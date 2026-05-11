Cục Điện ảnh thông tin về phim “Đại tiệc trăng máu 8” có Miu Lê đóng chính

Thứ Hai, 20:58, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cục Điện ảnh cho biết đã nắm được thông tin liên quan đến diễn viên Miu Lê, nữ chính của phim “Đại tiệc trăng máu 8” trong bối cảnh vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, khoảng 12h30 phút ngày 10/5, Công an đặc khu Cát Hải nhận tin báo của người dân, tiến hành kiểm tra khu vực bãi tắm Tùng Thu (thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng). Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 6 người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có Lê Ánh Nhật (tức diễn viên Miu Lê, sinh năm 1991, trú tại TP.HCM). Qua kiểm tra, các đối tượng được xác định dương tính với chất ma túy.

“Đại tiệc trăng máu 8” là phim điện ảnh có Miu Lê đóng vai nữ chính, do đạo diễn Phan Gia Nhật Linh đảm nhiệm vai trò viết kịch bản và đồng sản xuất. Tác phẩm ra rạp từ cuối tháng 4 và hiện vẫn đang được trình chiếu tại nhiều cụm rạp trên cả nước.

Cảnh trong phim “Đại tiệc trăng máu 8”

Liên quan đến vụ việc, ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết đơn vị đã tiếp nhận thông tin và đang theo dõi diễn biến.

Theo ông Cường, “Đại tiệc trăng máu 8” đã được cấp giấy phép phân loại phim số 14/GPPLP-CĐA/2026VN ngày 30/3/2026 theo đúng quy định tại Luật Điện ảnh 2022. Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc liên quan đến diễn viên Miu Lê và chưa có kết luận chính thức.

“Sau khi có kết luận cuối cùng từ cơ quan điều tra, Cục sẽ đánh giá mức độ ảnh hưởng để xem xét xử lý theo Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành”, lãnh đạo Cục Điện ảnh thông tin.

Theo khảo sát tại một số cụm rạp ở Hà Nội và TP.HCM, “Đại tiệc trăng máu 8” hiện vẫn đang được duy trì suất chiếu, tuy nhiên, số lượng có xu hướng giảm.

Trước đó, bộ phim có khởi đầu khá ổn khi mở bán vé từ ngày 23/4 và nhanh chóng bước vào cuộc cạnh tranh với nhiều tác phẩm khác như “Heo năm móng”, “Phí Phông” hay “Anh hùng”. Tuy nhiên, sau giai đoạn đầu, tốc độ bán vé chậm lại và không duy trì được đà tăng.

Sau 3 tuần công chiếu, “Đại tiệc trăng máu 8” ghi nhận doanh thu hơn 32,5 tỷ đồng. Những ngày gần đây, phim chỉ còn khoảng 294 suất chiếu mỗi ngày và thu về hơn 100 triệu đồng, cho thấy dấu hiệu chững lại rõ rệt tại phòng vé.

Cuộc sống kín tiếng của Miu Lê trước khi vướng nghi án ma túy

VOV.VN - Thông tin ca sĩ, diễn viên Miu Lê bị vướng nghi án sử dụng trái phép chất ma túy đang gây chấn động showbiz Việt. Trước biến cố này, nữ nghệ sĩ sinh năm 1991 hoạt động năng nổ ở cả âm nhạc, điện ảnh lẫn gameshow nhưng có cuộc sống khá kín tiếng.

Sao Việt 11/5: Miu Lê tắt bình luận trang Tiktok trước khi có tin liên quan ma túy
VOV.VN - Lực lượng chức năng Công an Hải Phòng xác định ca sĩ Lê Ánh Nhật (Miu Lê) sinh năm 1991 cùng nhiều thanh niên dương tính với ma túy. Hiện, lực lượng chức năng đang tạm giữ các đối tượng để tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công ty quản lý lên tiếng về thông tin Miu Lê sử dụng ma túy
VOV.VN - Thông tin ca sĩ Miu Lê sử dụng trái phép chất ma túy cùng nhóm bạn tại Cát Bà (Hải Phòng) gây rúng động dư luận. Đại diện công ty quản lý của nữ ca sĩ đã chính thức lên tiếng.

Ca sĩ Miu Lê làm việc với cơ quan công an liên quan đến nghi án ma túy
VOV.VN - Lê Ánh Nhật (SN 1991, tức ca sĩ Miu Lê) làm việc với cơ quan công an liên quan đến nghi án sử dụng trái phép chất ma túy.

