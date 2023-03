The Weeknd giải quyết xong cáo buộc "ăn cắp" hit Call Out My Name

Trước đó, The Weeknd bị cáo buộc đã “ăn cắp” nhạc của một bộ đôi nghệ sĩ Electro House cho ca khúc “Call Out My Name” trong EP “My Dear Melancholy”, phát hành năm 2018. Nhóm Epikker với hai thành viên Suniel Fox, Henry Strange đã đệ đơn kiện lên tòa án liên bang California nhắm vào nam ca sĩ, các đồng tác giả của ca khúc như Frank Dukes, Nicolas Jaar, các nhà phát hành và Universal Music Group.

Epikker cho rằng, chủ nhân hit “Save Your Tears” cùng đội ngũ đã vi phạm bản quyền sáng tác do xuất hiện nhiều điểm tương đồng giữa “Call Out My Name” với một ca khúc của họ có tựa đề là “Vibeking”. Suniel Fox và Henry Strange khẳng định trong đơn kiện được đệ trình vào ngày 17/9/2021, hai bản nhạc có tempo (nhịp độ) đặc trưng tương tự nhau, đồng thời sở hữu phần điệp khúc với giai điệu, rhythm (nhịp điệu) cũng giống hệt nhau.

Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, các luật sư của Fox và Strange đã yêu cầu bác bỏ vụ kiện, với lý do là họ đã đạt được thỏa thuận với The Weeknd và "vẫn đang trong quá trình chính thức hóa, thực hiện và hoàn tất" thỏa thuận.

Call Out My Name là một trong những bài hát thành công nhất của The Weeknd, từng đạt vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng đĩa đơn của Vương quốc Anh.

Tháng trước, The Weeknd cũng đã làm nên lịch sử với tư cách là nghệ sĩ đầu tiên đạt được 100 triệu người nghe hàng tháng trên Spotify, vài ngày sau khi phát hành bản phối lại ca khúc "Die for You" với Ariana Grande. Con số này đã đưa nam ca sĩ vượt xa các đồng nghiệp của mình, như Miley Cyrus, người có 82,5 triệu người nghe, Taylor Swift với 80,3 triệu và rapper Drake, người có 68,6 triệu theo Billboard./.