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The Devil Wears Prada 2 thắng lớn khi bất ngờ đạt 15,2 triệu lượt xem sau 5 ngày

Thứ Tư, 06:00, 05/08/2026
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VOV.VN - The Devil Wears Prada 2 đã đạt 15,2 triệu lượt xem trên toàn cầu chỉ trong năm ngày đầu tiên phát sóng trên Disney+ và Hulu, trở thành phim live-action có màn ra mắt lớn nhất của Disney kể từ Deadpool & Wolverine.

Theo đó, tổng số lượt xem The Devil Wears Prada 2 được tính bằng cách chia tổng thời gian phim được phát trực tuyến cho thời lượng 119 phút của phim, đã giúp phần tiếp theo do Meryl Streep và Anne Hathaway thủ vai chính trở thành phim live-action có màn ra mắt thành công nhất trên nền tảng phát trực tuyến của Disney kể từ Deadpool & Wolverine năm 2024.

Mặc dù Disney không công bố tổng số lượt xem chính xác trong 5 ngày của Deadpool & Wolverine, nhưng họ đã báo cáo rằng bộ phim thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel này đã đạt 19,4 triệu lượt xem trong 6 ngày, có nghĩa là sự chênh lệch giữa Deadpool & Wolverine và The Devil Wears Prada 2 khi xét đến số lượt xem trong 5 ngày của cả hai phim có thể ít hơn đáng kể so với 4,2 triệu lượt.

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Meryl Streep và Anne Hathaway. (Ảnh: Everett Collection)

Giống như Deadpool & Wolverine, The Devil Wears Prada 2 được phát hành tại rạp trước khi ra mắt trên các nền tảng trực tuyến. Bộ phim đã thành công vang dội về doanh thu phòng vé khi thu về 220,6 triệu USD tại Mỹ và 691,4 triệu USD trên toàn cầu với kinh phí sản xuất 100 triệu USD. Việc phim thu hút được lượng khán giả rộng lớn tại rạp chiếu phim càng làm nổi bật lượng người xem trực tuyến, cho thấy khán giả của phim tiếp tục mở rộng sau hơn hai tháng kể từ khi phát hành lần đầu và có sức hấp dẫn cao khi xem lại.

Cùng với Streep và Hathaway, Stanley Tucchi và Emily Blunt tiếp tục đảm nhận vai diễn gốc của họ trong The Devil Wears Prada ở phần tiếp theo này, cùng với các diễn viên mới như Justin Theroux, Lucy Liu, Kenneth Branagh, Simone Ashley, BJ Novak và nhiều người khác.

Giống như phần phim gốc, The Devil Wears Prada 2 do David Frankel đạo diễn và Aline Brosh McKenna viết kịch bản dựa trên các nhân vật của Lauren Weisberger trong cuốn sách năm 2003 của cô, dựa trên kinh nghiệm làm việc tại Vogue với tư cách là trợ lý của Anna Wintour.

Thư Vũ/VOV.VN
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