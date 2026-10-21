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Thứ Tư, 20:00, 21/10/2026

Sao Việt 21-10: Khả Ngân khoe bụng bầu lớn, Đức Phúc lại thay đổi ngoại hình

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VOV.VN - Sao Việt 21-10: Khả Ngân khoe những khoảnh khắc dạo phố, đi cà phê với bụng bầu vượt mặt. Khả Ngân xuống phố với bộ phụ kiện trị giá tiền tỷ, trong đó nổi bật là chiếc túi Hermès Birkin 30 Black Togo Gold Hardware. Thiết kế có giá bán trên thị trường khoảng 25.000 đến 33.000 USD (khoảng 650 đến 860 triệu đồng)
sao viet 21-10 kha ngan khoe bung bau lon, Duc phuc lai thay doi ngoai hinh hinh anh 1
Sao Việt 21-10: Khả Ngân khoe những khoảnh khắc dạo phố, đi cà phê với bụng bầu vượt mặt. Khả Ngân xuống phố với bộ phụ kiện trị giá tiền tỷ, trong đó nổi bật là chiếc túi Hermès Birkin 30 Black Togo Gold Hardware. Thiết kế có giá bán trên thị trường khoảng 25.000 đến 33.000 USD (khoảng 650 đến 860 triệu đồng).
sao viet 21-10 kha ngan khoe bung bau lon, Duc phuc lai thay doi ngoai hinh hinh anh 2
Đức Phúc chia sẻ hình ảnh ghi lại ba giai đoạn đặc biệt trong cuộc đời, cho thấy sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình qua từng thời điểm. Nam ca sĩ cho biết sau 9 năm kể từ lần thay đổi diện mạo đầu tiên, anh quyết định tiếp tục làm mới bản thân lần thứ hai.
sao viet 21-10 kha ngan khoe bung bau lon, Duc phuc lai thay doi ngoai hinh hinh anh 3
Vợ chồng nhạc sĩ Dương Khắc Linh - ca sĩ Sara Lưu cúng đầy tháng cho cặp sinh đôi con gái Dani và Sani. Hai bé chào đời hôm 21/9, là cặp song sinh thứ hai của gia đình sau hai anh trai Mickey và Jerry.
sao viet 21-10 kha ngan khoe bung bau lon, Duc phuc lai thay doi ngoai hinh hinh anh 4
Hoa hậu Jennifer Phạm tiết lộ hai con gái Na và Nấm càng lớn càng điệu đà và thậm chí nữ tính hơn mẹ. Jennifer Phạm cho biết các con lớn nhanh, thay đổi từng ngày nên cô trân trọng từng giây phút được cùng các con trải nghiệm, vui chơi.
sao viet 21-10 kha ngan khoe bung bau lon, Duc phuc lai thay doi ngoai hinh hinh anh 5
Hải Tú đã dùng tài khoản Emma Le đăng tải hình ảnh mới của Sơn Tùng M-TP nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Nữ Người đẹp sinh năm 1997 lựa chọn bức ảnh cận visual của Sơn Tùng, đặc biệt là ánh nhìn thẳng vào camera siêu cuốn.
sao viet 21-10 kha ngan khoe bung bau lon, Duc phuc lai thay doi ngoai hinh hinh anh 6
Chi Pu đăng tải hình ảnh mới cùng dòng trạng thái: "Dáng vẻ của một người phụ nữ biết yêu bản thân, cuộc sống và tất cả những điều xinh đẹp xung quanh. Chúc những cô gái của Chi 20/10 thật xinh đẹp và hạnh phúc nhé!".
sao viet 21-10 kha ngan khoe bung bau lon, Duc phuc lai thay doi ngoai hinh hinh anh 7
Người mẫu Thanh Hằng sử dụng nhiều trang sức cao cấp và được lãnh đạo thương hiệu tiếp đón nồng hậu khi dự sự kiện tại đảo quốc sư tử.
sao viet 21-10 kha ngan khoe bung bau lon, Duc phuc lai thay doi ngoai hinh hinh anh 8
Lê Lưu Ly, diễn viên 22 tuổi, được chú ý khi liên tục đóng chính hai phim giờ vàng VTV. Cô đóng vai chính phim “Xóm nhỏ”, lên sóng VTV1 từ ngày 21/10. Trước đó, Lưu Ly từng gây ấn tượng với vẻ đẹp trong trẻo, diễn xuất tự nhiên qua vai Phương thời học sinh trong phim “Mùa hè năm ấy”.
Hà Phương/VOV.VN
(Tổng hợp)
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