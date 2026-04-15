Sợ ma “có tiếng” vẫn đóng phim kinh dị, Kiều Minh Tuấn gây tò mò cực độ

Tối 14/4, sự kiện ra mắt phim điện ảnh “Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng” đã diễn ra tại TP.HCM, thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông và khán giả khi quy tụ đông đảo dàn sao Việt. Dàn diễn viên chính gồm Kiều Minh Tuấn, Đoàn Minh Anh, NSƯT Hạnh Thúy, Diệp Bảo Ngọc… xuất hiện giao lưu, chia sẻ về quá trình thực hiện dự án.

Thảm đỏ buổi công chiếu trở nên sôi động với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như Trường Giang – Nhã Phương, Đoàn Thiên Ân, Kỳ Duyên, Phương Anh Đào, Tuấn Trần, Quốc Trường, Võ Tấn Phát, Võ Điền Gia Huy, Hạ Anh, Đình Khang, đạo diễn Lê Thanh Sơn… Đáng chú ý, dàn cast chương trình “2 Ngày 1 Đêm” gồm Trường Giang, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, HIEUTHUHAI, Cris Phan cùng đạo diễn Mai Thắm cũng có mặt để ủng hộ, đồng thời bày tỏ sự tò mò trước màn “lột xác” của Kiều Minh Tuấn trong lần đầu thử sức với thể loại kinh dị.

Đoàn phim “Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng”

Việc nam diễn viên vốn “sợ ma” lại nhận lời tham gia một bộ phim kinh dị trở thành điểm nhấn đặc biệt của sự kiện. Chia sẻ về quyết định này, Kiều Minh Tuấn cho biết: “Ban đầu, khi biết đây là một bộ phim kinh dị, tôi thực sự rất sợ và còn không dám nhận lời tham gia. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã thuyết phục tôi tập trung vào câu chuyện và nhân vật. Đồng thời, khi nghe ê-kíp chia sẻ về cách quay và hướng khai thác yếu tố văn hoá, vẻ đẹp của vùng Tây Bắc, tôi dần vượt qua nỗi sợ để quyết định tham gia bộ phim này”.

Trong phim, Kiều Minh Tuấn vào vai Còn, một pháp sư tập sự cùng Dương (Đoàn Minh Anh) lên núi cứu người mẹ bị lời nguyền Phí Phông. Bối cảnh rừng thiêng nước độc cùng những cái chết bí ẩn trong bản sâu đã đẩy hai nhân vật vào hành trình truy lùng đầy ám ảnh. Câu chuyện còn xoay quanh hai mẹ con Mon (Diệp Bảo Ngọc) và Lua (Nina Nutthacha Padovan) – những người bị nghi mang đặc tính của loài quỷ khát máu trong truyền thuyết dân gian miền núi.

Kiều Minh Tuấn tiết lộ rất sợ ma

Lần tái hợp với đạo diễn Đỗ Quốc Trung sau “Con kể ba nghe”, Kiều Minh Tuấn tiếp tục đối mặt với nhiều thử thách. Đạo diễn chia sẻ anh “làm khó” nam diễn viên ở cả hai dự án, từ nỗi sợ độ cao đến việc phải tham gia một bộ phim kinh dị – thể loại khiến Kiều Minh Tuấn thường xuyên giật mình. Dù vậy, nam diễn viên vẫn phối hợp ăn ý, giúp quá trình sản xuất diễn ra thuận lợi hơn so với lần hợp tác trước.

Về phía mình, Kiều Minh Tuấn cho biết anh nhận lời tham gia dự án còn vì sự trân trọng dành cho tinh thần làm nghề của đạo diễn trẻ. Trong quá trình ghi hình, anh gặp không ít sự cố và thử thách. Ở một cảnh quay treo lộn ngược, đạo cụ bất ngờ bị gãy khiến anh rơi xuống. Việc phải treo người trong thời gian dài khi bản thân vốn sợ độ cao cũng khiến mắt anh bị sưng. Bên cạnh đó, nhiều cảnh quay dưới mưa khiến nước mưa và máu giả liên tục chảy vào mũi, trong khi anh có tiền sử viêm xoang, gây khó khăn cho việc thoại.

Dù đối mặt với không ít trở ngại cả về thể lực lẫn tâm lý, nam diễn viên khẳng định chính những trải nghiệm này đã góp phần tạo nên dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp và giúp anh nỗ lực hơn để hoàn thành vai diễn.

“Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng” dự kiến mở suất chiếu sớm từ 18h ngày 16/4/2026 tại các rạp trên toàn quốc. Bộ phim thuộc thể loại kinh dị, tâm linh, xoay quanh truyền thuyết về loài quỷ khát máu trong văn hóa dân gian miền núi, hứa hẹn mang đến màu sắc mới cho khán giả.