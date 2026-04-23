Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM vào cuộc vụ B Ray hát rap phản cảm trên livestream

Thứ Năm, 17:03, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM sẽ vào cuộc vụ B Ray - HLV chương trình Rap Việt có những câu hát trên livestream vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội.

Chiều 23/4, tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phản hồi về vụ rapper B Ray (Trần Thiện Thanh Bảo) bị chỉ trích với câu rap bị cho là phản cảm trên sóng livestream.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao cho biết đã nắm nội dung phản ánh và sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét cụ thể vụ việc này.

Bên cạnh đó, về ứng xử với cộng đồng trong hoạt động nghệ thuật và trên không gian mạng, Sở thường xuyên tuyên truyền, khuyến khích văn nghệ sĩ lan tỏa hoạt động tích cực, đặc biệt thực hiện tốt quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật theo Quyết định 3196/QĐ-BVHTTDL ngày 13/12/2021 nhằm phát huy giá trị chuẩn mực đạo đức, xây dựng hình ảnh đẹp, nâng cao trách nhiệm của nghệ sĩ với khán giả.

so van hoa va the thao tp.hcm vao cuoc vu b ray hat rap phan cam tren livestream hinh anh 1
Rapper B Ray gây tranh cãi vì câu rap phản cảm.

Trước đó vào giữa tháng 4, rapper B Ray trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội sau đoạn rap được thể hiện trong buổi livestream cùng một số nghệ sĩ trẻ. Cụ thể, nam rapper có đoạn rap: "Anh kêu Amee gọi là anh trai/Vì anh muốn ngủ với tất cả em xinh".

Nội dung câu rap nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng số và vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Nhiều người lên tiếng chỉ trích, cho rằng lời rap này của B Ray thiếu chuẩn mực, hạ thấp phụ nữ. Không ít khán giả bày tỏ sự thất vọng, nhận định việc nam rapper thể hiện nội dung như vậy trong một buổi livestream công khai là không phù hợp.

Đây cũng không phải lần đầu B Ray bị chỉ trích vì rap phản cảm, dung tục. Vào năm 2023, nam rapper này từng ra mắt MV Để ai cần, gây phản ứng dữ dội. Phần lời trong ca khúc bị cho là sử dụng nội dung tiêu cực, phản cảm khi nguyền rủa nhân vật người yêu cũ thậm tệ. Bên cạnh đó, một số đoạn nhạc còn bị đánh giá là tục tĩu, câu từ phản cảm.

Ngày 3/1/2024, Sở VH-TT TP.HCM mời rapper B Ray lên làm việc. Qua buổi làm việc, B Ray nhìn nhận được sai phạm của mình khi biểu diễn ca khúc Để ai cần với nhiều từ ngữ tiêu cực, phản cảm. Chính vì vậy, đơn vị quản lý cũng như cá nhân B Ray chủ động gỡ bỏ toàn bộ sản phẩm này trên các nền tảng số. Khi đó, phía Sở cho biết sẽ phối hợp các đơn vị chức năng xử lý tùy theo mức độ sai phạm.

B Ray tên thật là Trần Thiện Thanh Bảo, sinh năm 1993. Nam rapper từng có thời gian sinh sống ở Mỹ song sau đó về Việt Nam hoạt động nghệ thuật, gây chú ý với các sản phẩm như Con trai cưng, Ex’s Hate Me, Anh nhà ở đâu thế...

B Ray ngồi ghế huấn luyện viên tại chương trình Rap Việt trong 2 mùa (2023 -2024). Anh cũng là huấn luyện viên trẻ tuổi nhất của Rap Việt trong suốt 4 mùa.

 

Ngọc Thanh/VTC News
Tin liên quan

B Ray và JSOL góp mặt trong lễ hội âm nhạc thế hệ mới của GENfest
B Ray và JSOL góp mặt trong lễ hội âm nhạc thế hệ mới của GENfest

VOV.VN - GENfest chính thức công bố hai nghệ sĩ đầu tiên của lễ hội âm nhạc thế hệ mới Mbillion là B Ray và JSOL. Hai màu sắc đối lập – “Báo” cá tính và “Mèo hồng” ngọt ngào – sẽ cùng tạo nên vũ trụ âm nhạc nơi nghệ sĩ và fandom Việt cùng nhau kiến tạo trải nghiệm độc bản.

B Ray và JSOL góp mặt trong lễ hội âm nhạc thế hệ mới của GENfest

B Ray và JSOL góp mặt trong lễ hội âm nhạc thế hệ mới của GENfest

VOV.VN - GENfest chính thức công bố hai nghệ sĩ đầu tiên của lễ hội âm nhạc thế hệ mới Mbillion là B Ray và JSOL. Hai màu sắc đối lập – “Báo” cá tính và “Mèo hồng” ngọt ngào – sẽ cùng tạo nên vũ trụ âm nhạc nơi nghệ sĩ và fandom Việt cùng nhau kiến tạo trải nghiệm độc bản.

GILL khẳng định vị thế, giành chiến thắng đầu tiên cho team HLV B Ray
GILL khẳng định vị thế, giành chiến thắng đầu tiên cho team HLV B Ray

VOV.VN - Khép lại những màn trình diễn khai hỏa từ các thí sinh của 3 bảng đấu đầu tiên, vòng Bứt Phá tiếp tục đón những “cơn địa chấn” đến từ những chiến binh đại diện cho 4 team tại bảng D, mang đến những cảm xúc từ bất ngờ, thăng hoa đến vỡ òa, khó quên trong tập 12 Rap Việt 2024.

GILL khẳng định vị thế, giành chiến thắng đầu tiên cho team HLV B Ray

GILL khẳng định vị thế, giành chiến thắng đầu tiên cho team HLV B Ray

VOV.VN - Khép lại những màn trình diễn khai hỏa từ các thí sinh của 3 bảng đấu đầu tiên, vòng Bứt Phá tiếp tục đón những “cơn địa chấn” đến từ những chiến binh đại diện cho 4 team tại bảng D, mang đến những cảm xúc từ bất ngờ, thăng hoa đến vỡ òa, khó quên trong tập 12 Rap Việt 2024.

Team Suboi đổ bộ với dàn “quái vật”, hé lộ drama căng thẳng giữa Karik và B Ray
Team Suboi đổ bộ với dàn “quái vật”, hé lộ drama căng thẳng giữa Karik và B Ray

VOV.VN - Tập 8 Rap Việt 2024 tiếp tục vòng Đối Đầu đầy gay cấn với sự xuất hiện của 8 “quái vật” đến từ team HLV Suboi, hứa hẹn mang đến những màn trình diễn mãn nhãn và bùng nổ. Bên cạnh đó, khán giả còn hồi hộp chờ đón khoảnh khắc “hóa giải” đặc biệt của cặp anh em “ruột thừa” Karik – B Ray, một câu chuyện thú vị được bật mí trong tập này.

Team Suboi đổ bộ với dàn “quái vật”, hé lộ drama căng thẳng giữa Karik và B Ray

Team Suboi đổ bộ với dàn “quái vật”, hé lộ drama căng thẳng giữa Karik và B Ray

VOV.VN - Tập 8 Rap Việt 2024 tiếp tục vòng Đối Đầu đầy gay cấn với sự xuất hiện của 8 “quái vật” đến từ team HLV Suboi, hứa hẹn mang đến những màn trình diễn mãn nhãn và bùng nổ. Bên cạnh đó, khán giả còn hồi hộp chờ đón khoảnh khắc “hóa giải” đặc biệt của cặp anh em “ruột thừa” Karik – B Ray, một câu chuyện thú vị được bật mí trong tập này.

