yêu Concert mùa 5, diễn ra tối 19/9 tại Cung điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội.

Trạm yêu Concert mùa thứ năm mang tên “Ga chờ”, tiếp tục được xây dựng theo hướng một chương trình âm nhạc giàu cảm xúc. Bên cạnh dàn nghệ sĩ, đơn vị tổ chức tập trung tạo ra trải nghiệm xuyên suốt để khán giả có cảm giác bước vào một không gian riêng thay vì chỉ đến nghe các tiết mục biểu diễn.

Theo BTC, trong bối cảnh thị trường biểu diễn ngày càng cạnh tranh, nhiều chương trình lựa chọn thu hút khán giả bằng việc công bố danh sách nghệ sĩ quy mô lớn. Trạm yêu Concert đi theo hướng khác khi kiên định xây dựng một thương hiệu concert có bản sắc riêng sau bốn mùa tổ chức.

“Khán giả không chỉ mua vé để nghe ca sĩ hát, mà còn mua vé để bước vào một thế giới cảm xúc”, đại diện chương trình cho biết.

vu., quoc thien, bui cong nam hoi tu tai tram yeu concert mua 5 hinh anh 1

Tinh thần này được thể hiện ngay từ cách đặt tên các hạng vé. Thay vì sử dụng những tên gọi phổ biến như Platinum, Gold hay Diamond, Trạm yêu Concert mùa 5 chia các khu vực thành Hẹn hò, Tương tư, Lãng mạn, Mộng mơ, Say đắm, Đang yêu và Trạm yêu.

Mỗi tên gọi đại diện cho một trạng thái tình cảm khác nhau. Qua đó, khán giả không chỉ lựa chọn vị trí ngồi mà còn có thể tìm thấy cung bậc cảm xúc phù hợp với mình trong hành trình của “Ga chờ”.

Dàn nghệ sĩ mùa thứ năm quy tụ nhiều giọng ca quen thuộc như Vũ., Phùng Khánh Linh, Bùi Công Nam, Đinh Mạnh Ninh, Quốc Thiên và Hoàng Tôn. Đây đều là những nghệ sĩ có phong cách âm nhạc riêng, sở hữu nhiều ca khúc được khán giả yêu thích.

Bên cạnh các tên tuổi đã có chỗ đứng, chương trình còn có sự xuất hiện của những gương mặt trẻ gồm Hà An Huy, Cheng, 14 Casper và Bon Nghiêm. Việc kết hợp các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ cho thấy định hướng mở rộng nhóm khán giả của Trạm yêu Concert, đồng thời duy trì màu sắc vốn có của chương trình.

Với tên gọi “Ga chờ”, mùa thứ năm tiếp tục khai thác những trạng thái quen thuộc trong tình yêu. Hình ảnh nhà ga gợi liên tưởng đến nơi con người gặp gỡ, chờ đợi hoặc nói lời chia xa. Đây cũng là không gian để những cảm xúc như hẹn hò, tương tư, mộng mơ hay say đắm được kết nối bằng âm nhạc.

Sau bốn mùa tổ chức, Trạm yêu được định vị như một chương trình hướng đến cộng đồng khán giả yêu âm nhạc và những trải nghiệm giàu cảm xúc. Thay vì chỉ tập trung cạnh tranh bằng quy mô sân khấu hoặc số lượng nghệ sĩ, đơn vị tổ chức muốn xây dựng mối liên kết lâu dài giữa khán giả với thương hiệu.

Sự trở lại của Vũ., Quốc Thiên, Bùi Công Nam, Phùng Khánh Linh, Đinh Mạnh Ninh, Hoàng Tôn cùng các nghệ sĩ trẻ được kỳ vọng tạo nên một đêm nhạc đa dạng về màu sắc. Mỗi nghệ sĩ mang đến một phong cách khác nhau, từ những bản tình ca sâu lắng đến các ca khúc trẻ trung, gần gũi với công chúng.

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Soobin - Bùi Công Nam: Màn kết hợp gây tò mò nhất "Trạm yêu 3"

VOV.VN - Concert "Trạm yêu 3 – Yêu lại từ đầu" công bố loạt sân khấu collab thiết kế riêng cho đêm 11/1/2026 tại Mỹ Đình. Trong đó, Soobin kết hợp Bùi Công Nam với “Tiến hay lùi” được xem là tiết mục gây tò mò nhất nhờ màu sắc đối lập và bản phối mới.

PV/VOV.VN
Ảnh: BTC
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