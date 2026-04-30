Anne Hathaway trở lại “The Devil Wears Prada 2”: Andy Sachs đổi thay sau 20 năm

Ở phần phim năm 2006, Andy là đại diện cho “người ngoài cuộc” – bước vào thế giới thời trang với sự hoài nghi, rồi dần bị cuốn vào guồng quay quyền lực và hào nhoáng. Nhưng trong phần hai, nhân vật không còn đứng ở rìa quan sát. Andy giờ đây là một nhà báo có kinh nghiệm, hiểu rõ cơ chế vận hành của truyền thông và đủ bản lĩnh để tham gia, thậm chí can thiệp vào những cấu trúc quyền lực từng chi phối mình.

Từ biểu tượng “lột xác” đến bản lĩnh định vị

Điểm đáng chú ý nhất trong cách xây dựng Andy Sachs lần này là sự thay đổi về động lực. Nếu trước đây, thời trang là thử thách buộc cô phải thích nghi, thì ở phần hai, nó trở thành một công cụ mà Andy chủ động sử dụng để định vị bản thân.

Phong cách của Andy không còn là những màn biến hóa ấn tượng nhằm gây kinh ngạc, mà chuyển sang sự tiết chế và tính toán. Trang phục của cô phản ánh hình ảnh một người làm nghề đã trưởng thành: Thanh lịch, sắc sảo, không phô trương nhưng đủ để khẳng định vị thế trong môi trường mà hình ảnh cá nhân gắn liền với uy tín chuyên môn.

Trong bối cảnh truyền thông số lên ngôi, nơi mỗi cá nhân đều trở thành một “thương hiệu”, cách Andy xuất hiện cho thấy một lựa chọn rõ ràng: Không hòa tan vào logic hào nhoáng của Runway, nhưng cũng không đứng ngoài cuộc chơi. Đó là sự cân bằng giữa bản sắc cá nhân và yêu cầu của một ngành nghề đang thay đổi nhanh chóng.

Anne Hathaway trở lại với hình ảnh Andy Sachs trưởng thành, bản lĩnh giữa thế giới Runway thay đổi sau 20 năm.

Anne Hathaway trở lại trong “The Devil Wears Prada 2” với hình ảnh Andy Sachs trưởng thành.

Sự trở lại của Anne Hathaway trong vai Andy Sachs mang màu sắc hoài niệm nhưng đầy biến chuyển thời đại.

Khi thời trang trở thành ngôn ngữ quyền lực

“The Devil Wears Prada 2” tiếp tục duy trì thời trang như một trục thẩm mỹ trung tâm, nhưng cách tiếp cận đã khác. Với Andy, trang phục không chỉ là yếu tố thị giác, mà là một dạng “ngôn ngữ quyền lực mềm”.

Sự đối lập giữa Andy và Miranda Priestly (Meryl Streep) hay Emily Charlton (Emily Blunt) làm rõ điều này. Nếu Miranda vẫn đại diện cho quyền lực cổ điển của thời trang cao cấp, Emily thể hiện sự sắc bén của thế giới xa xỉ và thương mại hóa, thì Andy đứng ở điểm giao thoa, nơi thời trang gắn với nội dung, câu chuyện và giá trị cá nhân.

Chính vị trí này khiến nhân vật trở thành cầu nối giữa hai thời đại báo chí truyền thống và truyền thông số, đồng thời là nhân tố quan trọng trong việc định hình lại vai trò của Runway trong bối cảnh mới.

Hình ảnh Andy với phong cách thời trang tối giản, tinh tế, phản ánh vị thế mới của một nhà báo có kinh nghiệm.

Andy Sachs xuất hiện trong bối cảnh Runway bước vào kỷ nguyên số, nơi quyền lực truyền thông không còn cố định.

Diễn xuất tiết chế và chiều sâu nội tâm

Về mặt diễn xuất, theo các nhà phê bình, Anne Hathaway lựa chọn lối thể hiện tiết chế hơn so với phần đầu. Không còn những biểu hiện bối rối hay choáng ngợp, Andy Sachs của phần hai được xây dựng bằng ánh nhìn, nhịp thoại và sự kiểm soát cảm xúc.

Sự điềm tĩnh này không làm giảm sức hút nhân vật, mà ngược lại, tạo ra một lớp chiều sâu phù hợp với hành trình trưởng thành. Andy không còn là người bị cuốn đi, mà là người hiểu rõ mình đang đứng ở đâu và phải làm gì – kể cả khi điều đó đồng nghĩa với việc quay lại nơi từng khiến cô rời bỏ.

Sự trở lại của Andy Sachs không chỉ mang tính hoài niệm, mà còn có ý nghĩa phản chiếu. Nhân vật giờ đây đại diện cho một thế hệ đã bước qua những lựa chọn lý tưởng của tuổi trẻ để đối diện với thực tế nghề nghiệp phức tạp hơn.

Khán giả từng theo dõi hành trình của Andy năm 2006 nay có thể nhìn thấy chính mình trong phiên bản mới của cô: trưởng thành hơn, thực tế hơn, nhưng vẫn giữ lại một phần giá trị cốt lõi. Chính sự đồng điệu này khiến vai diễn của Anne Hathaway trở thành một trong những điểm tựa cảm xúc quan trọng của bộ phim.

Andy Sachs thể hiện sự điềm tĩnh, kiểm soát cảm xúc sau nhiều năm trải nghiệm nghề nghiệp.

Andy Sachs đứng giữa các nhân vật quyền lực của Runway trong bối cảnh cạnh tranh mới của ngành thời trang.

Sự trở lại không chỉ để hoài niệm

“The Devil Wears Prada 2” không đơn thuần đưa Andy Sachs trở lại để gợi nhớ quá khứ, mà sử dụng nhân vật như một công cụ để kể câu chuyện mới, câu chuyện về sự thích nghi, tái định nghĩa và tồn tại trong một thế giới đã thay đổi.

Với Anne Hathaway, đây không chỉ là màn tái xuất của một vai diễn biểu tượng, mà còn là cơ hội để hoàn thiện hành trình của nhân vật theo cách trưởng thành hơn, phức tạp hơn và gần với đời sống hơn. Và chính điều đó khiến Andy Sachs, sau gần 20 năm, vẫn giữ được sức sống trong lòng khán giả, không phải như một ký ức, mà như một tấm gương phản chiếu hiện tại.