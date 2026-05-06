中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quốc Trường đến chúc mừng Ngọc Trinh, fan lập tức “đẩy thuyền” rần rần

Thứ Tư, 14:04, 06/05/2026

VOV.VN - Giữa lúc được người hâm mộ tích cực “đẩy thuyền”, Quốc Trường bất ngờ xuất hiện trên thảm đỏ để chúc mừng vai chính mới của Ngọc Trinh trong phim kinh dị “Thẩm mỹ viện âm phủ”, khiến sự kiện ra mắt phim càng thêm thu hút sự chú ý.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
Tag: Quốc Trường Ngọc Trinh Quốc Trường chúc mừng Ngọc Trinh Quốc Trường đẩy thuyền Ngọc Trinh Ngọc Trinh Quốc Trường thảm đỏ Ngọc Trinh Thẩm mỹ viện âm phủ Quốc Trường dự ra mắt phim Ngọc Trinh phim Thẩm mỹ viện âm phủ Ngọc Trinh vai chính phim kinh dị Xuân Lan Ngọc Trinh thảm đỏ Thẩm mỹ viện âm phủ showbiz Việt chúc mừng Ngọc Trinh
VOV.VN trên Google News
Trang:
quoc truong den chuc mung ngoc trinh, fan lap tuc day thuyen ran ran hinh anh 1
Thảm đỏ ra mắt phim “Thẩm mỹ viện âm phủ” diễn ra sôi động với sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ Việt. Sự kiện thu hút sự chú ý của khán giả khi quy tụ dàn diễn viên chính gồm Ngọc Trinh, Xuân Lan, Lê Xuân Tiền, Khazsak, Võ Phương Linh cùng đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng và nhiều gương mặt nổi bật của showbiz Việt.
quoc truong den chuc mung ngoc trinh, fan lap tuc day thuyen ran ran hinh anh 2
Một trong những khoảnh khắc gây chú ý tại sự kiện là sự xuất hiện của Quốc Trường. Nam diễn viên đến chúc mừng vai chính mới của Ngọc Trinh trong phim.
quoc truong den chuc mung ngoc trinh, fan lap tuc day thuyen ran ran hinh anh 3
Thời gian gần đây, Quốc Trường và Ngọc Trinh thường được người hâm mộ nhắc đến trên mạng xã hội, thậm chí tích cực “đẩy thuyền” vì những tương tác thân thiết. Vì vậy, việc nam diễn viên có mặt tại thảm đỏ càng khiến khán giả quan tâm.
quoc truong den chuc mung ngoc trinh, fan lap tuc day thuyen ran ran hinh anh 4
Trong phim, Ngọc Trinh đảm nhận vai Thanh, một bác sĩ ngoại khoa. Nhân vật này rơi vào biến cố lớn khi người yêu là Thuận, do Lê Xuân Tiền thủ vai, bất ngờ lâm vào hôn mê ngay trong ngày cầu hôn.
quoc truong den chuc mung ngoc trinh, fan lap tuc day thuyen ran ran hinh anh 5
Vì muốn cứu người mình yêu, Thanh chấp nhận bước vào một bệnh viện thẩm mỹ hẻo lánh. Tại đây, vẻ đẹp không còn là lời hứa ngọt ngào mà dần trở thành cánh cửa dẫn tới những bí mật u tối của cõi âm.
quoc truong den chuc mung ngoc trinh, fan lap tuc day thuyen ran ran hinh anh 6
Vai diễn lần này được xem là màn trở lại đáng chú ý của Ngọc Trinh trên màn ảnh rộng. Khác với hình ảnh quen thuộc trước đây, cô xuất hiện trong một màu sắc u tối, nhiều thử thách hơn về tâm lý và cảm xúc. Bên cạnh Ngọc Trinh, sự góp mặt của Xuân Lan cũng là điểm nhấn đáng chú ý.
quoc truong den chuc mung ngoc trinh, fan lap tuc day thuyen ran ran hinh anh 7
Lê Xuân Tiền gây tò mò khi kết đôi với đàn chị hơn tuổi Ngọc Trinh. Câu chuyện mở đầu khi họ là một cặp tình nhân bên nhau đã lâu.
quoc truong den chuc mung ngoc trinh, fan lap tuc day thuyen ran ran hinh anh 8
Vào đúng ngày Thuận (Lê Xuân Tiền) cầu hôn Thanh (Ngọc Trinh) thì bi kịch ập đến. Anh chìm vào hôn mê sau tai nạn. Để cứu anh, Thanh dấn thân vào hành trình nhiều đánh đổi mạo hiểm tại một bệnh viện ma quái và hẻo lánh.
quoc truong den chuc mung ngoc trinh, fan lap tuc day thuyen ran ran hinh anh 9
Hoa hậu Tiểu Vy đến chúc mừng Ngọc Trinh
quoc truong den chuc mung ngoc trinh, fan lap tuc day thuyen ran ran hinh anh 10
Hoa hậu H'Hen Niê.
quoc truong den chuc mung ngoc trinh, fan lap tuc day thuyen ran ran hinh anh 11
Diễn viên Ngọc Thanh Tâm.
quoc truong den chuc mung ngoc trinh, fan lap tuc day thuyen ran ran hinh anh 12
Diễn viên Đình Khang.
quoc truong den chuc mung ngoc trinh, fan lap tuc day thuyen ran ran hinh anh 13
Á hậu Quỳnh Anh.

