Sao Việt 21-10: Khả Ngân khoe bụng bầu lớn, Đức Phúc lại thay đổi ngoại hình

VOV.VN - Sao Việt 21-10: Khả Ngân khoe những khoảnh khắc dạo phố, đi cà phê với bụng bầu vượt mặt. Khả Ngân xuống phố với bộ phụ kiện trị giá tiền tỷ, trong đó nổi bật là chiếc túi Hermès Birkin 30 Black Togo Gold Hardware. Thiết kế có giá bán trên thị trường khoảng 25.000 đến 33.000 USD (khoảng 650 đến 860 triệu đồng)