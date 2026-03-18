"Bước chân vào đời" tập 12: Mẹ Quân ra điều kiện để Thương rời xa Quân

Sau sự việc ở tập trước, khi Minh – em trai Thương – (Sơn Tùng) thừa nhận phá xe nhưng phủ nhận việc lấy tiền, mọi nghi ngờ vẫn dồn về phía gia đình cô. Trong diễn biến mới, Thương (Quỳnh Kool) chủ động tìm đến xin lỗi bà Dung (Quách Thu Phương), mong có thể xoa dịu tình hình. Tuy nhiên, cuộc gặp nhanh chóng trở nên căng thẳng khi bà Dung không chấp nhận lời giải thích. Bà cho rằng không chỉ tài sản bị xâm phạm mà danh dự gia đình cũng bị ảnh hưởng, vì vậy không thể dễ dàng bỏ qua.

Dù Thương khẳng định em trai mình không lấy tiền, bà Dung vẫn tỏ ra cứng rắn và yêu cầu đưa sự việc ra công an giải quyết. Trong thế cùng đường, Thương chấp nhận đề nghị bồi thường, thậm chí xin bà Dung rút đơn, dù bản thân đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Thế nhưng, điều kiện mà bà Dung đưa ra còn khắc nghiệt hơn: Thương phải rời xa Quân, cắt đứt mọi liên lạc với anh và tránh xa gia đình bà.

Ở phía Quân (Huỳnh Anh), anh cũng rơi vào trạng thái giằng xé giữa tình yêu và gia đình. Cuộc trò chuyện với Lâm (Mạnh Trường) cho thấy sự bối rối của Quân khi phải lựa chọn giữa “chữ tình” và “chữ hiếu”.

Trong khi đó, cuộc đối thoại giữa bà Hạnh (NSND Lan Hương) và bà Dung hé lộ thêm những góc nhìn sâu hơn về quan điểm của người lớn. Bà Dung thẳng thắn phản đối mối quan hệ của con trai với Thương, cho rằng hoàn cảnh của cô quá nặng gánh, dễ kéo theo nhiều hệ lụy cho gia đình. Ngược lại, bà Hạnh cố gắng khuyên nhủ, mong bà Dung mở lòng và cho các con một “đường lui”, tránh đẩy mọi chuyện đi quá xa dẫn đến những rạn nứt không thể hàn gắn.

Với hàng loạt xung đột chồng chéo, tập 12 hứa hẹn sẽ là bước ngoặt quan trọng, khi các nhân vật buộc phải đưa ra lựa chọn khó khăn. Liệu Thương có chấp nhận rời xa Quân để cứu em trai? Và Quân sẽ đứng về phía gia đình hay bảo vệ tình yêu của mình?

"Bước chân vào đời" tập 12 sẽ lên sóng lúc 20 giờ tối nay trên kênh VTV3.