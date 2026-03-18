Quỳnh Kool gây tranh cãi vì diễn xuất và tạo hình trong "Bước chân vào đời"

Thứ Tư, 11:40, 18/03/2026
VOV.VN - Vai Thương do Quỳnh Kool đảm nhận trong "Bước chân vào đời" đang thu hút sự quan tâm khi nhận nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả. Từ tạo hình, cách thể hiện cảm xúc đến diễn biến tâm lý nhân vật đều trở thành chủ đề bàn luận, trong khi nữ diễn viên cũng đã lên tiếng chia sẻ về dụng ý của ê-kíp.

Phim giờ vàng "Bước chân vào đời" đang trở thành tâm điểm bàn luận khi nhân vật Thương do Quỳnh Kool đảm nhận liên tục gây tranh cãi. Từ tạo hình, cách trang điểm cho đến diễn xuất “khóc nhiều”, nữ diễn viên nhận về loạt ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Một trong những tranh luận lớn nhất xoay quanh tạo hình của Thương trong những phân cảnh quan trọng, đặc biệt là lần ra mắt gia đình bạn trai. Nhiều khán giả cho rằng lớp trang điểm của nhân vật quá đậm, không phù hợp với hoàn cảnh một cô gái nghèo, phải bươn chải nuôi em. Những chi tiết như phấn mắt đậm, lông mi cong vút, gương mặt chỉn chu quá mức bị nhận xét là “lệch tông” so với bối cảnh sống khó khăn. Không ít ý kiến thẳng thắn cho rằng tạo hình này khiến nhân vật mất đi sự chân thực, thậm chí “tụt cảm xúc” khi theo dõi.

Tạo hình gây tranh cãi của Quỳnh Kool

Trên các diễn đàn, nhiều bình luận đặt vấn đề: một cô gái lần đầu ra mắt gia đình bạn trai, lại đang bị đánh giá “không môn đăng hộ đối”, đáng lẽ nên chọn phong cách nhẹ nhàng, giản dị. Ngược lại, việc xuất hiện với diện mạo quá nổi bật vô tình khiến nhân vật bị hiểu theo hướng “làm màu”, từ đó phần nào lý giải phản ứng gay gắt của mẹ bạn trai trong phim. Tuy nhiên, cũng có ý kiến bênh vực rằng việc một cô gái muốn xuất hiện chỉn chu trong dịp quan trọng là điều dễ hiểu, không nên quá khắt khe.

Bên cạnh tạo hình, diễn xuất của Quỳnh Kool cũng trở thành chủ đề bàn tán. Nhân vật Thương liên tục rơi vào những biến cố, kéo theo hàng loạt phân cảnh khóc. Nhiều khán giả thừa nhận nữ diễn viên thể hiện được sự giằng xé nội tâm, từ mạnh mẽ khi dạy dỗ em đến bất lực khi đối diện áp lực cuộc sống. Tuy nhiên, tần suất khóc dày đặc lại khiến không ít người cảm thấy mệt mỏi, cho rằng mạch phim trở nên nặng nề và thiếu điểm nghỉ.

Cảnh khóc dày đặc của Quỳnh Kool trong "Bước chân vào đời"

Một số bình luận tiêu biểu như: “Quỳnh Kool khóc thế là đủ rồi”, “Xem cảnh nào cũng thấy khóc”, hay “Nữ chính mà lúc nào cũng rơi nước mắt”. Theo đó, vấn đề không nằm ở khả năng diễn xuất mà ở cách kịch bản khai thác cảm xúc nhân vật, khiến hình ảnh Thương trở nên một màu, thiếu sự cân bằng giữa mạnh mẽ và yếu đuối.

Trước những phản ứng trái chiều, Quỳnh Kool đã lên tiếng trên trang cá nhân. Cô cho biết đã đọc các bình luận của khán giả và thừa nhận một phần góp ý là có cơ sở. Tuy nhiên, nữ diễn viên nhấn mạnh đây là dụng ý từ đầu của ê-kíp.

“Đọc bình luận thấy mọi người chê tóc tai rũ rượi, trang điểm như ma… mình cũng phải tự soi lại gương. Nhưng nghĩ lại thấy cũng đúng. Cô này trong phim gánh nhiều xung đột, tâm trạng còn chưa gỡ xong thì lấy đâu ra thời gian làm đẹp”, Quỳnh Kool chia sẻ.

Theo lý giải của nữ diễn viên, nhân vật Thương xuất hiện trong bối cảnh nhiều áp lực dồn nén nên việc đầu tư quá nhiều vào ngoại hình là điều không hợp lý. Ngay cả trong những dịp quan trọng, việc chuẩn bị của nhân vật cũng mang tính “tình thế” hơn là chỉn chu. Cô cho biết, theo tình tiết phim, Thương đi ra mắt nhà bạn trai với chiếc váy do em trai, em gái chuẩn bị, việc trang điểm cũng được hỗ trợ.

Dù vậy, tranh cãi không chỉ dừng ở tạo hình hay diễn xuất mà còn mở rộng sang kịch bản. Không ít khán giả cho rằng "Bước chân vào đời" đang đi theo mô-típ quen thuộc: cô gái nghèo, hiền lành yêu chàng trai giàu có nhưng bị gia đình phản đối. Những tình tiết như “mẹ chồng tương lai khó tính”, “môn đăng hộ đối” hay “oan gia ngõ hẹp” bị nhận xét là thiếu mới mẻ, dễ đoán.

Ngoài ra, việc xây dựng nhân vật cũng bị cho là chưa có nhiều đột phá. Hình ảnh nữ chính hiền lành, chịu thương chịu khó vốn đã quen thuộc trong phim truyền hình Việt. Trong khi đó, tuyến nhân vật phụ lại thiếu sự nhất quán về tính cách, khiến người xem khó đồng cảm.

Dẫu vậy, không thể phủ nhận rằng chính những tranh cãi này lại góp phần giúp "Bước chân vào đời" thu hút sự chú ý. Với Quỳnh Kool, vai Thương vẫn là một thử thách trong hành trình đa dạng hóa hình ảnh trên màn ảnh nhỏ.

Quỳnh Kool sinh năm 1995, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ với nhiều bộ phim như "Hãy nói lời yêu", "Hướng dương ngược nắng", "Garage hạnh phúc" hay "Đừng làm mẹ cáu". Việc đảm nhận vai Thương trong "Bước chân vào đời" tiếp tục là bước đi trong hành trình làm mới hình ảnh, dù vẫn còn những ý kiến trái chiều từ phía người xem.

Hà Phương/VOV.VN
VOV.VN - Bộ phim “Bước chân vào đời” với sự tham gia của Quỳnh Kool và Mạnh Trường khắc họa hành trình trưởng thành đầy chông chênh của người trẻ trước biến cố cuộc sống, áp lực mưu sinh và những lựa chọn khó khăn khi bước vào đời. Tác phẩm lên sóng trên VTV3 từ 23/2.

VOV.VN - Cộng đồng mạng bàn tán về diện mạo của Quỳnh Kool trong phim "Gió ngang khoảng trời xanh". Nhiều người cho rằng cô có gương mặt hơi sưng, tạo hình với mái tóc giả trở nên gượng gạo, biểu cảm đơ.

VOV.VN - Bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh" hội tụ dàn 3 nữ diễn viên đình đám của màn ảnh Việt gồm Phương Oanh, Quỳnh Kool và Việt Hoa. 3 gương mặt này không chỉ sở hữu nhan sắc nổi bật mà còn ghi dấu ấn với diễn xuất đa dạng, hứa hẹn mang đến những thước phim đầy cảm xúc cho khán giả.

