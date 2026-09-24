Stray Kids vượt BTS, lập kỷ lục Billboard với 9 album liên tiếp đầu bảng xếp hạng

Stray Kids đã làm nên lịch sử Billboard với mini album “This & That” ra mắt ở vị trí số 1 trên World Albums trong 4 tuần và giữ vị trí trong Top 10 bảng xếp hạng Billboard 200 trong ba tuần liên tiếp. “This & That” đồng thời tiếp tục hiện diện trên Billboard 200 ở vị trí thứ 16 trong tuần thứ tư. Thành tích cho thấy sức tiêu thụ của album vẫn được duy trì sau giai đoạn đầu phát hành.

Nhóm nhạc K-pop Stray Kids với 8 thành viên. (Ảnh: Kbizoom)

Theo sau Stray Kids là Enhypen. Mini album “The Sin: Bliss” giữ vị trí thứ 2 World Albums trong tuần thứ hai, đồng thời đứng thứ 24 Billboard 200.

NCT 127 có màn ra mắt đáng chú ý với album “Blingy”. Sản phẩm debut ở vị trí thứ 3 World Albums và thứ 129 Billboard 200. Đây là lần thứ 9 NCT 127 có sản phẩm góp mặt trên Billboard 200.

Cortis chiếm hai vị trí trong bảng xếp hạng. EP “Greengreen” đứng thứ 4 sau 18 tuần, trong khi EP đầu tay “Color Outside the Lines” giữ vị trí thứ 6 và đã có 52 tuần hiện diện trên World Albums.

Mini album “This & That” của Stray Kids ra mắt ở vị trí số 1 trên World Albums trong 4 tuần. (Ảnh: Kbizoom)

BTS tiếp tục cho thấy sức sống của những sản phẩm phát hành từ nhiều năm trước khi có tới 3 album cùng xuất hiện. Album “Proof” đứng thứ 5 và đã trải qua 221 tuần trên World Albums. Đáng chú ý, đây là album tuyển tập được BTS phát hành từ năm 2022. Hai sản phẩm khác của nhóm cũng trở lại những vị trí cao hơn. “Map of the Soul: 7 The Journey” vươn lên thứ 9, trong khi “Love Yourself: Tear” đứng thứ 19 dù ra mắt từ năm 2018. Điều này cho thấy các sản phẩm cũ của BTS vẫn tiếp tục được khán giả nghe và mua sau nhiều năm.

Ngoài Stray Kids, BTS, Enhypen và NCT 127, nhiều nghệ sĩ Kpop khác cũng phủ sóng World Albums tuần này. Ateez đứng thứ 7 với “Golden Hour: Part.5” trong tuần thứ 10. Le Sserafim giữ vị trí thứ 11 với “Pureflow”, đánh dấu tuần thứ 15 trên bảng xếp hạng. Illit xếp thứ 13 với “Mamihlapinatapai” và Aespa đứng thứ 15 với “Lemonade”.

Đáng chú ý, “Get Up” của NewJeans vẫn có mặt ở vị trí thứ 17 sau 156 tuần. Mini album được phát hành từ năm 2023 nhưng tiếp tục duy trì sức sống trên bảng xếp hạng Billboard.

Yeonjun (TXT) khép lại nhóm nghệ sĩ Kpop được nhắc đến với mini album solo “No Labels: Part 02”, đứng thứ 21 trong tuần thứ tám.

Nhóm nhạc Stray Kids. (Ảnh: Kbizoom)

Đáng chú ý nhất trong tuần vừa qua ở các bảng xếp hạng là Stray Kids. Nhóm đã đạt được thành tích đáng nể khi có chín album liên tiếp đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200. Thành tựu này đánh dấu một cột mốc chưa từng có trong lịch sử bảng xếp hạng album toàn cầu, thiết lập một chuẩn mực mới cho ngành công nghiệp âm nhạc quốc tế, vượt mặt BTS và bỏ qua kỷ lục gắn liền với ban nhạc huyền thoại The Beatles.

Đằng sau những thành tựu đáng kể này là kỹ năng sản xuất đặc sắc cùng năng khiếu âm nhạc mạnh mẽ của các thành viên. Trưởng nhóm Bang Chan có tổng cộng 243 bài hát được đăng ký bản quyền với Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc (KOMCA), trở thành thần tượng K-pop có số lượng bản quyền sáng tác được đăng ký cao nhất.

Nhóm tự sản xuất 3RACHA của Stray Kids, do Bang Chan dẫn dắt, đã trở thành động lực chính đằng sau thành công của nhóm nhờ cách tiếp cận sản xuất âm nhạc độc đáo của mình.

Nhóm nhạc Stray Kids. (Ảnh: Kbizoom)

Bên cạnh những thành tựu về album, Stray Kids còn thể hiện sức hút mạnh mẽ thông qua các chuyến lưu diễn quốc tế quy mô lớn, thu hút người hâm mộ trên toàn thế giới. Stray Kids đã trở thành nhóm nhạc nam nước ngoài đầu tiên tổ chức concert solo tại Sân vận động Quốc gia Nhật Bản ở Tokyo, thu hút 140.000 khán giả trong hai ngày. Tính cả những buổi hòa nhạc này, toàn bộ chuyến lưu diễn tại Nhật Bản của nhóm dự kiến ​​sẽ thu hút khoảng 520.000 người hâm mộ.

Với sự phát triển không ngừng nghỉ của Stray Kids tại trung tâm thị trường âm nhạc toàn cầu, sự chú ý hiện đang tập trung vào những cột mốc mới mà nhóm sẽ đạt được tiếp theo.