Tin liên quan

Lê Phương tiết lộ hậu trường cảnh nóng với Quốc Huy: “Cứ quay là cười”
Lê Phương tiết lộ hậu trường cảnh nóng với Quốc Huy: “Cứ quay là cười”

VOV.VN - Lê Phương và Quốc Huy gây chú ý khi vào vai cặp đôi có mối quan hệ bắt đầu từ “tình một đêm” trong phim “Vì mẹ anh phán chia tay”. Tuy nhiên, hậu trường các cảnh nóng của cả hai lại diễn ra theo cách không ngờ: cứ diễn tới đâu là bật cười tới đó vì quá thân quen ngoài đời.

Lê Phương tiết lộ hậu trường cảnh nóng với Quốc Huy: “Cứ quay là cười”

Lê Phương tiết lộ hậu trường cảnh nóng với Quốc Huy: “Cứ quay là cười”

VOV.VN - Lê Phương và Quốc Huy gây chú ý khi vào vai cặp đôi có mối quan hệ bắt đầu từ “tình một đêm” trong phim “Vì mẹ anh phán chia tay”. Tuy nhiên, hậu trường các cảnh nóng của cả hai lại diễn ra theo cách không ngờ: cứ diễn tới đâu là bật cười tới đó vì quá thân quen ngoài đời.

Sao Việt 13/3: Quốc Trường lên tiếng về ảnh cưới với Ngọc Trinh
Sao Việt 13/3: Quốc Trường lên tiếng về ảnh cưới với Ngọc Trinh

VOV.VN - Sao Việt 13/3: Diễn viên Quốc Trường đăng ảnh mặc trang phục cưới chụp cùng Ngọc Trinh và đính chính đây chỉ là ảnh dàn dựng, đề nghị mọi người không đồn thổi. Thời gian qua, hai người vướng tin đồn hẹn hò vì thường xuyên xuất hiện chung.

Sao Việt 13/3: Quốc Trường lên tiếng về ảnh cưới với Ngọc Trinh

Sao Việt 13/3: Quốc Trường lên tiếng về ảnh cưới với Ngọc Trinh

VOV.VN - Sao Việt 13/3: Diễn viên Quốc Trường đăng ảnh mặc trang phục cưới chụp cùng Ngọc Trinh và đính chính đây chỉ là ảnh dàn dựng, đề nghị mọi người không đồn thổi. Thời gian qua, hai người vướng tin đồn hẹn hò vì thường xuyên xuất hiện chung.

Quốc Trường nhận “cuộc gọi” đặc biệt từ phim kinh dị Hollywood
Quốc Trường nhận “cuộc gọi” đặc biệt từ phim kinh dị Hollywood

VOV.VN - Mới đây, Universal Pictures cùng đơn vị phát hành tại Việt Nam đã công bố diễn viên Quốc Trường trở thành đại sứ phim ảnh cho “Điện thoại đen 2” – phần tiếp theo của thương hiệu kinh dị đình đám do hãng Blumhouse sản xuất.

Quốc Trường nhận “cuộc gọi” đặc biệt từ phim kinh dị Hollywood

Quốc Trường nhận “cuộc gọi” đặc biệt từ phim kinh dị Hollywood

VOV.VN - Mới đây, Universal Pictures cùng đơn vị phát hành tại Việt Nam đã công bố diễn viên Quốc Trường trở thành đại sứ phim ảnh cho “Điện thoại đen 2” – phần tiếp theo của thương hiệu kinh dị đình đám do hãng Blumhouse sản xuất.