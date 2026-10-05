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Thiều Bảo Trâm kể chuyện buông bỏ tổn thương sau tình yêu

Thứ Hai, 20:09, 05/10/2026
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VOV.VN - Tối 5/10, Thiều Bảo Trâm ra mắt sản phẩm âm nhạc mới mang tên "Tạnh mưa". Ca khúc kể về một cô gái từng mắc kẹt trong những tổn thương của tình yêu, trước khi học cách buông bỏ quá khứ để bước tiếp.

Sau một cuộc tình, có người mất rất lâu mới nhận ra mình đã thực sự bước qua. Đó cũng là câu chuyện Thiều Bảo Trâm chọn kể trong "Tạnh mưa" - ca khúc mới được cô ra mắt tối 5/10.

"Tạnh mưa" do Trid Minh sáng tác, mang màu sắc pop nhẹ nhàng, xoay quanh hành trình của một cô gái sau khi tình yêu kết thúc. Ban đầu, những lần vô tình gặp lại người cũ vẫn khiến cô xao động. Người từng khiến cô nghĩ rằng mình “chẳng thể yêu lần nữa” vẫn là một phần ký ức khó bỏ lại.

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Thiều Bảo Trâm kể chuyện buông một cuộc tình trong MV mới.

Nhưng thời gian khiến mọi thứ dần thay đổi. Nhân vật không có một khoảnh khắc rõ ràng để nói rằng mình đã quên, chỉ đến một ngày bất chợt nhận ra “Tạnh mưa khi nào không hay”. Hai chữ "Tạnh mưa" vì thế được dùng để nói về trạng thái khi những cảm xúc từng rất nặng nề đã không còn đủ sức níu người ta lại.

Cô gái thôi đặt ra những câu hỏi “nếu như”, chấp nhận rằng chuyện cũ đã kết thúc và bắt đầu nghĩ đến một tương lai khác. Đến cuối câu chuyện, nước mắt vẫn rơi, nhưng không còn là cảm giác đau đớn vì chưa thể quên. Nhân vật đã có thể nhìn lại người cũ như một phần của quá khứ và mong người ấy cũng đang hạnh phúc.

thieu bao tram ke chuyen buong bo ton thuong sau tinh yeu hinh anh 2

Câu chuyện được nối tiếp trong MV bằng một số hình ảnh mang tính ẩn dụ. Mở đầu, Thiều Bảo Trâm xuất hiện trước bàn cờ vây với hai phiên bản đối lập. Một người chủ động, một người dè dặt, như cuộc đối thoại giữa hiện tại và phần quá khứ vẫn còn nhiều sợ hãi.

Ở một phân đoạn khác, nữ ca sĩ đứng dưới mưa với chiếc ô đã rách, dù xung quanh có những chiếc ô còn nguyên vẹn. Chiếc ô cũ được sử dụng để gợi đến những tổn thương mà nhân vật vẫn cố giữ, dù chúng không còn có thể bảo vệ cô. Chỉ đến khi đặt chiếc ô xuống, cơn mưa mới dừng lại. Đây cũng là nút chuyển của câu chuyện, khi cô gái không còn cố bám lấy điều đã cũ mà chấp nhận bước tiếp.

 

Sau cơn mưa, không gian chuyển sang ánh sáng. Một chàng trai xuất hiện và cùng cô khiêu vũ. Hình ảnh này gợi mở về một khả năng mới trong tình yêu, nhưng trọng tâm vẫn nằm ở sự thay đổi của chính nhân vật sau khi cô đã tự giải quyết những vướng mắc trong quá khứ.

Thiều Bảo Trâm chia sẻ: “Cơn mưa trong lòng không tạnh vì một ai đó đến che ô cho bạn, nó kéo dài chỉ để đợi giây phút chính bạn dũng cảm buông bỏ chiếc ô trên tay, để ôm lấy mình, hiểu ra mình rực rỡ thế nào”.

Theo nữ ca sĩ, hình ảnh bàn cờ, cơn mưa và phần khiêu vũ trong MV lần lượt gắn với ý niệm Thân - Tâm - Trí, từ đối diện với chính mình, chấp nhận tổn thương đến hướng về tương lai.

"Tạnh mưa" tiếp tục khai thác chủ đề tình yêu quen thuộc trong âm nhạc của Thiều Bảo Trâm, nhưng câu chuyện lần này không dừng ở nỗi buồn sau chia tay. Điểm kết của ca khúc nằm ở khoảnh khắc một người nhận ra mình đã có thể buông một cuộc tình mà không cần phủ nhận những gì từng xảy ra.

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Thiều Bảo Trâm lột xác, khẳng định vị thế "thợ săn" trong tình yêu

VOV.VN - Thiều Bảo Trâm chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV mới mang tên “Thỏ săn mồi”, mở màn cho mini album thứ hai dự kiến phát hành trong năm 2026. Ca khúc do nhạc sĩ Trid Minh sáng tác, thuộc thể loại Pop R&B hiện đại, tiếp tục khai thác thế mạnh giọng hát và khả năng trình diễn của nữ ca sĩ.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: NVCC
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