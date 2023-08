Ra mắt MV mới, Phạm Đình Thái Ngân làm tay đua F1 quá ngầu

MV "Say em đắm yêu" là câu chuyện về 1 chàng trai say mê, đắm đuối trong tình yêu với cô gái xinh đẹp. Tuy nhiên, cặp đôi không thể thuận lợi hẹn hò mà vấp phải chướng ngại vật là cha của cô gái. Để chứng tỏ tấm chân tình, chàng trai đã tham gia cuộc đua với cha cô gái. Trên đường đua rực lửa, chàng trai có những cú đánh lái, rẽ trái, rẽ phải vô cùng ấn tượng. MV mang đến không khí nồng nhiệt, cuồng say, vừa thể hiện tình yêu trai gái vừa làm người xem mãn nhãn bởi đường đua gợi nhớ giải đấu công thức 1 đình đám trên thế giới.

Dù dồn nhiều thời gian, công sức để thực hiện MV nhưng Phạm Đình Thái Ngân vẫn nhận nhiều chia sẻ từ khán giả. Một số khán giả đã đặt lên bàn cân hình ảnh đua xe của Thái Ngân với hình ảnh đua xe từ bộ phim Fast & Furious. Với vấn đề này, Phạm Đình Thái Ngân chia sẻ: “Thật ra thì không giống Fast & Furious đâu. Fast & Furious là đua xe ngoài đường, đua có câu chuyện hấp dẫn, kịch tính, còn MV của tôi là đua xe tại trường đua, không thể nào bằng được Fast & Furious cả. Tuy nhiên, tôi vẫn rất cảm ơn khán giả vì đã so sánh MV của mình với Fast & Furious, bởi Fast & Furious là series quá ăn khách và nổi tiếng trên toàn thế giới, từng góc quay trong bộ phim này đều có sự đầu tư vô cùng chỉn chu, chất lượng. Được so sánh với Fast & Furious thực sự là một vinh dự với tôi”.

Thường xuyên hát và sáng tác những ca khúc về tình yêu đôi lứa nhưng ngoài đời thực, Phạm Đình Thái Ngân vẫn "độc thân vui tính". Khi được hỏi về chuyện lấy cảm xúc từ đâu để thể hiện những bài hát này, Thái Ngân nói: “Có người nói phải chăng là Ngân mải mê làm việc quá mà quên luôn chuyện yêu đương không, chắc lý do một phần cũng là vì thế. Nhưng Ngân nghĩ, càng lớn thì con người ta càng khó rung động, tình yêu đến với mình trong giai đoạn này cũng không còn giống cái thời học sinh nữa”.

Hiện tại, Phạm Đình Thái Ngân dồn rất nhiều thời gian, tâm huyết cho việc phát triển sự nghiệp âm nhạc. Nam ca sĩ hướng đến hình ảnh trẻ trung, tươi mới nhưng vẫn toát lên sự mạnh mẽ, năng động. Thái Ngân nói thêm rằng với năm 2023 này, nam ca sĩ mong đợi sẽ có bước chuyển đáng chú ý để khẳng định bản thân, đồng thời cống hiến cho khán giả những ca khúc hay và bắt tai nhất.