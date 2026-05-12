Số phận trái ngược của Miu Lê và 3 mỹ nhân phim “Những thiên thần áo trắng”

“Những thiên thần áo trắng” là phim truyền hình đầu tay của đạo diễn Lê Hoàng, từng gây chú ý khi quy tụ dàn diễn viên trẻ nổi bật của showbiz Việt thời điểm đó. Phim chính thức phát sóng trên kênh VTV3 từ ngày 2/3/2010 đến ngày 1/6/2010. Bộ phim xây dựng một thế giới học đường nhẹ nhàng, hồn nhiên với những câu chuyện xoay quanh tuổi học trò.

Sau 16 năm, bốn gương mặt nữ nổi bật của phim gồm Miu Lê, Nhã Phương, Midu và cố diễn viên Mai Phương lại có những ngã rẽ cuộc đời rất khác nhau.

Miu Lê

Trong phim, Miu Lê đảm nhận vai July Miu - nữ sinh cá tính, năng động, từng sống ở Anh trước khi trở về Việt Nam. Vai diễn giúp cô gái sinh năm 1991 được khán giả chú ý và trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của phim.

Miu Lê trong phim "Những thiên thần áo trắng"

Sau “Những thiên thần áo trắng”, Miu Lê chuyển hướng mạnh sang âm nhạc. Ban đầu, nữ ca sĩ ra mắt các ca khúc như “Không gian vắng”, “Riêng mình em” nhưng chưa tạo được dấu ấn lớn. Về sau, cô dần ghi dấu với nhiều bản hit như “Lặng thầm yêu”, “Giả vờ nhưng em yêu anh”.

Năm 2015, Miu Lê gây tiếng vang khi đóng chính phim điện ảnh “Em là bà nội của anh” của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh. Hình ảnh “bà nội tuổi 20” giúp cô ghi điểm với khán giả nhờ khả năng hóa thân vào hai nhân vật ở hai độ tuổi khác nhau. Vai diễn này giúp Miu Lê giành giải “Nữ diễn viên xuất sắc” hạng mục điện ảnh tại Ngôi sao xanh 2016. Ngoài diễn xuất, cô còn thể hiện các ca khúc nhạc phim như “Mình yêu từ bao giờ”, “Diễm xưa”, “Còn tuổi nào cho em”.

Hồi tháng 10/2023, Miu Lê trở lại âm nhạc với MV “Cô đơn đã quá bình thường”. Thời điểm ấy, nữ ca sĩ chia sẻ cô sống khá cô đơn vì ít bạn bè, bố qua đời còn mẹ sống ở Canada. Cùng năm, cô đóng chính phim điện ảnh 18+ “Chiếm đoạt”, song tác phẩm không đạt doanh thu nổi bật.

Gần đây, Miu Lê tiếp tục thu hút chú ý khi tham gia “Em xinh say hi” mùa 1 và có phim “Đại tiệc trăng máu 8” ra rạp. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cũng đang đối diện biến cố lớn trong sự nghiệp khi liên quan nghi án sử dụng ma túy tại Hải Phòng.

Miu Lê khi quảng bá phim "Đại tiệc trăng máu 8"

Mới đây, một phân cảnh trong “Những thiên thần áo trắng” có lời thoại nhắc đến chuyện “uống thuốc lắc” bất ngờ bị chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội sau khi thông tin Miu Lê cùng nhóm bạn bị điều tra về sử dụng ma túy xuất hiện.

Hiện tại, phía Miu Lê đã khóa phần bình luận trên fanpage và tài khoản TikTok cá nhân. Nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng bởi nữ ca sĩ từng xây dựng hình ảnh sạch, kín tiếng đời tư. Không ít ý kiến cho rằng đây có thể là biến cố lớn nhất sự nghiệp của cô.

Midu

Trong “Những thiên thần áo trắng”, Midu vào vai Ngọc - cô gái thông minh, ngọt ngào. Trước khi đóng phim, Midu vốn nổi tiếng với vai trò mẫu ảnh, thuộc thế hệ “hot girl đời đầu” cùng Sam, Kelly hay Ngọc Thảo.

Midu trong "Những thiên thần áo trắng"

Năm 2012, Midu gây chú ý khi tham gia phim điện ảnh “Thiên mệnh anh hùng” của đạo diễn Victor Vũ. Dù được đánh giá có tạo hình cổ trang phù hợp, cô vẫn từng bị nghi ngờ về khả năng diễn xuất.

