Thiều Bảo Trâm lột xác, khẳng định vị thế "thợ săn" trong tình yêu

Thứ Ba, 20:57, 12/05/2026
VOV.VN - Thiều Bảo Trâm chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV mới mang tên “Thỏ săn mồi”, mở màn cho mini album thứ hai dự kiến phát hành trong năm 2026. Ca khúc do nhạc sĩ Trid Minh sáng tác, thuộc thể loại Pop R&B hiện đại, tiếp tục khai thác thế mạnh giọng hát và khả năng trình diễn của nữ ca sĩ.

“Thỏ săn mồi” gây chú ý ngay từ tên gọi khi đặt hình ảnh “thỏ” vốn gợi liên tưởng đến sự nhẹ nhàng, mong manh vào vị thế chủ động của một “kẻ đi săn”. Ca khúc không chỉ đơn thuần kể về tình yêu mà còn xây dựng một bối cảnh tiệc đêm, nơi hai nhân vật bị thu hút bởi nhau ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Từ những tín hiệu “thả thính” ban đầu, mối quan hệ dần phát triển thành một “cuộc chơi tâm lý” giữa sự chủ động và thử thách.

 

Trong câu chuyện được thể hiện, nhân vật nữ giữ thế quan sát, không vội vàng bước vào tình cảm mà đặt ra những “bài kiểm tra” cho đối phương. Trong khi đó, nhân vật nam thể hiện sự theo đuổi và nỗ lực chứng minh sự chân thành. Sự đối lập này tạo nên nhịp điệu “tiến - lùi”, “thử - đáp”, khiến tổng thể ca khúc vừa căng thẳng vừa cuốn hút.

Chia sẻ về thông điệp của sản phẩm, Thiều Bảo Trâm cho biết: “Tôi muốn dùng hình ảnh này để nói về việc làm chủ cảm xúc của chính mình. Khi trưởng thành hơn, mình sẽ biết chậm lại, quan sát kỹ hơn và hiểu rõ giá trị bản thân thay vì bị cuốn theo cảm xúc hay sự chú ý từ người khác. Với tôi, đây không phải câu chuyện ai thắng ai trong tình yêu, mà là việc mình không đánh mất bản thân trong một mối quan hệ. Tôi nghĩ phụ nữ hiện đại cũng vậy, mình có thể dịu dàng nhưng vẫn rất chủ động và mạnh mẽ trong cách yêu cũng như cách bảo vệ cảm xúc của mình”.

Thông qua chia sẻ này, nữ ca sĩ nhấn mạnh tinh thần tỉnh táo và chủ động trong tình yêu hiện đại. Theo cô, việc làm chủ cảm xúc không đồng nghĩa với kiểm soát đối phương mà là kiểm soát chính mình, biết khi nào nên tiến, khi nào nên dừng và không đánh đổi giá trị cá nhân vì một mối quan hệ.

So với “Không lời” ra mắt năm 2025 mang màu sắc nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, “Thỏ săn mồi” là một bước chuyển rõ rệt về năng lượng. Nếu “Không lời” thiên về sự trầm lắng thì ca khúc mới mang tinh thần mạnh mẽ, bùng nổ và giàu tính trình diễn hơn.

Thiều Bảo Trâm chia sẻ thêm: sau “Không lời”, cô muốn mang đến một năng lượng đối lập, giúp khán giả cảm nhận được không khí tiệc đêm mùa hè nhưng vẫn giữ thông điệp cảm xúc rõ ràng. Nữ ca sĩ cho biết cô vẫn là người giàu cảm xúc, nhưng ở thời điểm hiện tại muốn thể hiện phiên bản trưởng thành, cá tính hơn trong âm nhạc, đồng thời mở ra một màu sắc mới để tiếp tục khai thác trong tương lai.

MV “Thỏ săn mồi” cũng được xây dựng theo concept “Rabbit Hole”, thể hiện hành trình chuyển biến từ hình ảnh nữ tính, mềm mại sang sắc thái mạnh mẽ, quyền lực hơn. Yếu tố trình diễn, vũ đạo và thị giác được đẩy mạnh, làm nổi bật tinh thần chủ động của nhân vật nữ trong câu chuyện.

Với MV này, Thiều Bảo Trâm tiếp tục cho thấy sự chuyển mình trong phong cách âm nhạc, hướng đến hình ảnh trưởng thành, cá tính và giàu năng lượng hơn trong giai đoạn hoạt động mới.

Hà Phương/VOV.VN
Thiều Bảo Trâm trở lại với hình ảnh gai góc, cá tính trong MV mới

VOV.VN - Trước thềm Công diễn 3, Mỹ Linh gặp vấn đề về sức khỏe. Dù vậy ngay trên sân khấu tổng duyệt "Tôi không còn viết tình ca", cô vẫn chỉn chu góp ý để Ái Phương hát rõ lời hơn. Nữ ca sĩ vẫn hài hước đề nghị được duyệt 50 lần dẫu bản thân đang bị bệnh.

VOV.VN - Tập 8 Chị đẹp đạp gió 2024 chiêu đãi khán giả bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn nhiều màu sắc với những ca khúc ballad nhẹ nhàng, sâu lắng và giai điệu sôi động kèm vũ đạo cuốn hút. Sau khi trình diễn công diễn 3, Thiều Bảo Trâm phải nhập viện cấp cứu vì kiệt sức.

