Ryan Gosling tiết lộ Eva Mendes truyền cảm hứng cho anh trở thành bố

Ryan Gosling, 42 tuổi, không hình dung mình đã trở thành cha. Người cha đầy tự hào của hai con giờ đây nhìn cuộc sống qua một lăng kính mới, ưu tiên gia đình hơn bất cứ thứ gì. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, anh ấy đã cởi mở chia sẻ về hành trình thay đổi dẫn đến sự thay đổi này.

Nam diễn viên thừa nhận: “Tôi không nghĩ đến chuyện có con trước khi gặp Eva, nhưng sau khi gặp cô ấy, tôi nhận ra rằng mình không muốn có con mà không có cô ấy”.

Ryan Gosling và Eva Mendes

Hơn nữa, Gosling đã giải thích chi tiết về sự thay đổi khi họ làm việc cùng nhau trong bộ phim The Place Beyond the Pines. Có vẻ như khi thể hiện một vai diễn gia đình trên phim trường, có những khoảnh khắc mà ranh giới giữa hư cấu và thực tế bị mờ đi,đối với nam diễn viên. Anh ấy nói: “Có những khoảnh khắc trên The Place Beyond the Pines, chúng tôi "giả vờ" là một gia đình và tôi thực sự không muốn phải giả vờ nữa. “Tôi nhận ra rằng đây là cuộc sống mà tôi thực sự may mắn có được.”

Ngay cả sau khi trở lại diễn xuất, gia đình vẫn là ưu tiên hàng đầu của Gosling

Gosling đã tiết lộ lý do đằng sau bốn năm gián đoạn diễn xuất, anh ấy quyết định rút lui khỏi sự nghiệp chủ yếu bị ảnh hưởng bởi sự xuất hiện của đứa con thứ hai với Eva Mendes. Nam diễn viên nhấn mạnh anh cần trân trọng những khoảnh khắc quý giá bên hai cô con gái Amada Lee (7 tuổi) và Esmeralda Amada (8 tuổi). “Tôi muốn dành nhiều thời gian nhất có thể cho chúng,” anh bày tỏ và nhấn mạnh tầm quan trọng của gia đình.

Thời gian này anh cũng thiết lập ranh giới rõ ràng giữa cuộc sống cá nhân và phát triển nghề nghiệp của mình. Gosling giải thích: “Bây giờ tôi coi nó giống như công việc hơn, chứ không giống như một liệu pháp trị liệu. Bằng cách coi đó là công việc, anh ấy tin rằng mình có thể cống hiến hết mình hơn, giảm thiểu phiền nhiễu và nâng cao hiệu suất của mình."

Trong một cuộc phỏng vấn vào năm ngoái, ngôi sao Notebook đề cao vai trò là một người cha tận tụy hết lòng vì gia đình. Anh ấy giải thích rằng một trong những động lực khiến anh ấy nhận lời tham gia bộ phim The Grey Man là cơ hội mà bộ phim mang lại để cùng các con anh ấy khám phá những địa điểm hấp dẫn.

Eva Mendes đã truyền cảm hứng cho Gosling ấy trở thành bố

Hồi tưởng lại chuyến phiêu lưu của họ ở Pháp, Gosling tiết lộ một cách hài hước rằng mặc dù đã đến thăm những địa danh mang tính biểu tượng như bảo tàng Louvre, nhưng nếu anh hỏi các con về kỷ niệm yêu thích nhất của chúng trong chuyến đi, chúng sẽ nhớ lại niềm vui đơn giản khi được thưởng thức “một đĩa trái cây tại khách sạn.” Điều đó làm nổi bật tầm quan trọng của những khoảnh khắc nhỏ hàng ngày tạo nên những kỷ niệm lâu dài cho con trẻ.

Hơn nữa, trong một cuộc phỏng vấn vào năm ngoái, Eva Mendes, 49 tuổi, đã nhiệt tình khẳng định cam kết không lay chuyển của mình để giữ cho gia đình đoàn kết. Nữ diễn viên lưu ý rằng cô ấy có “niềm tin mãnh liệt” rằng bạn nên “cố gắng luôn giữ một gia đình bên nhau, bất kể bạn đang làm gì, đặc biệt là khi con cái còn nhỏ”.

Hơn nữa, trong thời gian họ đi công tác, Mendes đã đảm nhận trách nhiệm dạy con tại nhà. Hành trình làm cha mẹ của cặp đôi này như một lời nhắc nhở sâu sắc rằng tình yêu và gia đình có thể phát triển, ngay cả dưới ánh đèn sân khấu chói lọi của Hollywood./.