Từ năm 2016, Midu dần thay đổi hình tượng, lựa chọn những vai diễn trưởng thành và có chiều sâu nội tâm hơn. Vai Tuyết Mai trong phim “Mẹ chồng” giúp cô giành giải “Nữ diễn viên phụ xuất sắc” tại Cánh Diều 2017.

Midu đang có cuộc hôn nhân viên mãn với doanh nhân Minh Đạt

Không chỉ hoạt động nghệ thuật, Midu còn được khen đa tài khi làm giảng viên đại học, kinh doanh thời trang và mỹ phẩm riêng. Năm ngoái, cô tốt nghiệp thạc sĩ ngành Mỹ thuật ứng dụng tại Đại học Văn Lang.

Về đời tư, Midu kết hôn doanh nhân Minh Đạt hồi tháng 6/2024. Cuộc sống hôn nhân của nữ diễn viên được nhiều người nhận xét viên mãn, hạnh phúc. Ở tuổi 36-37, Midu vẫn gây chú ý với nhan sắc trẻ trung, phong cách thanh lịch cùng cuộc sống được xem là khá sung túc nhờ kinh doanh mát tay.

Nhã Phương

Một gương mặt khác bước ra từ “Những thiên thần áo trắng” là Nhã Phương. Trong phim, cô vào vai Tuyết nhưng chưa có nhiều đất diễn.

Nhã Phương trong "Những thiên thần áo trắng"

Sau bộ phim, Nhã Phương chăm chỉ tham gia nhiều dự án nhưng phải đến web drama “Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò”, tên tuổi của cô mới thực sự được chú ý. Thành công của tác phẩm giúp nữ diễn viên được khán giả gọi bằng biệt danh “hotgirl bánh tráng”.

Từ đây, Nhã Phương trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt với loạt phim như “Vừa đi vừa khóc”, “Tuổi thanh xuân”, “Zippo, mù tạt và em”, “Cây táo nở hoa”, “Quả tim máu”, “49 ngày”, “Yêu đi đừng sợ”, “Lôi báo”, “Trạng Quỳnh”, “1990”, “Ngày ấy mình đã yêu”…

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, đời tư của Nhã Phương cũng nhận được nhiều quan tâm khi cô có chuyện tình với nghệ sĩ Trường Giang. Cặp đôi kết hôn vào tháng 9/2018 sau màn cầu hôn gây chú ý tại lễ trao giải Mai Vàng. Hiện họ có ba con.

Nhiều năm qua, Nhã Phương gây chú ý với vóc dáng mảnh mai cùng chế độ ăn uống, tập luyện nghiêm ngặt. Trường Giang từng tiết lộ vợ chỉ ngủ 2-3 tiếng mỗi ngày, luôn ám ảnh chuyện cân nặng và tập luyện rất khắt khe sau sinh.

Mai Phương

Nếu Midu và Nhã Phương đều có cuộc sống ổn định, sự nghiệp vững vàng thì cố diễn viên Mai Phương lại để lại nhiều tiếc thương.

Trong “Những thiên thần áo trắng”, Mai Phương vào vai Mai - nữ sinh hiền lành, hồn nhiên. Sau bộ phim, cô tiếp tục hoạt động nghệ thuật với vai trò diễn viên, MC và ca sĩ. Mai Phương được nhiều khán giả yêu mến qua ca khúc “Tiếng dương cầm trong đêm”.

Diễn viên Mai Phương trong "Những thiên thần áo trắng

Năm 2018, Mai Phương phát hiện mắc ung thư phổi. Dù bệnh tình nặng, nữ diễn viên vẫn giữ tinh thần lạc quan và tích cực điều trị. Khi sức khỏe ổn định hơn, cô từng trở lại tham gia một số hoạt động nghệ thuật.

Một trong những lần xuất hiện cuối cùng của Mai Phương trước công chúng là màn catwalk trong váy 3D hồi tháng 4/2019.

Sau hơn một năm rưỡi chống chọi với bệnh tật, Mai Phương qua đời vào tối 28/3/2020 tại TP.HCM, hưởng dương 35 tuổi. Sự ra đi của cô khiến đồng nghiệp và khán giả không khỏi xót xa.

Mai Phương có một con gái nhỏ là bé Lavie. Thời điểm nữ diễn viên qua đời, bé được bảo mẫu chăm sóc do ca sĩ Phùng Ngọc Huy đang sống ở Mỹ.